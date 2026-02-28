|
|
|Festa della donna al MIG Museo Internazionale della Grafica
28/02/2026
|Domenica 8 marzo 2019, alle ore 17.30, nelle sale del MIG. Museo Internazionale della Grafica Biblioteca Comunale Alessandro Appella, Festa Internazionale della Donna, con limmagine-guida di Sandro Sanna e lOmaggio a Vanessa Mobiglia, imprenditrice che ha scelto un paese del Pollino, nellentroterra lucano, per vivere, insieme alla sua famiglia, a contatto con la natura incontaminata dei nostri luoghi, salvando anche campagne abbandonate e mettendo a disposizione di chi cerca un rapporto con un paesaggio integro la Fattoria del frutteto selvatico. La sua storia, che dovrebbe servire da esempio a molti che vivono nei nostri paesi e non hanno iniziative a difesa nellambiente, sarà raccontata attraverso unintervista condotta dalla giornalista Beatrice Volpe.
Prima dellintervista, Severina Di Pierro ricorderà, in occasione del cinquantenario della scomparsa, il poeta Alfonso Gatto amico di Leonardo Sinisgalli, del nostro paese e della Lucania tutta.
Notizie biografiche
Vanessa Mobiglia è nata nel 1977 a Johannsburg, da genitori italiani, e ha vissuto in Sudafrica, Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Prima di diventare imprenditrice, ha conseguito una laurea in Teatro nel 2000, allUniversità del Natal, e un diploma di Fotografia a Londra nel 2012, trovandosi, così, a lavorare nel mondo accademico, in quello artistico e nel campo teatrale.
Dopo essere rientrati in Italia dalla Florida nellestate del 2022, con il marito Ken Scott e il figlio Andrew ora dodicenne, si trasferiscono a San Costantino Albanese nel 2023. Nel giro di tre anni diventano proprietari di una fattoria, "Wild Orchard Farm" (Fattoria del frutteto selvatico), resa biologica attraverso un grande lavoro dispiegato per rivitalizzare il paesaggio e l'uliveto rimasto incolto per diversi anni. "Wild Orchard Farm" prende il nome dal bellissimo paesaggio incontaminato e dai numerosi alberi da frutta selvatici che crescono naturalmente nella fattoria. Dallo scorso anno, la fattoria offre anche esperienze di ospitalità uniche a turisti italiani e stranieri. Gli ospiti vengono invitati a riconnettersi con la natura, godersi la tranquillità e scoprire i tesori nascosti della Basilicata.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|28/02/2026 - Festa della donna al MIG Museo Internazionale della Grafica
Domenica 8 marzo 2019, alle ore 17.30, nelle sale del MIG. Museo Internazionale della Grafica Biblioteca Comunale Alessandro Appella, Festa Internazionale della Donna, con limmagine-guida di Sandro Sanna e lOmaggio a Vanessa Mobiglia, imprenditrice che ha scelto un pae...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Rotonda: addio a Whisky, il cagnolino amico da tutti
A Rotonda Whisky era una sorta di mascotte, amico di tutti tanto da non esserci adulto o bambino che non ci abbia giocato o che non gli abbia dato qualcosina da mangiare. Era un meticcio, essendo un trovatello non cè certezza sulletà che possiamo collocare t...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Due talenti lucani protagonisti a CasaSanremo
Cè anche un po di Basilicata tra i protagonisti di CasaSanremo, larea hospitality ufficiale del Festival di Sanremo che ogni anno ospita artisti, addetti ai lavori e professionisti della comunicazione nel cuore della settimana musicale più attesa dItalia.
...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Il Parco Nazionale del Pollino premiato con lECO MOVE PRIZE 2026
Il Parco Nazionale del Pollino è tra i destinatari dellECO MOVE PRIZE 2026, prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze istituzionali e territoriali che si distinguono per limpegno concreto nella sostenibilità ambientale, nella tutela del capitale na...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV