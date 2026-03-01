|
|
|Sanremo 2026, Basilicata protagonista
1/03/2026
|La Basilicata ha portato voce, stile e personalità sul palco del Festival di Sanremo 2026.
Arisa resta una delle grandi protagoniste: quarto posto con Magica favola, un risultato solido accolto tra le proteste all'Ariston per il mancato podio. Il venosino Chiello con Ti penso sempre, al 25esimo posto, al di là della classifica è riuscito comunque a trovare la spinta necessaria per emergere.
Tra le note più positive la terza posizione di Ditonellapiaga con Che fastidio!, risultato sostenuto anche dalla direzione musicale della maestra dorchestra Carolina Bubbico (la sua famiglia è originaria di Montescaglioso) apprezzata per leleganza dellarrangiamento.
|
|
|
|
|
|
|
|
