Dal cuore della Basilicata alla città dei fiori nella settimana dell'evento più seguito dItalia. Sarà lo chef Rocco Marino, di Senise, a firmare lofferta gastronomica del Salotto delle Celebrità durante il Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio.

Protagonista assoluto del menù sarà il Peperone di Senise IGP, emblema della tradizione agricola lucana, reinterpretato in chiave contemporanea per raccontare sapori, identità e filiera territoriale.



Il Salotto delle Celebrità, ideato da Alessandro Grifa con la sua AG Agency Production, è uno spazio hospitality e mediatico che unisce spettacolo, informazione e digitale. Qui personaggi del mondo dello spettacolo, imprenditori e creator si incontrano tra dirette streaming, talk live e contenuti social, trasformando ogni evento nazionale in unesperienza condivisa e altamente visibile.



In questo contesto, la cucina diventa racconto: non solo degustazione, ma strumento di promozione territoriale e occasione di networking per le eccellenze del food & beverage italiano.