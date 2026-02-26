Il percorso cinematografico Potenza Social Cinema  Cinema, Giovani e Agenda 2030, realizzato dallIstituto Professionale di Stato per lIndustria e lArtigianato G. Giorgi di Potenza con la guida artistica e formativa di Noeltan Arts, giunge al suo momento conclusivo: la proiezione pubblica del cortometraggio Il Futuro Siamo Noi, ideato, scritto e realizzato dagli studenti dellistituto. Levento finale si terrà sabato 28 febbraio alle ore 10, presso lAula Magna del Giorgi.







Il progetto, sviluppato nellambito del programma nazionale Per Chi Crea, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE, ha coinvolto circa settanta studenti in un percorso intensivo di educazione allimmagine, alla narrazione e alla produzione audiovisiva. Un laboratorio di video partecipativo che ha unito creatività, competenze tecniche e riflessione sociale, con un focus dedicato al tema del lavoro in relazione allObiettivo 8 dellAgenda 2030.



Sotto la guida e supervisione del regista Antonello Faretta, della produttrice Adriana Bruno e della sceneggiatrice Annamaria Sorbo, gli studenti hanno attraversato tutte le fasi della realizzazione cinematografica: dallideazione alla scrittura, dalle riprese alla post‑produzione. Il percorso è stato accompagnato dalle docenti Angela Natrone, Giulia Pietrafesa e Tiziana Cione, insieme a Paola Guglielmi come assistente di produzione e alle riprese e Davide Monticelli per il montaggio.







Il progetto ha visto inoltre la partecipazione attiva dei partner UIL Basilicata e Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, che hanno contribuito con due masterclass dedicate al mondo del lavoro, ai diritti e alle pari opportunità, offrendo agli studenti un confronto diretto con figure di riferimento del territorio.



Il cortometraggio Il Futuro Siamo Noi rappresenta lesito creativo di questo percorso: un racconto corale che restituisce lo sguardo dei ragazzi sul presente e sulle sfide che li attendono, tra aspirazioni, incertezze e desiderio di costruire un futuro più consapevole. Al termine della proiezione sarà consegnato agli studenti lattestato ufficiale di partecipazione al progetto.





Levento è aperto alla comunità scolastica, alle famiglie e ai partner istituzionali che hanno sostenuto il percorso.