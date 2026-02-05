Dal 10 al 12 febbraio, in occasione della BIT  Borsa Internazionale del Turismo 2026 a Milano, Maratea sarà presente allinterno dello stand dellAPT Basilicata (Espositore: Regione Basilicata, Padiglione 11  Stand P45, P53, S46, S54), confermando il proprio ruolo di destinazione strategica nel panorama turistico regionale e nazionale.







La partecipazione alla BIT rappresenta unoccasione per raccontare i risultati raggiunti e le prospettive future di Maratea, frutto del lavoro congiunto tra Amministrazione comunale, operatori locali e APT Basilicata, che negli ultimi anni hanno consolidato il ruolo della città come destinazione di riferimento nel turismo lucano e nazionale. I dati aggiornati sui flussi turistici e sul posizionamento della destinazione saranno al centro di una conferenza stampa dedicata, durante la quale verrà presentata la visione complessiva di sviluppo turistico del territorio, che si terrà l11 febbraio alle ore 16.10 presso lo stand Regione Basilicata.







In attesa della presentazione ufficiale alla BIT 2026, è possibile anticipare alcuni elementi di scenario: il 2025 si configura per Maratea come un anno di crescita, con un incremento complessivo degli arrivi e delle presenze e un rafforzamento della domanda internazionale, proveniente soprattutto dai principali mercati europei e, in misura crescente, da quelli extra-europei.







Un quadro che sarà approfondito nel corso della conferenza stampa e che conferma lattrattività di Maratea come destinazione in grado di offrire esperienze uniche tra mare, paesaggi naturali, attività allaria aperta e momenti di scoperta enogastronomica.







Alla BIT 2026 saranno inoltre presentate le strategie di diversificazione dellofferta, con particolare attenzione al segmento MICE, inteso in senso ampio e integrato: eventi, meeting, congressi, incentive e wedding. Un ambito su cui il Comune di Maratea sta investendo in modo strutturato, anche attraverso il Catalogo MICE di Maratea, strumento che valorizza lecosistema degli eventi, integrando location, ospitalità, servizi ed esperienze territoriali e contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici.







Altro tema centrale sarà la visione di sviluppo sostenibile della destinazione, legata al percorso di istituzione dellArea Marina Protetta Costa di Maratea, considerata non solo come strumento di tutela ambientale, ma come asset strategico per la qualificazione dellofferta turistica e lattrazione di pubblici sensibili ai temi ambientali.







Durante tutti e tre i giorni di fiera (10, 11 e 12 febbraio), gli operatori turistici di Maratea saranno presenti allo stand dellAPT Basilicata per incontrare buyer, operatori e stampa specializzata, e per presentare nel dettaglio lofferta turistica della destinazione, dalle strutture ricettive alle esperienze legate a mare, natura, cultura ed enogastronomia.







La partecipazione alla BIT 2026 rappresenta un momento chiave di confronto e promozione, volto a consolidare il posizionamento di Maratea come destinazione autentica e sostenibile. Dalla primavera allautunno, Maratea offre esperienze di qualità, valorizzando natura, eventi, gastronomia e ospitalità del territorio, per momenti unici e coinvolgenti, sostenuta dallimpegno delle istituzioni locali e regionali a promuovere un turismo responsabile e attrattivo, riconosciuto come leva di sviluppo economico e culturale del territorio.