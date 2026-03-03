|
|Una giornata all'insegna della cultura internazionale e del plurilinguismo si è svolta presso l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Matera. La scuola, da anni in prima linea nella sperimentazione linguistica e negli scambi europei, ha accolto il Rappresentante del Console francese Monsieur Mercier per un evento di grande rilievo istituzionale a Matera, con lorchestra dellIstituto che ha suonato la Marseillaise.
Levento si è aperto con la presentazione dellistituto e delle attività in lingua francese curata dai giovani Ambassadeurs della scuola di I grado della Pascoli, quali la presentazione della città di Matera agli ospiti, rigorosamente in lingua, seguito dalla cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi DELF (Diplôme d'Études en Langue Française). Sono stati premiati gli alunni e le alunne che hanno brillantemente superato lesame di certificazione internazionale durante lanno scolastico 2024-2025, dimostrando competenze linguistiche di alto livello.
A seguire, il Rappresentante del Console Mercier e i referenti dellAlliance Française della Basilicata, Proff. Martoccia e Dartizio, insieme alla Dirigente Scolastica, alla Referente Progetto eTwinning e di lingua francese, prof.ssa Ruscigno, alla referente Erasmus prof.ssa Sileo, ai docenti di Lingua e di Arte, hanno tagliato il nastro per linaugurazione ufficiale della "Petite Bibliothèque de Français", uno spazio di lettura interamente dedicato alla lingua e alla letteratura francofona. La biblioteca, donata dallAlliance Française de Basilicate, offre agli studenti e alle studentesse, strumenti concreti per approfondire la conoscenza della cultura d'oltralpe.
In questo contesto solenne, la Dirigente Scolastica e i referenti dellAlliance Française hanno rinnovato la sottoscrizione della convenzione tra lI.C. Pascoli e la Federazione delle Alliances Françaises dItalie, di cui lIstituto è sede ufficiale e con cui in futuro si effettueranno altre iniziative.
Alla cerimonia hanno partecipato anche le famiglie degli alunni/e premiati e gli uffici di segreteria. L'iniziativa sottolinea ancora una volta il ruolo centrale dell'I.C. Pascoli come polo d'eccellenza per l'internazionalizzazione e le lingue nel territorio materano, dal momento che vi si studiano linglese, il francese ma anche lo spagnolo e il tedesco.
"La lettura e lo studio delle lingue sono i ponti che rendono i nostri studenti e le nostre studentesse veri cittadini d'Europa", dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro. "L'inaugurazione della biblioteca con i testi in francese che si aggiungono alla biblioteca della scuola e il successo nel conseguire il DELF da parte di un buon numero di alunni e alunne, sono il segno tangibile di una Pascoli aperta e dinamica, connessa da anni con partner francesi attraverso progetti internazionali digitali e mobilità fisiche, oltre che di scambi e sinergie." Conclude la Dirigente Policaro.
