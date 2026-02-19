|
|
|PNRR e Sociale: nella fase conclusiva i lavori per i Centri Servizi-Stazioni
19/02/2026
|Sono tre i Centri multifunzionali in Basilicata che garantiranno servizi in favore di persone in condizioni di marginalità sociale, come l'accoglienza notturna, i servizi sanitari, la distribuzione di beni alimentari e lorientamento al lavoro. Si chiamano Stazioni di Posta, le tre sedi di prossima inaugurazione che e copriranno un territorio di ben 19 comuni, tra cui i due Capoluoghi di Provincia, la costa ionica e la collina materana.
Il servizio, finanziato con il PNRR, ha visto il Comune di Policoro in qualità di Capofila sia dellAmbito Territoriale Sociale Metapontino Collina Materana composto da 17 Comuni, che del raccordo con gli altri due Ambiti Urbani - Città di Potenza e Città di Matera.
Nello specifico, le tre strutture sono situate:
Per lATS Metapontino Collina Materana, a Marconia, in via Turati, 3.
Per lATS Città di Potenza, in via Danzi (secondo piano del Centro Sociale di Malvaccaro).
Per lATS Città di Matera, in via dei Pesci (Sede Casino Padula).
Le attività previste sono garantite dal coordinamento del Consorzio tra Cooperative Sociali La Citta Essenziale di Matera, in co-progettazione con il Comune di Policoro.
Portiamo a casa un risultato importante in termini di condivisione di attività e finalità con tutti i Comuni del nostro Ambito e con le realtà più grandi di Potenza e Matera il commento dellAssessore alle Politiche Sociali del Comune di Policoro, Cinzia Mastronardi. Preso inaugureremo le tre sedi che potranno essere utilizzati dallutenza fragile e a volte invisibile presente nelle nostre realtà; dare risposte ad una parte di popolazione particolarmente fragile, vulnerabile e troppo spesso messa ai margini, come i senza tetto e i senza fissa dimora, non solo ci consente di rispondere normativamente al raggiungimento di un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali, ma ci consente di abbattere il muro dellindifferenza di fronte a certe realtà emergenti anche nei nostri territori.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|19/02/2026 - PNRR e Sociale: nella fase conclusiva i lavori per i Centri Servizi-Stazioni
Sono tre i Centri multifunzionali in Basilicata che garantiranno servizi in favore di persone in condizioni di marginalità sociale, come l'accoglienza notturna, i servizi sanitari, la distribuzione di beni alimentari e lorientamento al lavoro. Si chiamano Stazioni di Posta...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Guardia di Finanza Matera: visita dell'Arcivescono di Matera Irsina
Nella mattinata odierna, lArcivescovo di Matera-Irsina, S.E. Rev.ma Mons. Benoni Ambarus, si è recato in visita pastorale presso la Caserma M.B.V.M. Vincenzo Rutigliano, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera.
Lalto prelat...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Il Comune di SantArcangelo in gioco con il Fanta Sanremo 2026
In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, lAmministrazione Comunale di SantArcangelo ha nuovamente lanciato la creazione di una Lega ufficiale "Fantasanremo" dedicata al borgo lucano. Dal 24 al 28 febbraio, mentre lItalia intera...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Biblioteche lucane: un ponte di idee e storie per cultura, inclusione e aggregazione
Trasformare le biblioteche in autentici centri di aggregazione culturale e inclusione sociale, capaci di raggiungere tutte le fasce della popolazione: è in sintesi questo lobiettivo del progetto Un ponte di idee e storie tra Comuni, promosso dall'associazi...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV