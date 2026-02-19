In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, lAmministrazione Comunale di SantArcangelo ha nuovamente lanciato la creazione di una Lega ufficiale "Fantasanremo" dedicata al borgo lucano. Dal 24 al 28 febbraio, mentre lItalia intera sarà incollata allo schermo su Rai 1, i cittadini di SantArcangelo avranno un motivo in più per seguire la kermesse: scalare la classifica della lega cittadina e dimostrare di essere i migliori "talent scout" della comunità. Il gioco, ormai diventato un fenomeno nazionale, è semplice: ogni partecipante deve comporre una squadra virtuale scegliendo tra gli artisti in gara a Sanremo i possibili vincitori e portatori di bonus elencati all'interno del regolamento del gioco. Liscrizione alla lega del Comune è totalmente gratuita e aperta a tutti, basta collegarsi al link inserito a fine articolo per consultare la lista dei cantanti e schierare i propri beniamini. Liniziativa non è solo un gioco digitale ma il frutto di una sinergia locale che vede coinvolte eccellenze della zona: Basilicata Radio Due (Bierredue) seguirà il Festival 2026 direttamente da Sanremo con contenuti e collegamenti, portando il il territorio e la comunità all'interno di in uno degli eventi mediatici più seguiti del Paese e sarà dunque la voce ufficiale dal Festival, con dirette esclusive e aggiornamenti costanti per non perdere nemmeno un punto conquistato dagli artisti in gara mentre la grafica e la comunicazione sono state affidate ad OBDO grapich and web. L'obiettivo è chiaro, trasformare l'evento televisivo più importante dell'anno in un momento di aggregazione virtuale, dove il tifo per la musica italiana si mescola ad una competizione sana e divertente.



Link Fanta Sanremo comune di Sant'Arcangelo: https://fantasanremo.com/league?id=69809cbd34a48f74cad704f6





Carlino La Grotta

