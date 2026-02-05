HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Convegno Regionale SantAngelo le Fratte Città del Tartufo

5/02/2026

SantAngelo le Fratte si prepara ad accendere i riflettori su una delle eccellenze più preziose e
identitarie del territorio lucano: il tartufo. Sabato 7 febbraio 2026, a partire dalle ore 16.00,
presso il Centro Polifunzionale  Area Cantine, si terrà il I Convegno Regionale
SantAngelo le Fratte Città del Tartufo, dal titolo I tartufi lucani: una simbiosi
mutualistica per lambiente e per luomo.
Liniziativa è promossa dallAssociazione Le Spore Lucane e dal Comune di SantAngelo le
Fratte, con il patrocinio e la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, esperti
del settore micologico, accademici e amministratori locali, ed è inserita in un percorso più
ampio di valorizzazione delle risorse naturali e produttive della Basilicata.
La regione lucana custodisce infatti un patrimonio micologico di straordinario valore, ancora in
parte poco conosciuto e insufficientemente valorizzato. I tartufi lucani non rappresentano
soltanto uneccellenza ambientale, ma una concreta opportunità di sviluppo sostenibile, capace
di generare benefici ecologici, culturali, economici e turistici per le comunità locali.
Il convegno nasce con lobiettivo di promuovere una riflessione approfondita sullimportanza
della tutela, promozione e valorizzazione delle risorse micologiche regionali, ponendo
lattenzione sul ruolo fondamentale dei funghi ipogei negli ecosistemi forestali e sulle
prospettive future della tartuficoltura in Basilicata. Un momento di confronto aperto tra
istituzioni, associazioni ed esperti, volto a costruire nuove strategie di crescita e a rendere il
tartufo lucano un vero motore di sviluppo territoriale.
Dopo la fase di accreditamento dei partecipanti, sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco
di SantAngelo le Fratte Vincenzo Ostuni, del Presidente dellAssociazione Nazionale Città
del Tartufo Michele Boscagli, del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali della Regione Basilicata Rocco Vittorio Restaino, e dei Sindaci dei Comuni di
Pisticci, Scanzano Jonico e Carbone, insieme allAssessore alle Attività Produttive del Comune
di SantAngelo le Fratte Paola Colucci.
I lavori saranno condotti e moderati dal Prof. Aniello Crescenzi, del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali dellUniversità degli Studi della Basilicata.
Il programma degli interventi prevede approfondimenti scientifici e normativi di grande
rilievo: dalle caratteristiche e dal ciclo biologico dei principali funghi ipogei presenti in
Basilicata, allanalisi della Legge Regionale n. 35/1995 e delle possibili ipotesi di revisione,
fino al ruolo dellassociazionismo per lo sviluppo della tartuficoltura lucana. Particolare
attenzione sarà dedicata anche ai contenuti culturali della filiera del tartufo, in unottica
integrata di sviluppo economico e turistico del territorio.
Momento centrale dellevento sarà la cerimonia ufficiale di ingresso dei Comuni della
Basilicata nellAssociazione Nazionale Città del Tartufo, un passaggio simbolico e
strategico che rafforza la rete tra i territori e apre nuove prospettive di collaborazione e
promozione a livello nazionale.
Le conclusioni saranno affidate allAssessore Regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Carmine Cicala, a testimonianza dellattenzione della Regione Basilicata verso un
comparto che può diventare leva fondamentale per la crescita sostenibile e la valorizzazione
delle aree interne.
Il I Convegno SantAngelo le Fratte Città del Tartufo si propone dunque come un
appuntamento di riferimento per amministratori, operatori del settore, studiosi e cittadini,
confermando SantAngelo le Fratte come luogo simbolo di una Basilicata che investe nella
qualità, nella conoscenza e nella tutela del proprio patrimonio naturale.



