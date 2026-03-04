|
|Dal 12 marzo nelle sale ''Il bene comune'' di e con Rocco Papaleo
4/03/2026
|Uscirà il prossimo 12 marzo in 300 sale italiane il nuovo film di e con Rocco Papaleo. Presentato oggi in conferenza stampa a Roma, Il bene comune, scritto dallattore e regista lucano assieme al suo sodale di sempre, Walter Lupo.
Assieme al cast , Vanessa Scalera , Claudia Pandolfi , Teresa Saponangelo , Livia Ferri , Rosanna Sparapano, Andrea Fuorto, erano presenti in una gremita Sala stampa anche Margherita Gina Romaniello , Presidente della Lucana Fim Commission, Roberto Sessa produttore con la sua PICOMEDIA, Davide Novelli che con la Piper Film curerà la distribuzione del film nelle sale. Rocco Papaleo ha ribadito con forza il suo amore per la Basilicata scegliendo questa volta il vasto paesaggio del Parco Nazionale del Pollino, tanto il versante lucano quanto quello calabro ( il film è sostenuto infatti oltre che da Lucana Film Commission anche dalla Calabria Film Commission). Perché il suo simbolo, il Pino loricato è un vero protagonista del film Perché è robusto, resiliente e radicato profondamente nella terra - ha detto Papaleo - proprio come siamo noi lucani. Un film che è una commedia ma anche un viaggio fisico ed emotivo, una scoperta della natura ed una riscoperta di sé stessi.
Rocco Papaleo - ha affermato la Presidente della LFC - non ambienta i suoi film in Basilicata, potremmo piuttosto dire che la Basilicata accoglie i suoi film, che della nostra splendida terra seguono i percorsi, i sobbalzi , le emozioni ed i contrasti. Rocco è il nostro più valido brand ambassador ed anche con questo suo ultimo progetto si suggella la reciprocità dellamore Papaleo Basilicata.A fine conferenza un simpatico siparietto Vanessa Scalera - Rocco Papaleo che come scopriremo da domenica 8 marzo - si ritrovano anche nella V stagione di Imma Tataranni. Rocco Papaleo , con il supporto della Lucana film Commission, sarà presente in diverse sale lucane durante le prossime settimane per incontrare il pubblico prima e dopo le proiezioni.
Dal 12 marzo nelle sale ''Il bene comune'' di e con Rocco Papaleo
