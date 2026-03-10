|
|
|Numero Zero. La Basilicata Esiste il mensile dei giovani lucani
10/03/2026
|In un contesto politico stagnante, nasce una nuova testata indipendente titolata Numero Zero. La Basilicata esiste. Il progetto si propone di dare voce, a cadenza mensile, ai giovani lucani desiderosi di dire la loro sui temi politici più scottanti, nel
segno del progressismo e di una nuova prospettiva politica innovativa e propositiva.
Loperato della politica lucana, a ogni livello istituzionale, ha smosso le coscienze della redazione di fronte a un dibattito pubblico regionale sempre più povero di temi, visione e prospettive.
Lobiettivo di questa rivista è fornire degli scenari alternativi ai lettori. Per questo motivo, oltre a unimprescindibile analisi degli scenari contemporanei destinata allevidenziazione delle problematiche, ogni numero conterrà una sezione dedicata alle proposte con possibili soluzioni e percorsi di cambiamento per affrontare le criticità della Basilicata. Lintento è quello di andare oltre la semplice denuncia, offrendo uno spazio in cui discutere non solo di ciò che non funziona, ma soprattutto di ciò che si può fare per cambiarlo, dando finalmente una voce ai giovani del nostro territorio. Questa rivista vuole essere anche uno strumento di coinvolgimento: una cassa di risonanza per idee, proposte e prese di posizione che troppo spesso rimangono confinate nelle conversazioni private o nellindifferenza generale. Lobiettivo è raccogliere queste energie, amplificarle e portarle nello spazio pubblico, affinché la voce di una nuova generazione non resti isolata ma diventi parte attiva del dibattito sul futuro della Basilicata.
In sintesi, Numero Zero invita i propri lettori a guardare la Basilicata da prospettive diverse, a contrapporsi alla narrazione lassista dominante e a partecipare attivamente alla costruzione di una nuova prospettiva per questa regione.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|10/03/2026 - A Matera presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Dalessandro Barone per un giorno
Sabato 14 marzo alle ore 18.00, presso lHotel del Campo di Matera, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Dalessandro Barone per un giorno, edito da Altrimedia Edizioni. Dialogheranno con lautore: leditore e la giornalista Sissi Ruggi.
Il volume ...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Numero Zero. La Basilicata Esiste il mensile dei giovani lucani
In un contesto politico stagnante, nasce una nuova testata indipendente titolata Numero Zero. La Basilicata esiste. Il progetto si propone di dare voce, a cadenza mensile, ai giovani lucani desiderosi di dire la loro sui temi politici più scottanti, nel
...-->continua
|
|
|10/03/2026 - ''La Traviata'' di Giuseppe Verdi a Montescaglioso
La grande opera lirica approda a Montescaglioso con uno dei titoli più amati e rappresentati al mondo: La traviata di Giuseppe Verdi, in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.30 nella suggestiva Sala del Capitolo dellAbbazia di San Michele Arcangelo.
-->continua
|
|
|10/03/2026 - Matera 2026: Al via il concorso nazionale per scrittori e artisti
Nel cuore della città dei Sassi, dove la pietra millenaria ha saputo farsi accoglienza, nasce un’iniziativa che punta a trasformare il patrimonio in racconto. L’Associazione Culturale Itinerando al Sud e CHEvoluzione...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV