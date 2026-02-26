HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Frane e spopolamento nei borghi dellAppennino: a Civitacampomarano i risultati del progetto PRIN LIVES

26/02/2026

Le frane non sono solo unemergenza ambientale, ma una delle cause silenziose dello spopolamento dei borghi dellAppennino meridionale. Saranno presentati domani, al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Civitacampomarano, i risultati del progetto PRIN 2022 LIVES, coordinato dallUniversità degli Studi del Sannio e dallUniversità degli Studi di Napoli Federico II.

Lo studio, illustrato dalla responsabile Paola Revellino, ha analizzato la stabilità dei centri storici di Civitacampomarano, Lauria e San Lorenzo Bellizzi, ricostruendo i modelli geologici delle frane e individuando cause e fattori predisponenti. Valutati anche i danni agli edifici e definiti nuovi criteri di monitoraggio e mitigazione del rischio.

Il progetto ha approfondito inoltre la percezione sociale del rischio, evidenziando come linstabilità del territorio incida sulle scelte di vita dei residenti. Un quadro integrato che unisce scienza e comunità, offrendo strumenti concreti per la tutela e il rilancio dei piccoli centri storici dellItalia interna.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
26/02/2026 - Testamento Biologico - Tavola rotonda sullEtica del Dono e la libertà di scelta

Il Rotary Club Siritide Policoro, sabato 28 febbraio 2026, organizza una giornata dedicata al tema della cultura del dono e della responsabilità individuale.
Dalle 8:00 alle 12:00 am, presso lambulatorio in via Brennero, è prevista una raccolta sangue realizzata in coll...-->continua
26/02/2026 - Frane e spopolamento nei borghi dellAppennino: a Civitacampomarano i risultati del progetto PRIN LIVES

Le frane non sono solo unemergenza ambientale, ma una delle cause silenziose dello spopolamento dei borghi dellAppennino meridionale. Saranno presentati domani, al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Civitacampomarano, i risultati del progetto ...-->continua
25/02/2026 - Quello di Arisa tra i brani più votati dalla sala stampa

Dopo la prima serata del Festival di Sanremo, Arisa si è posizionata tra i primi cinque artisti più votati dalla sala stampa con il brano Magica favola.
Intervistata nella trasmissione La volta buona, condotta da Caterina Balivo su Rai 1, a proposito del r...-->continua
25/02/2026 - CHIELLO: da oggi in radio e in digitale

Da oggi, mercoledì 25 febbraio, è in radio e in digitale TI PENSO SEMPRE (Island Records/Universal Music Italia), il brano con cui CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo (https://island.lnk.to/tipensosempre).
L'opera è stata realizzata con il soste...-->continua

E NEWS








WEB TV

26/02/2026 - Giornata della ruralità: Legaità in agricoltura al centro di un incontro a Scanzano Jonico

26/02/2026 - Giornata della ruralità: Legaità in agricoltura al centro di un incontro a Scanzano Jonico

25/02/2026 - La poetica del vino raccontata in un monologo di Antonio Petrocelli

25/02/2026 - La poetica del vino raccontata in un monologo di Antonio Petrocelli

22/02/2026 - Serie D: Francavilla - Real Normanna 1-1

22/02/2026 - Serie D: Francavilla - Real Normanna 1-1

21/02/2026 - 20/02/2026  Nonostante la pioggia, al via il Carnevale Storico di Aliano

21/02/2026 - 20/02/2026  Nonostante la pioggia, al via il Carnevale Storico di Aliano

17/02/2026 - La manovra fiscale 2026 incontro dell’ordine dei commercialisti

17/02/2026 - La manovra fiscale 2026 incontro dell’ordine dei commercialisti



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo