|A Satriano Mario Perrotta racconta Modugno e la felicità di unepoca
21/02/2026
|Prosegue la stagione teatrale comunale con un appuntamento di rilievo nazionale. Domenica 22 febbraio 2026, alle 18, il Teatro Anzani ospita Nel blu Avere tra le braccia tanta felicità, spettacolo Premio Ubu 2025 come Miglior Progetto Sonoro, di e con Mario Perrotta, dedicato alla figura di Domenico Modugno.
Al centro della scena, non solo un artista simbolo ma un passaggio decisivo della storia italiana. Siamo alla fine degli anni Cinquanta, il Paese esce dal dopoguerra e si affaccia al boom economico con unenergia nuova. In quel momento Modugno diventa il volto di una felicità possibile, ostinata, quasi necessaria. Con Nel blu dipinto di blu non conquista soltanto le classifiche internazionali ma anche cambia il modo di cantare, di stare in scena, di immaginare il futuro.
Perrotta, una delle voci più significative del panorama teatrale italiano, costruisce un racconto intimo e poetico che intreccia la vicenda di Modugno alla propria, mettendo in dialogo memoria collettiva e storia personale. Al centro, la tensione verso una felicità fragile ma irrinunciabile, quella che lo stesso Modugno rivendicava come scelta consapevole, quasi un atto di fede.
In scena, insieme a Perrotta, lensemble musicale composto da Vanni Crociani, Giuseppe Franchellucci e Massimo Marches, che firma gli arrangiamenti insieme allattore. Le musiche diventano parte integrante della drammaturgia, materia viva che accompagna il racconto. Lo spettacolo, con la collaborazione alla regia di Paola Roscioli, è prodotto da Permar ed Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.
Con Nel blu la stagione teatrale di Satriano di Lucania conferma la qualità e il valore della propria programmazione, portando in Basilicata unopera premiata a livello nazionale che dialoga con la memoria culturale del Paese. Un percorso che proseguirà l8 marzo con Overload della compagnia Sotterraneo, Premio Ubu 2018 come spettacolo dellanno, una riflessione ironica e spietata sul nostro tempo sovraccarico.
La stagione teatrale è organizzata dal Comune di Satriano di Lucania con la collaborazione dellAssociazione Piccoli Teatri, grazie ai fondi del Programma Operativo Val dAgri e al contributo della BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani.
