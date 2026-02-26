Le frane non sono solo unemergenza ambientale, ma una delle cause silenziose dello spopolamento dei borghi dellAppennino meridionale. Saranno presentati domani, al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Civitacampomarano, i risultati del progetto PRIN 2022 LIVES, coordinato dallUniversità degli Studi del Sannio e dallUniversità degli Studi di Napoli Federico II.



Lo studio, illustrato dalla responsabile Paola Revellino, ha analizzato la stabilità dei centri storici di Civitacampomarano, Lauria e San Lorenzo Bellizzi, ricostruendo i modelli geologici delle frane e individuando cause e fattori predisponenti. Valutati anche i danni agli edifici e definiti nuovi criteri di monitoraggio e mitigazione del rischio.



Il progetto ha approfondito inoltre la percezione sociale del rischio, evidenziando come linstabilità del territorio incida sulle scelte di vita dei residenti. Un quadro integrato che unisce scienza e comunità, offrendo strumenti concreti per la tutela e il rilancio dei piccoli centri storici dellItalia interna.