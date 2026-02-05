|
|Maratea alla BIT 2026: flussi turistici in crescita, MICE e sostenibilità al centro della strategia
5/02/2026
|Dal 10 al 12 febbraio, in occasione della BIT Borsa Internazionale del Turismo 2026 a Milano, Maratea sarà presente allinterno dello stand dellAPT Basilicata (Espositore: Regione Basilicata, Padiglione 11 Stand P45, P53, S46, S54), confermando il proprio ruolo di destinazione strategica nel panorama turistico regionale e nazionale.
La partecipazione alla BIT rappresenta unoccasione per raccontare i risultati raggiunti e le prospettive future di Maratea, frutto del lavoro congiunto tra Amministrazione comunale, operatori locali e APT Basilicata, che negli ultimi anni hanno consolidato il ruolo della città come destinazione di riferimento nel turismo lucano e nazionale. I dati aggiornati sui flussi turistici e sul posizionamento della destinazione saranno al centro di una conferenza stampa dedicata, durante la quale verrà presentata la visione complessiva di sviluppo turistico del territorio, che si terrà l11 febbraio alle ore 16.10 presso lo stand Regione Basilicata.
In attesa della presentazione ufficiale alla BIT 2026, è possibile anticipare alcuni elementi di scenario: il 2025 si configura per Maratea come un anno di crescita, con un incremento complessivo degli arrivi e delle presenze e un rafforzamento della domanda internazionale, proveniente soprattutto dai principali mercati europei e, in misura crescente, da quelli extra-europei.
Un quadro che sarà approfondito nel corso della conferenza stampa e che conferma lattrattività di Maratea come destinazione in grado di offrire esperienze uniche tra mare, paesaggi naturali, attività allaria aperta e momenti di scoperta enogastronomica.
Alla BIT 2026 saranno inoltre presentate le strategie di diversificazione dellofferta, con particolare attenzione al segmento MICE, inteso in senso ampio e integrato: eventi, meeting, congressi, incentive e wedding. Un ambito su cui il Comune di Maratea sta investendo in modo strutturato, anche attraverso il Catalogo MICE di Maratea, strumento che valorizza lecosistema degli eventi, integrando location, ospitalità, servizi ed esperienze territoriali e contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici.
Altro tema centrale sarà la visione di sviluppo sostenibile della destinazione, legata al percorso di istituzione dellArea Marina Protetta Costa di Maratea, considerata non solo come strumento di tutela ambientale, ma come asset strategico per la qualificazione dellofferta turistica e lattrazione di pubblici sensibili ai temi ambientali.
Durante tutti e tre i giorni di fiera (10, 11 e 12 febbraio), gli operatori turistici di Maratea saranno presenti allo stand dellAPT Basilicata per incontrare buyer, operatori e stampa specializzata, e per presentare nel dettaglio lofferta turistica della destinazione, dalle strutture ricettive alle esperienze legate a mare, natura, cultura ed enogastronomia.
La partecipazione alla BIT 2026 rappresenta un momento chiave di confronto e promozione, volto a consolidare il posizionamento di Maratea come destinazione autentica e sostenibile. Dalla primavera allautunno, Maratea offre esperienze di qualità, valorizzando natura, eventi, gastronomia e ospitalità del territorio, per momenti unici e coinvolgenti, sostenuta dallimpegno delle istituzioni locali e regionali a promuovere un turismo responsabile e attrattivo, riconosciuto come leva di sviluppo economico e culturale del territorio.
