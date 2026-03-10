|
|
|''La Traviata'' di Giuseppe Verdi a Montescaglioso
10/03/2026
|La grande opera lirica approda a Montescaglioso con uno dei titoli più amati e rappresentati al mondo: La traviata di Giuseppe Verdi, in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.30 nella suggestiva Sala del Capitolo dellAbbazia di San Michele Arcangelo.
Liniziativa è promossa dalla Camerata delle Arti, che continua il proprio percorso di diffusione della cultura musicale sul territorio, portando produzioni liriche di alto profilo in contesti di straordinario valore storico e artistico.
Sul palco: Violetta sarà interpretata da Diana Nur, Alfredo da Giovanni Palmisano, Giorgio Germont da Savino Nenna; completano il cast Nunzia Faro (Flora), Virginia Moretti (Annina) e Fernando Suglia (Gastone).
Accanto ai solisti, il Coro Opera Studio 2.0 e I Solisti di Puglia e Basilicata, sotto la direzione del M° Francesco Zingariello, con la regia di Rocco Anelli. La produzione si arricchisce inoltre della presenza scenica degli attori Maria Grazia Zingariello e Gabriel Durastanti, in un allestimento che coniuga intensità musicale e forte impatto teatrale.
La scelta della Sala del Capitolo dellAbbazia di San Michele Arcangelo non è casuale: uno spazio di grande suggestione architettonica e spirituale, capace di offrire unesperienza immersiva e ravvicinata, dove la potenza del melodramma incontra lintimità del luogo storico.
«La sinergia con Montescaglioso rappresenta per noi un passaggio fondamentale» dichiara Francesco Zingariello, Direttore Artistico della Camerata delle Arti «Siamo convinti che lopera lirica debba uscire dai soli circuiti tradizionali e raggiungere platee sempre più ampie. Anche dove non esiste un teatro strutturato, se cè apertura culturale e sensibilità, lopera può vivere con straordinaria intensità. Montescaglioso è una delle cittadine più importanti della provincia di Matera e questa collaborazione si inserisce in una visione più ampia di connessione culturale con Matera stessa, creando una rete territoriale capace di valorizzare lintera area.»
«La cooperazione con la Camerata delle Arti è per Montescaglioso motivo di orgoglio» afferma il Sindaco Vincenzo Zito «Scegliere la nostra città per produzioni così suggestive significa riconoscerne il valore storico e culturale. LAbbazia di San Michele Arcangelo è uno dei nostri simboli identitari e ospitare La traviata in questo contesto apre le porte a una collaborazione sempre più proficua. Siamo certi che questa sinergia porterà a Montescaglioso altri spettacoli di qualità, destinati a un pubblico attento ed eterogeneo.»
Il biglietto di ingresso è fissato a 10 euro, con lintento di favorire la massima partecipazione e rendere accessibile a tutti uno dei capolavori assoluti del repertorio lirico, in linea con la missione stessa della Camerata delle Arti, ossia coniugare eccellenza artistica e valorizzazione dei luoghi, costruendo ponti culturali tra Matera e i centri limitrofi, in un dialogo continuo tra storia, musica e comunità.
|
