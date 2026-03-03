HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Quirinale, OMRI allALA - Associazione Lucana Autismo: premiate Cesina Russo e Zaira Giugliano

3/03/2026

In data odierna, 3 marzo 2026, si è svolta la consueta cerimonia di consegna delle onorificenze dellOrdine al merito della Repubblica Italiana presso il Palazzo del Quirinale. Alla cerimonia hanno partecipato Cesina Russo e Zaira Giugliano, rispettivamente attuale presidente di ALA - Associazione Lucana Autismo - e predecessore, insignite dal Presidente della Repubblica per il loro essere cittadine attive che prestano particolare attenzione alle problematiche degli altri.


Attiva in Basilicata dal 2010, ALA nasce grazie alla volontà di alcuni genitori di aggregarsi, per rispondere alla lacuna di opportunità sul territorio lucano per i propri figli e figlie. Attraverso attività, supporto terapeutico, accompagnamento personalizzato negli anni lAssociazione ha supportato lo sviluppo di ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico ed ha accompagnato le loro famiglie. Attualmente lAssociazione, come dichiara la Presidente Cesina Russo, è un punto di riferimento per le famiglie: non dà solo loro la forza da un punto di vista umano di affrontare la diagnosi, ma offre anche la possibilità di comprendere e far valere i diritti che i ragazzi e le loro famiglie hanno grazie alla Legge.


Nel corso degli anni ALA si è attivata per limplementazione a livello locale delle normative che disciplinano la tutela delle persone autistiche, di concerto con lamministrazione pubblica ed il Terzo Settore. Il miglioramento della qualità della vita dei ragazzi e ragazze con autismo non passa solo dalla tutela legale. Infatti, un altro intervento fondamentale è stato quello di educazione della comunità.


Dando ai ragazzi e alle ragazze la giusta dignità, e integrandoli allinterno di comunità in contesti di relazione e confronto con persone neurotipiche si può davvero puntare ad un significativo miglioramento della qualità della vita dei ragazzi e delle loro famiglie aggiunge Cesina Russo.


Conclude, poi: Il premio significa moltissimo, non tanto a livello personale, quanto come rappresentante dellassociazione. Da sola non avrei potuto raggiungere questo risultato, che condivido con le bellissime persone che mi accompagnano in questo viaggio: il Consiglio Direttivo ed i soci dellAssociazione, i sostenitori che - attraverso I Bambini delle Fate - consentono di dare sostenibilità nel tempo alle nostre progettualità, lintera comunità che a vario titolo ci sostiene continuamente. E, da ultimo, ma non per importanza, la mia famiglia e tutte quelle famiglie che come la mia condividono la sfida del continuo ripensarsi come genitori, davanti a figli e figlie nello spettro.


Davanti al sogno di portare sempre più ragazzi con autismo a vivere bene nella loro comunità e poter dare il proprio contributo per migliorarla, questa onorificenza è un segnale importante che potrebbe amplificare la rilevanza e il supporto - istituzionale e privato - nei confronti dellAssociazione.


Infatti, se nel futuro di ALA si visualizza la possibilità di fare di più di quello che è stato fatto finora - sviluppando, ad esempio laboratori differenziati per le esigenze di ogni fascia detà - per farlo è fondamentale un lavoro sinergico supportato dagli attori politici e privati del territorio. Una delle azioni auspicate è quella di vedere mappata la presenza delle persone autistiche, avendo così modo di comprendere meglio la diffusione e le caratteristiche nella popolazione autistica lucana.


Tutti i risultati raggiunti sinora - quelli di sedici anni di attività per dare voce a chi non ha modo di esprimersi, e accompagnare ragazzi e famiglie con unala per vivere nel mondo - sommati al riconoscimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono il punto di partenza per un nuovo capitolo dellattività associativa. La direzione, però, è già chiara: concretizzare i sogni in una missione sociale condivisa e, soprattutto, in un impatto reale sulla vita di ragazzi e ragazze.




