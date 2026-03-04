È stata proclamata Ravenna come Capitale italiana del Mare 2026, ottenendo un contributo di un milione di euro per la promozione della cultura marittima. Alla selezione hanno partecipato oltre cinquanta comuni, tra cui quattro città di Puglia e Basilicata: Santa Cesarea Terme, Taranto, Brindisi e Policoro, che hanno presentato progetti legati a sostenibilità, blue economy e valorizzazione del patrimonio costiero. Il ministro Nello Musumeci ha definito tutte le città candidate vincitrici morali, annunciando lavvio del percorso per la Capitale del Mare 2027.