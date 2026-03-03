Presso lISIS Leonardo Sinisgalli di Senise si è svolto un convegno dedicato alla presentazione di un progetto didattico sul censimento delle unità immobiliari in disuso del centro storico. Liniziativa ha coinvolto studenti, istituzioni e rappresentanti del territorio in un confronto sul futuro del patrimonio urbano e culturale locale.

Si è svolto nellAula Blu dellISIS Leonardo Sinisgalli di Senise, il convegno dedicato alla presentazione dellUnità di Apprendimento Censimento delle unità immobiliari in disuso del Centro Storico di Senise, realizzata dagli studenti della classe 5ª A C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio).

Ad aprire i lavori è stata la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Rosa Schettini, che ha rivolto un sentito ringraziamento ai numerosi partecipanti: la sindaca di Senise, Eleonora Castronuovo; i sindaci dellarea del Senisese, tra cui Mosè Antonio Troiano (San Paolo Albanese) e Mariano Mastropietro (Carbone); lAssessore Mario Castronuovo del Comune di Francavilla in Sinni; i parroci Don Giovanni Lo Pinto e Don Francesco Graziano per Senise e Don Nicola Caino per Francavilla; lArch. Bernardino Filardi dellUfficio Tecnico comunale; rappresentanti dellEnte Parco Nazionale del Pollino; le associazioni territoriali (Senise Unita, Protezione Civile Gruppo Lucano  Sezione di Senise, Italia Nostra, Assa), cittadini residenti nel centro storico e la classe 4ª A TUR dellistituto.

Nel suo intervento, la Dirigente ha sottolineato il valore duale del progetto: da un lato Unità di Apprendimento finalizzata al potenziamento delle competenze tecniche e digitali degli studenti; dallaltro compito di realtà con restituzione concreta di dati utili allAmministrazione comunale per una conoscenza aggiornata dello stato di abitabilità del centro storico.

Gli studenti della 5ª A C.A.T. hanno quindi gestito in piena autonomia la presentazione, illustrando metodologia e risultati del lavoro svolto. Attraverso luso del software QGIS sono state elaborate cartografie tematiche relative allo stato di uso e disuso degli immobili, al grado di conservazione (rudere, fatiscente, sufficiente, buono), alle superfici potenzialmente abitabili, agli immobili in vendita e allindividuazione dei palazzi e delle emergenze di valore storico, corredate da documentazione fotografica.

Una sezione della presentazione è stata dedicata alla storia del centro storico di Senise, dalle prime tracce di insediamento in età preistorica, passando per linfluenza della Magna Grecia e romana, fino alla fondazione del nucleo principale in epoca normanna (XII secolo) attorno al castello. Ampio spazio è stato riservato anche allanalisi delle criticità urbanistiche: barriere architettoniche, percorsi non accessibili ai mezzi di soccorso, individuazione di punti di raccolta e luoghi sicuri. Non sono mancate proposte di riqualificazione, presentate attraverso rendering fotorealistici di possibili interventi migliorativi.

Al termine della presentazione si sono susseguiti numerosi interventi programmati. La Dirigente ha dato lettura della nota pervenuta dallArch. Giovanna Cacudi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata  Ministero della Cultura. Sono intervenuti rappresentanti della Protezione Civile, di Italia Nostra, di Senise Unita, dellEnte Parco Nazionale del Pollino, dellUfficio Tecnico comunale, i Sindaci presenti e i parroci del territorio.

Tra i temi emersi: la necessità di una strategia condivisa per il rilancio dei centri storici, la tutela della memoria e dellidentità, le difficoltà connesse allo spopolamento, il ruolo delle istituzioni e delle comunità locali. Particolarmente apprezzato lintervento del parroco di Senise, che ha sottolineato limpegno nel mantenere viva la Chiesa Madre nel centro storico quale segno concreto di presenza e vicinanza alla comunità.

Dopo alcuni interventi liberi dal pubblico, ha preso la parola il Prof. Antonio Leone, docente referente del progetto, che ha ringraziato studenti, istituzioni e partecipanti per la sensibilità dimostrata. A chiudere i lavori è stata la Dirigente Scolastica, che ha ribadito limportanza di mettere al centro del dibattito pubblico il futuro dei centri storici, invitando i presenti a un momento conviviale organizzato dagli studenti.

Il convegno ha rappresentato non solo unesperienza didattica di alto valore formativo, ma anche unoccasione concreta di dialogo tra scuola, istituzioni e territorio, dimostrando come dalle aule scolastiche possano nascere contributi significativi per la pianificazione e la valorizzazione del patrimonio urbano e culturale locale.