SantAngelo le Fratte si prepara ad accendere i riflettori su una delle eccellenze più preziose e

identitarie del territorio lucano: il tartufo. Sabato 7 febbraio 2026, a partire dalle ore 16.00,

presso il Centro Polifunzionale  Area Cantine, si terrà il I Convegno Regionale

SantAngelo le Fratte Città del Tartufo, dal titolo I tartufi lucani: una simbiosi

mutualistica per lambiente e per luomo.

Liniziativa è promossa dallAssociazione Le Spore Lucane e dal Comune di SantAngelo le

Fratte, con il patrocinio e la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, esperti

del settore micologico, accademici e amministratori locali, ed è inserita in un percorso più

ampio di valorizzazione delle risorse naturali e produttive della Basilicata.

La regione lucana custodisce infatti un patrimonio micologico di straordinario valore, ancora in

parte poco conosciuto e insufficientemente valorizzato. I tartufi lucani non rappresentano

soltanto uneccellenza ambientale, ma una concreta opportunità di sviluppo sostenibile, capace

di generare benefici ecologici, culturali, economici e turistici per le comunità locali.

Il convegno nasce con lobiettivo di promuovere una riflessione approfondita sullimportanza

della tutela, promozione e valorizzazione delle risorse micologiche regionali, ponendo

lattenzione sul ruolo fondamentale dei funghi ipogei negli ecosistemi forestali e sulle

prospettive future della tartuficoltura in Basilicata. Un momento di confronto aperto tra

istituzioni, associazioni ed esperti, volto a costruire nuove strategie di crescita e a rendere il

tartufo lucano un vero motore di sviluppo territoriale.

Dopo la fase di accreditamento dei partecipanti, sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco

di SantAngelo le Fratte Vincenzo Ostuni, del Presidente dellAssociazione Nazionale Città

del Tartufo Michele Boscagli, del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali della Regione Basilicata Rocco Vittorio Restaino, e dei Sindaci dei Comuni di

Pisticci, Scanzano Jonico e Carbone, insieme allAssessore alle Attività Produttive del Comune

di SantAngelo le Fratte Paola Colucci.

I lavori saranno condotti e moderati dal Prof. Aniello Crescenzi, del Dipartimento di Scienze

Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali dellUniversità degli Studi della Basilicata.

Il programma degli interventi prevede approfondimenti scientifici e normativi di grande

rilievo: dalle caratteristiche e dal ciclo biologico dei principali funghi ipogei presenti in

Basilicata, allanalisi della Legge Regionale n. 35/1995 e delle possibili ipotesi di revisione,

fino al ruolo dellassociazionismo per lo sviluppo della tartuficoltura lucana. Particolare

attenzione sarà dedicata anche ai contenuti culturali della filiera del tartufo, in unottica

integrata di sviluppo economico e turistico del territorio.

Momento centrale dellevento sarà la cerimonia ufficiale di ingresso dei Comuni della

Basilicata nellAssociazione Nazionale Città del Tartufo, un passaggio simbolico e

strategico che rafforza la rete tra i territori e apre nuove prospettive di collaborazione e

promozione a livello nazionale.

Le conclusioni saranno affidate allAssessore Regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali, Carmine Cicala, a testimonianza dellattenzione della Regione Basilicata verso un

comparto che può diventare leva fondamentale per la crescita sostenibile e la valorizzazione

delle aree interne.

Il I Convegno SantAngelo le Fratte Città del Tartufo si propone dunque come un

appuntamento di riferimento per amministratori, operatori del settore, studiosi e cittadini,

confermando SantAngelo le Fratte come luogo simbolo di una Basilicata che investe nella

qualità, nella conoscenza e nella tutela del proprio patrimonio naturale.