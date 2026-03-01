La Basilicata ha portato voce, stile e personalità sul palco del Festival di Sanremo 2026. Arisa resta una delle grandi protagoniste: quarto posto con Magica favola, un risultato solido accolto tra le proteste all'Ariston per il mancato podio. Il venosino Chiello con Ti... -->continua

27/02/2026 - Rotonda: addio a Whisky, il cagnolino amico da tutti

A Rotonda Whisky era una sorta di mascotte, amico di tutti tanto da non esserci adulto o bambino che non ci abbia giocato o che non gli abbia dato qualcosina da mangiare. Era un meticcio, essendo un trovatello non cè certezza sulletà che possiamo collocare t...-->continua