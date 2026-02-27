Cè anche un po di Basilicata tra i protagonisti di CasaSanremo, larea hospitality ufficiale del Festival di Sanremo che ogni anno ospita artisti, addetti ai lavori e professionisti della comunicazione nel cuore della settimana musicale più attesa dItalia.







A rappresentare il territorio lucano sono due professionisti dellimmagine e del racconto audiovisivo: Giuseppe Catone e Luigi Cerone.







Giuseppe Catone, originario di Buccino ma residente a Tito, è un fotografo affermato che da anni racconta attraverso i suoi scatti eventi, spettacoli e momenti di grande intensità artistica. Quella di questanno rappresenta per lui un traguardo speciale: è infatti al suo decimo anno di presenza a CasaSanremo, un percorso costruito con costanza, professionalità e passione che testimonia la fiducia e la stima conquistate nel tempo.







Accanto a lui, Luigi Cerone, videomaker di Potenza, porta la sua esperienza nel campo della produzione video, contribuendo alla narrazione per immagini di uno degli appuntamenti più seguiti del panorama nazionale. Per Cerone si tratta invece del terzo anno consecutivo a CasaSanremo, unesperienza che consolida il suo percorso professionale e la sua crescita nel settore audiovisivo.







La partecipazione dei due professionisti lucani non è soltanto un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per lintero territorio. In un contesto di rilievo nazionale, Catone e Cerone dimostrano come talento, determinazione e competenze maturate anche lontano dai grandi centri possano trovare spazio e visibilità.







Un ringraziamento speciale va al patron di CasaSanremo, Vincenzo Russolillo, per lattenzione e le opportunità offerte ai professionisti che, anno dopo anno, contribuiscono a rendere CasaSanremo un punto di riferimento fondamentale durante il Festival.







La loro esperienza ligure conferma che la Basilicata continua a esprimere eccellenze nel campo della creatività e della comunicazione, contribuendo con professionalità e passione al racconto dei grandi eventi italiani.