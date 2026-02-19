HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

PNRR e Sociale: nella fase conclusiva i lavori per i Centri Servizi-Stazioni

19/02/2026

Sono tre i Centri multifunzionali in Basilicata che garantiranno servizi in favore di persone in condizioni di marginalità sociale, come l'accoglienza notturna, i servizi sanitari, la distribuzione di beni alimentari e lorientamento al lavoro. Si chiamano Stazioni di Posta, le tre sedi di prossima inaugurazione che e copriranno un territorio di ben 19 comuni, tra cui i due Capoluoghi di Provincia, la costa ionica e la collina materana.



Il servizio, finanziato con il PNRR, ha visto il Comune di Policoro in qualità di Capofila sia dellAmbito Territoriale Sociale Metapontino Collina Materana composto da 17 Comuni, che del raccordo con gli altri due Ambiti Urbani - Città di Potenza e Città di Matera.



Nello specifico, le tre strutture sono situate:

Per lATS Metapontino Collina Materana, a Marconia, in via Turati, 3.
Per lATS Città di Potenza, in via Danzi (secondo piano del Centro Sociale di Malvaccaro).
Per lATS Città di Matera, in via dei Pesci (Sede Casino Padula).


Le attività previste sono garantite dal coordinamento del Consorzio tra Cooperative Sociali La Citta Essenziale di Matera, in co-progettazione con il Comune di Policoro.



Portiamo a casa un risultato importante in termini di condivisione di attività e finalità con tutti i Comuni del nostro Ambito e con le realtà più grandi di Potenza e Matera  il commento dellAssessore alle Politiche Sociali del Comune di Policoro, Cinzia Mastronardi. Preso inaugureremo le tre sedi che potranno essere utilizzati dallutenza fragile e a volte invisibile presente nelle nostre realtà; dare risposte ad una parte di popolazione particolarmente fragile, vulnerabile e troppo spesso messa ai margini, come i senza tetto e i senza fissa dimora, non solo ci consente di rispondere normativamente al raggiungimento di un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali, ma ci consente di abbattere il muro dellindifferenza di fronte a certe realtà emergenti anche nei nostri territori.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
19/02/2026 - PNRR e Sociale: nella fase conclusiva i lavori per i Centri Servizi-Stazioni

Sono tre i Centri multifunzionali in Basilicata che garantiranno servizi in favore di persone in condizioni di marginalità sociale, come l'accoglienza notturna, i servizi sanitari, la distribuzione di beni alimentari e lorientamento al lavoro. Si chiamano Stazioni di Posta...-->continua
19/02/2026 - Guardia di Finanza Matera: visita dell'Arcivescono di Matera Irsina

Nella mattinata odierna, lArcivescovo di Matera-Irsina, S.E. Rev.ma Mons. Benoni Ambarus, si è recato in visita pastorale presso la Caserma M.B.V.M. Vincenzo Rutigliano, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera.

Lalto prelat...-->continua
19/02/2026 - Il Comune di SantArcangelo in gioco con il Fanta Sanremo 2026

In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, lAmministrazione Comunale di SantArcangelo ha nuovamente lanciato la creazione di una Lega ufficiale "Fantasanremo" dedicata al borgo lucano. Dal 24 al 28 febbraio, mentre lItalia intera...-->continua
19/02/2026 - Biblioteche lucane: un ponte di idee e storie per cultura, inclusione e aggregazione

Trasformare le biblioteche in autentici centri di aggregazione culturale e inclusione sociale, capaci di raggiungere tutte le fasce della popolazione: è in sintesi questo lobiettivo del progetto  Un ponte di idee e storie tra Comuni, promosso dall'associazi...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo