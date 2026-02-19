|
|
|Il Comune di SantArcangelo in gioco con il Fanta Sanremo 2026
19/02/2026
|In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, lAmministrazione Comunale di SantArcangelo ha nuovamente lanciato la creazione di una Lega ufficiale "Fantasanremo" dedicata al borgo lucano. Dal 24 al 28 febbraio, mentre lItalia intera sarà incollata allo schermo su Rai 1, i cittadini di SantArcangelo avranno un motivo in più per seguire la kermesse: scalare la classifica della lega cittadina e dimostrare di essere i migliori "talent scout" della comunità. Il gioco, ormai diventato un fenomeno nazionale, è semplice: ogni partecipante deve comporre una squadra virtuale scegliendo tra gli artisti in gara a Sanremo i possibili vincitori e portatori di bonus elencati all'interno del regolamento del gioco. Liscrizione alla lega del Comune è totalmente gratuita e aperta a tutti, basta collegarsi al link inserito a fine articolo per consultare la lista dei cantanti e schierare i propri beniamini. Liniziativa non è solo un gioco digitale ma il frutto di una sinergia locale che vede coinvolte eccellenze della zona: Basilicata Radio Due (Bierredue) seguirà il Festival 2026 direttamente da Sanremo con contenuti e collegamenti, portando il il territorio e la comunità all'interno di in uno degli eventi mediatici più seguiti del Paese e sarà dunque la voce ufficiale dal Festival, con dirette esclusive e aggiornamenti costanti per non perdere nemmeno un punto conquistato dagli artisti in gara mentre la grafica e la comunicazione sono state affidate ad OBDO grapich and web. L'obiettivo è chiaro, trasformare l'evento televisivo più importante dell'anno in un momento di aggregazione virtuale, dove il tifo per la musica italiana si mescola ad una competizione sana e divertente.
Link Fanta Sanremo comune di Sant'Arcangelo: https://fantasanremo.com/league?id=69809cbd34a48f74cad704f6
Carlino La Grotta
|
|
