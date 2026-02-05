|
|MEDIHOSPES: continuano i focus group nelle scuole
5/02/2026
|VIGGIANELLO (PZ) Il 04 Febbraio, presso la scuola secondaria di secondo grado (I.T.E. di Viggianello), lequipe del Progetto SAI di San Severino Lucano, gestito dalla Cooperativa Medihospes, ha realizzato la giornata dal titolo Forti senza violenza: bullismo ed intercultura.
Non solo semplice sensibilizzazione ma intervento attivo nel far emergere eventuali vissuti di disagi ad opera di prepotenze nellambito dellistruzione.
Si è pensato quindi ad un focus group, ovvero un sondaggio alla ricerca di episodi di bullismo che possano esistere nella realtà scolastica del piccolo centro. Agli alunni presenti, sono stati consegnati dei bigliettini su cui poter indicare, in forma anonima, se siano stati vittime di tali esperienze violente o se lo siano attualmente. E importante, secondo lequipe Medihospes, avere contezza di episodi che diversamente non verrebbero denunciati. Viene da chiedersi: come mai il fenomeno del bullismo è sempre più attuale tra giovani? Perché i figli dei migranti diventano le figure più vulnerabili? La risposta è che in ogni scuola, ci sono ragazzi provenienti da altri paesi di tutto il mondo e la loro presenza è in aumento. Nella maggior parte dei casi, sono le vittime più ambite, da chi è prepotente, ignorante, accecato da odio razziale, un sentimento talmente forte al punto di non accettare linclusione di non riconoscere che anche i migranti ed i loro figli, siano persone e soprattutto vite umane. Si può dire che lignoranza su questi temi è la causa fondamentale. Di fronte a tali fatti è intenzione di Medihospes, offrire una serie di giornate come questa che sensibilizzino sul tema del fenomeno migratorio e possano creare un dialogo con gli studenti, al fine di ascoltare le loro problematiche in merito. Il percorso didattico ha quindi, indubbiamente, un compito cruciale e fondamentale per la formazione della società di oggi e di domani. La conoscenza è lunica arma per arginare lodio razziale e la prepotenza. La diversità, non è mai un pericolo e né un limite per nessuno. La Scuola ha una grande responsabilità poiché è sentinella attiva di episodi di intolleranze, dopo la famiglia, e nello stesso tempo rappresenta un laboratorio educativo per imparare a vivere in armonia. Medihospes, non sottovaluta inoltre, la minaccia del cyberbullismo, che con lavvento dei social ed il loro utilizzo senza la giusta consapevolezza da parte dei più giovani, sta creando molte vittime. Purtroppo, infatti, nella maggior parte dei casi, anziché confidarsi e farsi aiutare, una volta caduti nelle trappole via web, le vittime subiscono un vero e proprio lavaggio del cervello rendendosi incapaci ed indifesi e in troppe occasioni, spingendosi fino ad atti estremi.
Queste giornate, promosse dalla Cooperativa Medihospes, non sono solo di sensibilizzazione ma, hanno lo scopo di far emergere episodi che potrebbero compromettere lequilibrio dei più giovani. E indispensabile, quindi, formare alla cultura della denuncia, intesa come dialogo per confidare un eventuale problematica vissuta.
