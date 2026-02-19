HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Il Comune di SantArcangelo in gioco con il Fanta Sanremo 2026

19/02/2026

In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, lAmministrazione Comunale di SantArcangelo ha nuovamente lanciato la creazione di una Lega ufficiale "Fantasanremo" dedicata al borgo lucano. Dal 24 al 28 febbraio, mentre lItalia intera sarà incollata allo schermo su Rai 1, i cittadini di SantArcangelo avranno un motivo in più per seguire la kermesse: scalare la classifica della lega cittadina e dimostrare di essere i migliori "talent scout" della comunità. Il gioco, ormai diventato un fenomeno nazionale, è semplice: ogni partecipante deve comporre una squadra virtuale scegliendo tra gli artisti in gara a Sanremo i possibili vincitori e portatori di bonus elencati all'interno del regolamento del gioco. Liscrizione alla lega del Comune è totalmente gratuita e aperta a tutti, basta collegarsi al link inserito a fine articolo per consultare la lista dei cantanti e schierare i propri beniamini. Liniziativa non è solo un gioco digitale ma il frutto di una sinergia locale che vede coinvolte eccellenze della zona: Basilicata Radio Due (Bierredue) seguirà il Festival 2026 direttamente da Sanremo con contenuti e collegamenti, portando il il territorio e la comunità all'interno di in uno degli eventi mediatici più seguiti del Paese e sarà dunque la voce ufficiale dal Festival, con dirette esclusive e aggiornamenti costanti per non perdere nemmeno un punto conquistato dagli artisti in gara mentre la grafica e la comunicazione sono state affidate ad OBDO grapich and web. L'obiettivo è chiaro, trasformare l'evento televisivo più importante dell'anno in un momento di aggregazione virtuale, dove il tifo per la musica italiana si mescola ad una competizione sana e divertente.

Link Fanta Sanremo comune di Sant'Arcangelo: https://fantasanremo.com/league?id=69809cbd34a48f74cad704f6


Carlino La Grotta



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
19/02/2026 - PNRR e Sociale: nella fase conclusiva i lavori per i Centri Servizi-Stazioni

Sono tre i Centri multifunzionali in Basilicata che garantiranno servizi in favore di persone in condizioni di marginalità sociale, come l'accoglienza notturna, i servizi sanitari, la distribuzione di beni alimentari e lorientamento al lavoro. Si chiamano Stazioni di Posta...-->continua
19/02/2026 - Guardia di Finanza Matera: visita dell'Arcivescono di Matera Irsina

Nella mattinata odierna, lArcivescovo di Matera-Irsina, S.E. Rev.ma Mons. Benoni Ambarus, si è recato in visita pastorale presso la Caserma M.B.V.M. Vincenzo Rutigliano, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera.

Lalto prelat...-->continua
19/02/2026 - Il Comune di SantArcangelo in gioco con il Fanta Sanremo 2026

In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, lAmministrazione Comunale di SantArcangelo ha nuovamente lanciato la creazione di una Lega ufficiale "Fantasanremo" dedicata al borgo lucano. Dal 24 al 28 febbraio, mentre lItalia intera...-->continua
19/02/2026 - Biblioteche lucane: un ponte di idee e storie per cultura, inclusione e aggregazione

Trasformare le biblioteche in autentici centri di aggregazione culturale e inclusione sociale, capaci di raggiungere tutte le fasce della popolazione: è in sintesi questo lobiettivo del progetto  Un ponte di idee e storie tra Comuni, promosso dall'associazi...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo