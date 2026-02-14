|
|Matera, rinviato levento per bambini del Carnevale 2026 a causa del maltempo
14/02/2026
|In riferimento al programma di Carnevale a Matera 2026 I Colori del Mediterraneo, si comunica che, a causa delle condizioni meteo previste e dellimpossibilità di garantire il corretto svolgimento delle attività allaperto, levento dedicato ai bambini in programma domenica 15 febbraio è rinviato a data da destinarsi.
La decisione è stata assunta in via prudenziale, nel rispetto delle famiglie, dei partecipanti e di tutti gli operatori coinvolti, con lobiettivo di assicurare che le iniziative si svolgano nelle migliori condizioni organizzative e di sicurezza. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali.
Resta invece confermato il concerto di Arneo Tambourine Project, in programma sabato 14 febbraio alle ore 21.00 in piazza San Francesco.
In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso lAuditorium Gervasio, sottostante la piazza, garantendo così il regolare svolgimento della serata musicale.
È inoltre confermato il corteo funebre mascherato di chiusura del Martedì Grasso, in programma martedì 17 febbraio alle ore 18.30, con partenza da via Ridola e sfilata lungo via del Corso fino a piazza Vittorio Veneto. Un momento simbolico e partecipato che concluderà il percorso del Carnevale con il consueto spirito ironico e comunitario.
Rinviare o modificare un programma è sempre una scelta che si compie a malincuore, soprattutto quando dietro ogni appuntamento vi sono energie umane, professionali ed economiche significative. Tuttavia, si tratta di decisioni necessarie per tutelare il lavoro svolto e preservare la qualità complessiva del progetto.
Il Carnevale a Matera 2026 I Colori del Mediterraneo è promosso dal Comune di Matera e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, ed è organizzato dallAssociazione Cupa Cupé e da M.M. Società Cooperativa.
