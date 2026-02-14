Entra nel vivo ledizione 20206 del "Carnevale Storico" di Aliano, intitolata "Maschere e Memorie", un viaggio nel tempo, alla scoperta delle radici profonde della comunità e del paesaggio unico dei calanchi lucani. Si tratta di una delle manifestazioni più antiche e suggestive della Basilicata, con una storia che risale a oltre 200 anni fa. Domani, domenica 15 febbraio, una delle giornate clou con un programma ricco di eventi. Alle 10 il laboratorio di fumetto "Quante storie a Carnevale", alle 13 La cucina del Carnevale con le signore del paese, nel pomeriggio, alle 16, la sfilata del Carnevale storico con le maschere arcaiche del paese. A seguire la sfilata di trampolieri e lo spettacolo di fuoco. Alle 19, nellauditorium dei calanchi il concerto del gruppo Damadaka. Martedì 17 febbraio si replica dalla mattina con il laboratorio di musica popolare e zampogne, quello di costruzione delle maschere cornute e nel pomeriggio prima la sfilata per le vie del paese e in serata la commedia improvvisata La frase. Dal 20 al 22 febbraio, poi, la tre giorni del Carnevale apotropaico di Aliano. Madrina delledizione di questanno dellevento, Bianca Luna Santoro, conduttrice Rai, mentre a Peppone Calabrese, conduttore Rai, è stata affidata la direzione artistica. Anche questanno, assieme alla pro loco, alle altre associazioni del paese e a tanti volontari, abbiamo realizzato un programma ricco  spiega il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo - per un Carnevale che ha origini antiche, legate alla cultura contadina e pastorale della zona. Le maschere cornute, simbolo della manifestazione, rappresentano la lotta tra il bene e il male, la fertilità e la rinascita. In programma sfilate, musica, danze e momenti conviviali. Dopo un periodo di declino negli anni '80, grazie all'intervento della comunità e delle istituzioni locali, lo abbiamo rilanciato e oggi è una delle manifestazioni più importanti della regione.