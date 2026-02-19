Sono tre i Centri multifunzionali in Basilicata che garantiranno servizi in favore di persone in condizioni di marginalità sociale, come l'accoglienza notturna, i servizi sanitari, la distribuzione di beni alimentari e lorientamento al lavoro. Si chiamano Stazioni di Posta, le tre sedi di prossima inaugurazione che e copriranno un territorio di ben 19 comuni, tra cui i due Capoluoghi di Provincia, la costa ionica e la collina materana.







Il servizio, finanziato con il PNRR, ha visto il Comune di Policoro in qualità di Capofila sia dellAmbito Territoriale Sociale Metapontino Collina Materana composto da 17 Comuni, che del raccordo con gli altri due Ambiti Urbani - Città di Potenza e Città di Matera.







Nello specifico, le tre strutture sono situate:



Per lATS Metapontino Collina Materana, a Marconia, in via Turati, 3.

Per lATS Città di Potenza, in via Danzi (secondo piano del Centro Sociale di Malvaccaro).

Per lATS Città di Matera, in via dei Pesci (Sede Casino Padula).





Le attività previste sono garantite dal coordinamento del Consorzio tra Cooperative Sociali La Citta Essenziale di Matera, in co-progettazione con il Comune di Policoro.







Portiamo a casa un risultato importante in termini di condivisione di attività e finalità con tutti i Comuni del nostro Ambito e con le realtà più grandi di Potenza e Matera  il commento dellAssessore alle Politiche Sociali del Comune di Policoro, Cinzia Mastronardi. Preso inaugureremo le tre sedi che potranno essere utilizzati dallutenza fragile e a volte invisibile presente nelle nostre realtà; dare risposte ad una parte di popolazione particolarmente fragile, vulnerabile e troppo spesso messa ai margini, come i senza tetto e i senza fissa dimora, non solo ci consente di rispondere normativamente al raggiungimento di un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali, ma ci consente di abbattere il muro dellindifferenza di fronte a certe realtà emergenti anche nei nostri territori.