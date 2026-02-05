LOrdine dei Giornalisti di Basilicata esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Di Tullio, figura di primo piano del giornalismo lucano e nazionale, venuto a mancare ieri a Roma alletà di 82 anni.

Giornalista professionista dal 1° giugno 1976, Paolo Di Tullio ha legato il suo nome a una lunga e prestigiosa carriera allAgenzia ANSA, dove ha ricoperto incarichi di grande responsabilità fino a raggiungere la qualifica di caporedattore centrale. Nato il 6 giugno 1943 a Potenza e materano di adozione, aveva iniziato il suo percorso professionale collaborando con i quotidiani Roma e Il Mattino, per poi approdare giovanissimo alla Rai di Potenza, distinguendosi per competenza e passione nel racconto della politica e della cronaca.



Nel 1981 fu chiamato a guidare la nascente sede regionale dellANSA in Basilicata, in un momento storico delicato segnato dalle vicende del post terremoto del 1980. Con rigore, sensibilità e straordinarie capacità organizzative contribuì in modo decisivo alla costruzione di una redazione destinata a diventare punto di riferimento dellinformazione regionale. Successivamente diresse la redazione ANSA di Napoli e, dal 1991, la Redazione Interni nella sede centrale di Roma, dove seppe conquistare stima e affetto per il suo stile pacato, mai saccente, e per la sua profonda umanità.



Conosciuto da tutti come Paolone, è ricordato come un gigante buono, capace di mettere chiunque a proprio agio con un sorriso e una parola gentile. Ha concluso la sua carriera nel 2009, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo italiano.



LOrdine dei Giornalisti di Basilicata si stringe con sincera commozione attorno alla moglie Filomena, ai figli Carlo e Maria Luisa  che ha seguito le orme paterne come giornalista ANSA  e a tutti i familiari, ricordando Paolo Di Tullio come esempio altissimo di professionalità, equilibrio e amore per il mestiere.

I funerali saranno celebrati domani  venerdì 6 febbraio  a Roma.



La Presidente

Sissi Ruggi

e il Consiglio regionale dellOrdine dei Giornalisti della Basilicata