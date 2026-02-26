|
|
|Potenza: Proiezione finale del cortometraggio Il Futuro Siamo Noi
26/02/2026
|Il percorso cinematografico Potenza Social Cinema Cinema, Giovani e Agenda 2030, realizzato dallIstituto Professionale di Stato per lIndustria e lArtigianato G. Giorgi di Potenza con la guida artistica e formativa di Noeltan Arts, giunge al suo momento conclusivo: la proiezione pubblica del cortometraggio Il Futuro Siamo Noi, ideato, scritto e realizzato dagli studenti dellistituto. Levento finale si terrà sabato 28 febbraio alle ore 10, presso lAula Magna del Giorgi.
Il progetto, sviluppato nellambito del programma nazionale Per Chi Crea, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE, ha coinvolto circa settanta studenti in un percorso intensivo di educazione allimmagine, alla narrazione e alla produzione audiovisiva. Un laboratorio di video partecipativo che ha unito creatività, competenze tecniche e riflessione sociale, con un focus dedicato al tema del lavoro in relazione allObiettivo 8 dellAgenda 2030.
Sotto la guida e supervisione del regista Antonello Faretta, della produttrice Adriana Bruno e della sceneggiatrice Annamaria Sorbo, gli studenti hanno attraversato tutte le fasi della realizzazione cinematografica: dallideazione alla scrittura, dalle riprese alla post‑produzione. Il percorso è stato accompagnato dalle docenti Angela Natrone, Giulia Pietrafesa e Tiziana Cione, insieme a Paola Guglielmi come assistente di produzione e alle riprese e Davide Monticelli per il montaggio.
Il progetto ha visto inoltre la partecipazione attiva dei partner UIL Basilicata e Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, che hanno contribuito con due masterclass dedicate al mondo del lavoro, ai diritti e alle pari opportunità, offrendo agli studenti un confronto diretto con figure di riferimento del territorio.
Il cortometraggio Il Futuro Siamo Noi rappresenta lesito creativo di questo percorso: un racconto corale che restituisce lo sguardo dei ragazzi sul presente e sulle sfide che li attendono, tra aspirazioni, incertezze e desiderio di costruire un futuro più consapevole. Al termine della proiezione sarà consegnato agli studenti lattestato ufficiale di partecipazione al progetto.
Levento è aperto alla comunità scolastica, alle famiglie e ai partner istituzionali che hanno sostenuto il percorso.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
