|Cia-Agricoltori: difendere le produzioni ortofrutticole
5/02/2026
|Il settore ortofrutticolo italiano è entrato in una fase di transizione violenta. Tra crisi climatiche, tensioni geopolitiche e squilibri commerciali, le nostre imprese non possono più restare sole a gestire lurto di un mercato globale sempre più sbilanciato, senza regole comuni, senza reciprocità negli scambi e senza tutele adeguate per il reddito. È il monito lanciato da Cia-Agricoltori Italiani, in occasione di Fruit Logistica a Berlino dove è in vetrina leccellenza ortofrutticola made in Basilicata. La produzione ortofrutticola in Basilicata, concentrata principalmente nell'area del Metapontino, destinata al fresco e alla trasformazione industriale, è un pilastro economico regionale che si distingue in fiere e rassegne internazionali come sui mercati per l'eccellenza in fragole, pesche, nettarine, albicocche, agrumi (clementine) e uva da tavola. Il settore, con oltre 21mila ettari, vanta produzioni di alta qualità (DOP/IGP), oltre alla fragola, come il Peperone di Senise e fagioli, generando un valore significativo per l'economia agricola locale. Il valore della produzione commercializzata nel 2023 dalle Organizzazioni di Produttori lucane è stato di circa 267 milioni di euro, che rappresenta il 68.51% del totale del valore della produzione ortofrutticola regionale
Per Cia la transizione va governata rimettendo al centro il ruolo degli agricoltori e riequilibrando i rapporti lungo la filiera, prima ancora di affrontare i singoli dossier commerciali. Perché lortofrutta non è una semplice voce statistica, ma il cuore pulsante del Made in Italy agricolo: con 18,9 miliardi di euro di valore, 150mila aziende coinvolte e oltre un milione di ettari coltivati, rappresenta il primo comparto nazionale e incide per un incredibile 28% sulla produzione agricola totale. Dietro questi numeri -ha ricordato il presidente Cristiano Fini- ci sono competenze, biodiversità e presidio dei territori. Un patrimonio che il sistema Paese e lEuropa hanno il dovere di proteggere.
Proprio per rispondere allattuale fase di forte instabilità e difendere il settore, il presidente di Cia ha illustrato in fiera priorità e richieste strategiche dellorganizzazione per il 2026:
RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE DEGLI AGRICOLTORI Il riequilibrio dei rapporti di filiera e la maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi sono nodi centrali per garantire un giusto reddito agli agricoltori. Occorre istituire un Osservatorio dei prezzi e dei costi europeo, per monitorare landamento dei costi agricoli e contrastare distorsioni e sperequazioni tra la remunerazione dei produttori e i prezzi allo scaffale.
SEMPLIFICAZIONE E AGGREGAZIONE Resta fondamentale la creazione e il rafforzamento di Op e Aop, le fusioni tra Op, il sostegno a Op transnazionali e a progetti integrati, per aumentare la massa critica sul mercato. È quindi necessario sburocratizzare laccesso agli aiuti comunitari e garantire che, nella futura Pac, il settore ortofrutticolo organizzato continui a ricevere un sostegno adeguato, evitando che le scelte di co-finanziamento nazionale generino distorsioni tra Stati membri o tra settori allinterno di ciascun Paese.
RECIPROCITA REALE NEGLI SCAMBI Serve lapplicazione delle clausole a specchio in tutti gli accordi commerciali, a partire dal Mercosur, per impedire limportazione di prodotti che non rispettano gli standard ambientali, fitosanitari e sociali europei.
Sul fronte commerciale, daltronde, lexport ortofrutticolo italiano resta sotto pressione. Se laccordo Ue-Usa ha evitato unescalation tariffaria, i dazi al 15% in vigore da agosto 2025 continuano a rappresentare un freno significativo per lortofrutta nazionale. Allo stesso tempo, per Cia la crescente pressione competitiva del Nord Africa con Paesi come Marocco ed Egitto che hanno raggiunto 4,5 miliardi di dollari di export ortofrutticolo impone allItalia unaccelerazione su innovazione, qualità certificata e organizzazione per mantenere la leadership nel Mediterraneo. Daltra parte, però, il rispetto degli stessi standard dellUe per i Paesi terzi non deve essere più unopzione ma un obbligo, una condizione di equità per evitare che gli agricoltori italiani siano schiacciati da prodotti ottenuti con luso di sostanze vietate e costi del lavoro non regolamentati.
Non chiediamo protezionismo, ma regole uguali per tutti -ha concluso Fini-. In questo scenario, la fermezza diplomatica sui criteri di sicurezza e reciprocità deve andare di pari passo con dinamismo commerciale e innovazione. Solo così il nostro settore ortofrutticolo potrà continuare a generare valore nei territori e consolidare il proprio ruolo di traino delleconomia. Non può esserci alcuna transizione efficace se a pagarla sono sempre gli agricoltori.
