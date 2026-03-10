La grande opera lirica approda a Montescaglioso con uno dei titoli più amati e rappresentati al mondo: La traviata di Giuseppe Verdi, in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.30 nella suggestiva Sala del Capitolo dellAbbazia di San Michele Arcangelo.







Liniziativa è promossa dalla Camerata delle Arti, che continua il proprio percorso di diffusione della cultura musicale sul territorio, portando produzioni liriche di alto profilo in contesti di straordinario valore storico e artistico.







Sul palco: Violetta sarà interpretata da Diana Nur, Alfredo da Giovanni Palmisano, Giorgio Germont da Savino Nenna; completano il cast Nunzia Faro (Flora), Virginia Moretti (Annina) e Fernando Suglia (Gastone).







Accanto ai solisti, il Coro Opera Studio 2.0 e I Solisti di Puglia e Basilicata, sotto la direzione del M° Francesco Zingariello, con la regia di Rocco Anelli. La produzione si arricchisce inoltre della presenza scenica degli attori Maria Grazia Zingariello e Gabriel Durastanti, in un allestimento che coniuga intensità musicale e forte impatto teatrale.







La scelta della Sala del Capitolo dellAbbazia di San Michele Arcangelo non è casuale: uno spazio di grande suggestione architettonica e spirituale, capace di offrire unesperienza immersiva e ravvicinata, dove la potenza del melodramma incontra lintimità del luogo storico.







«La sinergia con Montescaglioso rappresenta per noi un passaggio fondamentale»  dichiara Francesco Zingariello, Direttore Artistico della Camerata delle Arti  «Siamo convinti che lopera lirica debba uscire dai soli circuiti tradizionali e raggiungere platee sempre più ampie. Anche dove non esiste un teatro strutturato, se cè apertura culturale e sensibilità, lopera può vivere con straordinaria intensità. Montescaglioso è una delle cittadine più importanti della provincia di Matera e questa collaborazione si inserisce in una visione più ampia di connessione culturale con Matera stessa, creando una rete territoriale capace di valorizzare lintera area.»







«La cooperazione con la Camerata delle Arti è per Montescaglioso motivo di orgoglio»  afferma il Sindaco Vincenzo Zito  «Scegliere la nostra città per produzioni così suggestive significa riconoscerne il valore storico e culturale. LAbbazia di San Michele Arcangelo è uno dei nostri simboli identitari e ospitare La traviata in questo contesto apre le porte a una collaborazione sempre più proficua. Siamo certi che questa sinergia porterà a Montescaglioso altri spettacoli di qualità, destinati a un pubblico attento ed eterogeneo.»







Il biglietto di ingresso è fissato a 10 euro, con lintento di favorire la massima partecipazione e rendere accessibile a tutti uno dei capolavori assoluti del repertorio lirico, in linea con la missione stessa della Camerata delle Arti, ossia coniugare eccellenza artistica e valorizzazione dei luoghi, costruendo ponti culturali tra Matera e i centri limitrofi, in un dialogo continuo tra storia, musica e comunità.