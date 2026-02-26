|
|Frane e spopolamento nei borghi dellAppennino: a Civitacampomarano i risultati del progetto PRIN LIVES
26/02/2026
|Le frane non sono solo unemergenza ambientale, ma una delle cause silenziose dello spopolamento dei borghi dellAppennino meridionale. Saranno presentati domani, al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Civitacampomarano, i risultati del progetto PRIN 2022 LIVES, coordinato dallUniversità degli Studi del Sannio e dallUniversità degli Studi di Napoli Federico II.
Lo studio, illustrato dalla responsabile Paola Revellino, ha analizzato la stabilità dei centri storici di Civitacampomarano, Lauria e San Lorenzo Bellizzi, ricostruendo i modelli geologici delle frane e individuando cause e fattori predisponenti. Valutati anche i danni agli edifici e definiti nuovi criteri di monitoraggio e mitigazione del rischio.
Il progetto ha approfondito inoltre la percezione sociale del rischio, evidenziando come linstabilità del territorio incida sulle scelte di vita dei residenti. Un quadro integrato che unisce scienza e comunità, offrendo strumenti concreti per la tutela e il rilancio dei piccoli centri storici dellItalia interna.
