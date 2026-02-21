|
|Assemblea dellEnoteca Regionale Lucana
21/02/2026
|Si è svolta questa mattina, nella sala riunioni dellAssessorato alle Politiche Agricole della Regione Basilicata, lAssemblea ordinaria dei Soci dellEnoteca Regionale Lucana, alla presenza dellAssessore alle Politiche Agricole Carmine Cicala. Nel corso dei lavori sono stati approvati allunanimità il bilancio consuntivo 2025 e il bilancio preventivo 2026, la quota ordinaria annuale dei soci, la partecipazione e lorganizzazione del Vinitaly 2026, oltre alla programmazione degli eventi per il prossimo anno. LAssemblea ha ribadito il valore strategico dellEnoteca quale strumento di promozione unitaria del vino lucano, capace di rafforzare il posizionamento della Basilicata sui mercati nazionali e internazionali. Nel corso dellincontro è stato inoltre comunicato che il bando regionale, a valere sul CSR Basilicata 2023-2027, relativo alla promozione dei prodotti agricoli sul mercato europeo, ha fatto registrare progettualità per il comparto vitivinicolo per un importo complessivo di circa 800.000 euro, con un contributo pari al 70% a fondo perduto. Un segnale concreto della volontà delle imprese di investire nella promozione e nella crescita organizzata del comparto.
LEnoteca ha evidenziato la necessità di un sostegno economico stabile da parte della Regione per garantire continuità alle attività di promozione e consolidare il lavoro avviato, confermando al contempo la piena disponibilità a collaborare con lAssessorato per rafforzare ulteriormente il comparto. Nel confronto è emersa anche lesigenza di coinvolgere in maniera sempre più ampia tutte le realtà imprenditoriali vitivinicole presenti sul territorio regionale, affinché lEnoteca possa rappresentare in modo inclusivo lintero sistema produttivo lucano.
