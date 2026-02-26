Lospedale San Giovanni di Dio di Melfi, afferente allAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, offre interventi ortopedici altamente specialistici per la patologia dellanca, come rilevato recentemente anche dal Piano nazionale esiti di Agenas, che ha assegnato un punteggio molto positivo alle attività del reparto muscoloscheletrico della cittadina federiciana. Analogo riconoscimento è contenuto anche nel Piano della Performance della medesima Agenzia nazionale, che ha posizionato lAor San Carlo tra le prime Aziende per tempi di attesa ridotti relativamente agli interventi di protesica ortopedica.



A Melfi, lequipe diretta dal dottor Adolfo Cuomo, direttore del dipartimento Area chirurgica, ha eseguito nei giorni scorsi con successo il primo - e molti altri sono già in programma - intervento di impianto di artroprotesi danca bilaterale, in ununica seduta chirurgica con la tecnica Amis (Anterior minimally invasive surgery). Il paziente, un uomo di 59 anni con grave coxartrosi bilaterale, ha già mobilizzato autonomamente le anche operate e si trova in reparto in ottime condizioni.



La tecnica Amis, mini-invasiva per via anteriore, preserva integralmente le strutture muscolari  che vengono solo spostate e non lesionate  consentendo al paziente di alzarsi a poche ore dallintervento. Tra i principali vantaggi: ridotto dolore post-operatorio, recupero funzionale più rapido, minore rischio di lussazione, ridotte perdite ematiche, degenza ospedaliera abbreviata. Inoltre, laccesso chirurgico bikini garantisce risultati estetici eccellenti, particolarmente apprezzati dalle pazienti donne.



La nostra Azienda si afferma sempre più come centro di eccellenza per la protesica danca, ponendosi allavanguardia nella chirurgia mini-invasiva bilaterale per casi artrosici e fratturativi, dichiara il direttore generale dellAzienda ospedaliera San Carlo, Giuseppe Spera. Grazie a questa innovazione, offriamo interventi di alto livello che riducono i tempi di recupero e attraggono pazienti anche da altre regioni, invertendo la migrazione sanitaria fuori dalla Basilicata. Mi complimento con il dottor Cuomo e con tutti i professionisti che svolgono quotidianamente il loro lavoro con passione e competenza.



La tecnica Amis prevede unincisione ridotta anteriore, senza distacco dei muscoli, che mantiene lintegrità della capsula articolare e dei tessuti molli, spiega lortopedico Adolfo Cuomo. Il paziente cammina con deambulatori già nelle prime ore post-operatorie, con un profilo di sicurezza elevato e risultati estetici superiori. Ringrazio la direzione strategica per il continuo supporto e tutta lequipe chirurgica, che con me ha reso possibile linnovativo intervento.