|Convegno Regionale SantAngelo le Fratte Città del Tartufo
5/02/2026
|SantAngelo le Fratte si prepara ad accendere i riflettori su una delle eccellenze più preziose e
identitarie del territorio lucano: il tartufo. Sabato 7 febbraio 2026, a partire dalle ore 16.00,
presso il Centro Polifunzionale Area Cantine, si terrà il I Convegno Regionale
SantAngelo le Fratte Città del Tartufo, dal titolo I tartufi lucani: una simbiosi
mutualistica per lambiente e per luomo.
Liniziativa è promossa dallAssociazione Le Spore Lucane e dal Comune di SantAngelo le
Fratte, con il patrocinio e la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, esperti
del settore micologico, accademici e amministratori locali, ed è inserita in un percorso più
ampio di valorizzazione delle risorse naturali e produttive della Basilicata.
La regione lucana custodisce infatti un patrimonio micologico di straordinario valore, ancora in
parte poco conosciuto e insufficientemente valorizzato. I tartufi lucani non rappresentano
soltanto uneccellenza ambientale, ma una concreta opportunità di sviluppo sostenibile, capace
di generare benefici ecologici, culturali, economici e turistici per le comunità locali.
Il convegno nasce con lobiettivo di promuovere una riflessione approfondita sullimportanza
della tutela, promozione e valorizzazione delle risorse micologiche regionali, ponendo
lattenzione sul ruolo fondamentale dei funghi ipogei negli ecosistemi forestali e sulle
prospettive future della tartuficoltura in Basilicata. Un momento di confronto aperto tra
istituzioni, associazioni ed esperti, volto a costruire nuove strategie di crescita e a rendere il
tartufo lucano un vero motore di sviluppo territoriale.
Dopo la fase di accreditamento dei partecipanti, sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco
di SantAngelo le Fratte Vincenzo Ostuni, del Presidente dellAssociazione Nazionale Città
del Tartufo Michele Boscagli, del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali della Regione Basilicata Rocco Vittorio Restaino, e dei Sindaci dei Comuni di
Pisticci, Scanzano Jonico e Carbone, insieme allAssessore alle Attività Produttive del Comune
di SantAngelo le Fratte Paola Colucci.
I lavori saranno condotti e moderati dal Prof. Aniello Crescenzi, del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali dellUniversità degli Studi della Basilicata.
Il programma degli interventi prevede approfondimenti scientifici e normativi di grande
rilievo: dalle caratteristiche e dal ciclo biologico dei principali funghi ipogei presenti in
Basilicata, allanalisi della Legge Regionale n. 35/1995 e delle possibili ipotesi di revisione,
fino al ruolo dellassociazionismo per lo sviluppo della tartuficoltura lucana. Particolare
attenzione sarà dedicata anche ai contenuti culturali della filiera del tartufo, in unottica
integrata di sviluppo economico e turistico del territorio.
Momento centrale dellevento sarà la cerimonia ufficiale di ingresso dei Comuni della
Basilicata nellAssociazione Nazionale Città del Tartufo, un passaggio simbolico e
strategico che rafforza la rete tra i territori e apre nuove prospettive di collaborazione e
promozione a livello nazionale.
Le conclusioni saranno affidate allAssessore Regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Carmine Cicala, a testimonianza dellattenzione della Regione Basilicata verso un
comparto che può diventare leva fondamentale per la crescita sostenibile e la valorizzazione
delle aree interne.
Il I Convegno SantAngelo le Fratte Città del Tartufo si propone dunque come un
appuntamento di riferimento per amministratori, operatori del settore, studiosi e cittadini,
confermando SantAngelo le Fratte come luogo simbolo di una Basilicata che investe nella
qualità, nella conoscenza e nella tutela del proprio patrimonio naturale.
