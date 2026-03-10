HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Numero Zero. La Basilicata Esiste  il mensile dei giovani lucani

10/03/2026

In un contesto politico stagnante, nasce una nuova testata indipendente titolata Numero Zero. La Basilicata esiste. Il progetto si propone di dare voce, a cadenza mensile, ai giovani lucani desiderosi di dire la loro sui temi politici più scottanti, nel
segno del progressismo e di una nuova prospettiva politica innovativa e propositiva.
Loperato della politica lucana, a ogni livello istituzionale, ha smosso le coscienze della redazione di fronte a un dibattito pubblico regionale sempre più povero di temi, visione e prospettive.

Lobiettivo di questa rivista è fornire degli scenari alternativi ai lettori. Per questo motivo, oltre a unimprescindibile analisi degli scenari contemporanei destinata allevidenziazione delle problematiche, ogni numero conterrà una sezione dedicata alle proposte con possibili soluzioni e percorsi di cambiamento per affrontare le criticità della Basilicata. Lintento è quello di andare oltre la semplice denuncia, offrendo uno spazio in cui discutere non solo di ciò che non funziona, ma soprattutto di ciò che si può fare per cambiarlo, dando finalmente una voce ai giovani del nostro territorio. Questa rivista vuole essere anche uno strumento di coinvolgimento: una cassa di risonanza per idee, proposte e prese di posizione che troppo spesso rimangono confinate nelle conversazioni private o nellindifferenza generale. Lobiettivo è raccogliere queste energie, amplificarle e portarle nello spazio pubblico, affinché la voce di una nuova generazione non resti isolata ma diventi parte attiva del dibattito sul futuro della Basilicata.

In sintesi, Numero Zero invita i propri lettori a guardare la Basilicata da prospettive diverse, a contrapporsi alla narrazione lassista dominante e a partecipare attivamente alla costruzione di una nuova prospettiva per questa regione.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
10/03/2026 - A Matera presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Dalessandro Barone per un giorno

Sabato 14 marzo alle ore 18.00, presso lHotel del Campo di Matera, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Dalessandro Barone per un giorno, edito da Altrimedia Edizioni. Dialogheranno con lautore: leditore e la giornalista Sissi Ruggi.

Il volume ...-->continua
10/03/2026 - Numero Zero. La Basilicata Esiste  il mensile dei giovani lucani

In un contesto politico stagnante, nasce una nuova testata indipendente titolata Numero Zero. La Basilicata esiste. Il progetto si propone di dare voce, a cadenza mensile, ai giovani lucani desiderosi di dire la loro sui temi politici più scottanti, nel
...-->continua
10/03/2026 - ''La Traviata'' di Giuseppe Verdi a Montescaglioso

La grande opera lirica approda a Montescaglioso con uno dei titoli più amati e rappresentati al mondo: La traviata di Giuseppe Verdi, in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.30 nella suggestiva Sala del Capitolo dellAbbazia di San Michele Arcangelo. -->continua
10/03/2026 - Matera 2026: Al via il concorso nazionale per scrittori e artisti

Nel cuore della città dei Sassi, dove la pietra millenaria ha saputo farsi accoglienza, nasce un’iniziativa che punta a trasformare il patrimonio in racconto. L’Associazione Culturale Itinerando al Sud e CHEvoluzione...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo