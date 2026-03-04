Presentato a Potenza il calendario degli eventi di Ente Pro Loco Basilicata 4/03/2026 Presentato a Potenza presso la sede di Magazzini Sociali il calendario degli eventi annuali della Rete regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps. Dopo i saluti di Valentina Loponte Direttrice di Magazzini Sociali con cui Ente Pro Loco Basilicata Aps ha sottoscritto tempo fa un protocollo d'intesa per il recupero, a scopi solidali, di eccedenze alimentari e la sensibilizzazione sul territorio lucano di attività contro lo spreco alimentare, è intervenuto il Presidente regionale di Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale ha illustrato gli appuntamenti in programma per l'anno 2026. "Grazie al sostegno della Regione Basilicata e dell'Apt Basilicata in ossequio della normativa regionale che riconosce ad Ente Pro Loco Basilicata il ruolo di rappresentanza, assistenza e coordinamento - ha dichiarato il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa - il comitato regionale ha deliberato il calendario delle attività a favore delle nostre Pro Loco affiliate alla Rete associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps che si svolgeranno durante tutto l'anno sul territorio lucano. Tanto impegno con quasi un appuntamento mensile che vedrà protagonisti i territori ed i volontari delle Pro Loco per un'attività regionale di formazione, promozione sociale, culturale e turistica ha sottolineato il Presidente Franciosa. Il primo appuntamento regionale è in programma sabato 28 marzo 2026 alle ore 10 a Calvello (Pz) con l'Assemblea regionale in collaborazione con la Pro Loco Calvello, il 15 aprile 2026 alle ore 15 a Matera presso Palazzo Lanfranchi la presentazione del Regio Cammino di Matera - La Via del Grano promossa dal Comune di Eboli (Sa), il 21 aprile 2026 alle ore 11 a Matera presso la sede della pmi innovativa "iInformatica" srl ideatrice "Lucanum" celebrazione Giornata nazionale del Made in Italy in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Rete Ente Pro Loco Italiane Aps, il 23 aprile 2026 ore 10 a Potenza la Cerimonia regionale del concorso nazionale Eplibriamoci in occasione della Giornata Internazionale del Libro e del Diritto d'Autore Unesco, il 3 maggio 2026 alle ore 10 a Tito (Pz) il corso di formazione regionale per volontari e dirigenti in collaborazione con la Pro Loco Gli Antichi Portali di Tito, il 27 maggio 2026 alle ore 10 a Metaponto (Mt) la Giornata regionale Servizio Civile Ente Pro Loco Basilicata con Promozione Italia e la collaborazione dell'Associazione Occse Magna Grecia, il 21 giugno 2026 alle ore 18 a Marconia di Pisticci (Mt) la Festa regionale della Musica con la Pro Loco Marconia Aps, il 7 luglio 2026 a Matera presso Colle Timmari in collaborazione con l'Associazione Verde Colle Timmari si svolgerà l'evento regionale delle Giornate Ecologiche delle Pro Loco Epli, il 12 luglio 2026 a Tolve (Pz) la cerimonia regionale del Premio Pro Loco Basilicata Italìa in collaborazione con la Pro Loco Tolve e in fase di definizione con il Comune di Scanzano Jonico (Mt) le date di Expo Pro Loco Basilicata in occasione di AgriFood in collaborazione con la Pro Loco Scanzano Jonico Aps. Al calendario degli eventi regionali di Ente Pro Loco Basilicata - fa sapere il Presidente Franciosa - si aggiungeranno le manifestazioni nazionali promosse dalla Rete Ente Pro Loco Italiane Aps tra cui il prossimo 18 marzo 2026 a Roma presso la Camera dei Deputati nella Sala della Lupa Palazzo Montecitorio la cerimonia nazionale di conferimento dei Marchi di Qualità "Eventi d'Italia" che quest'anno vedrà protagonista la Basilicata con l'assegnazione del marchio ad honorem "Pietà, tradizione e culto popolare" alla Festa della Bruna di Matera candidata a patrimonio immateriale Unesco promossa dall'Associazione Maria Santissima della Bruna, il marchio "Carta Nazionale Palii, Cortei e rievocazioni storiche" alla Pentecoste di Melfi promossa dalla Pro Loco Federico II Melfi, ed il marchio Sagra d'Eccellenza alla Sagra dell'involtino di Gorgoglione promossa dalla Pro Loco Gorgoglione ed al Festival delle Tradizioni e della Musica Popolare di Chiaromonte promossa dalla Pro Loco Le Torri Chiaromonte. Nella stessa occasione l'Ente Pro Loco Italiane Aps consegnerà una benemerenza per i sessant'anni dalla costituzione alla Pro Loco Barile e alla Pro Loco Pisticci tra le più longeve della Basilicata.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 4/03/2026 - Presentato a Potenza il calendario degli eventi di Ente Pro Loco Basilicata

Presentato a Potenza presso la sede di Magazzini Sociali il calendario degli eventi annuali della Rete regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps. Dopo i saluti di Valentina Loponte Direttrice di Magazzini Sociali con cui Ente Pro Loco Basilicata Aps ha sottoscritto tempo fa un ...-->continua 3/03/2026 - Senise, il centro storico torna al centro del dibattito grazie agli studenti dellISIS Sinisgalli

Presso lISIS Leonardo Sinisgalli di Senise si è svolto un convegno dedicato alla presentazione di un progetto didattico sul censimento delle unità immobiliari in disuso del centro storico. Liniziativa ha coinvolto studenti, istituzioni e rappresentanti del t...-->continua 3/03/2026 - Policoro, incontro su ''Io e il digitale'' con Costantino Esposito

Le Parrocchie di Policoro promuovono il IV Incontro della rassegna Testimoni di Speranza. Il momento si intitolaLio e il digitale: limpensabile invito ed è dedicato al tema dellintelligenza artificiale e delle sue implicazioni antropologiche e culturali. ...-->continua 3/03/2026 - Matera, l'I.C. Pascoli parla francese. Inaugurazione nuova biblioteca e consegna diplomi DELF

Una giornata all'insegna della cultura internazionale e del plurilinguismo si è svolta presso l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Matera. La scuola, da anni in prima linea nella sperimentazione linguistica e negli scambi europei, ha accolto il Rappresentant...-->continua E NEWS