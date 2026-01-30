|
|Ieri a Roma la quinta edizione del Marateale Award in Winter
30/01/2026
|Il suggestivo Teatro di Villa Torlonia a Roma ha ospitato ieri la quinta edizione del Marateale Award in Winter. La cerimonia, diretta da Nicola Timpone e dal presidente Marateale Antonella Caramia, ha celebrato il talento e l'eccellenza di personalità del mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo. Tra gli ospiti e i premiati, nomi di spicco del panorama artistico italiano e internazionale: il direttore della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia Alberto Barbera, lattore Ricky Memphis, il regista Riccardo Milani, la giornalista Susanna Galeazzi, le attrici Benedetta Porcaroli, Mariela Garriga, Antonia Liskova, Sara Lazzaro e Clotilde Sabatino, il campione europeo nel salto in lungo Andrew Howe e il giornalista Igor Righetti. Dal successo del film Buen Camino presenti per Medusa Film Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato e Paolo Orlando, head of Distribution/Head of Theatrical Distribution e del cast la giovane attrice Letizia Arnò, Beatriz Arjona e Martina Colombari.
A presentare la serata Eva Immediato e Cristina Sciarrabbassi.
Nellambito della serata premiata Rossella Liberatore giovane attrice del cortometraggio La Remude realizzato con lAssociazione Down di Venosa e con la produzione di Arya Production.
Il Marateale Award in Winter è un evento che si propone di promuovere la Cultura e l'Arte con un focus particolare sui giovani talenti e sulle eccellenze italiane. L'evento è anche un'occasione per riflettere sull'importanza del Cinema e della Cultura come strumenti di crescita e di sviluppo sociale. La serata è stata caratterizzata da momenti di grande emozione con la consegna di premi e riconoscimenti a personalità che hanno contribuito a rendere il cinema e la cultura italiana e internazionale più ricchi e vivaci.
Trenitalia, con il brand Frecciarossa, Treno Ufficiale dellevento. Già da vari anni a fianco del Marateale, conferma il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, offrendo unesperienza che unisce comfort, sostenibilità e accesso facilitato ai grandi eventi culturali italiani. Le Frecce e i collegamenti FrecciaLink garantiscono ogni giorno 268 corse e fino a 14 collegamenti bus, raggiungendo più di 130 destinazioni in tutta Italia.
L'evento, organizzato da Marateale - Premio Internazionale Basilicata, e realizzata il patrocinio dellAssessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, si configura come un importante appuntamento invernale delle manifestazioni dedicate al Cinema e alla Cultura Italiana e Internazionale.
