|Apt, undici educational tour finanziati con il bando "Parti"
30/01/2026
|Sono undici gli educational e press tour finanziati dall'avviso pubblico promosso dall'assessorato allo Sviluppo economico e dall'Apt e che verranno realizzati dai tour operator della Basilicata a cui l'avviso si rivolgeva.
Gli undici tour compongono un programma di incontro-conoscenza del territorio che, a partire dal primo educational di questi giorni, si svilupperà fino al prossimo ottobre. Ai tour prenderanno parte agenzie di viaggio italiane, content creator, giornalisti e blogger internazionali, dirigenti scolastici, professionisti del turismo esperienziale, del lusso e del MICE, fino ai rappresentanti del Club Alpino Italiano.
Gli itinerari, dedicati a differenti target, toccheranno diverse destinazioni turistiche della regione: Matera, il Parco Nazionale del Pollino, l'area del Vulture-Melfese, la Costa Ionica, Maratea e i borghi come Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Sasso di Castalda, fino al Metapontino con i siti archeologici della Magna Grecia.
"Siamo contenti della varietà e della qualità delle proposte ricevute perché abbracciano quasi l'intero territorio regionale e si rivolgono a diversi segmenti turistici a testimonianza della professionalità dei nostri t.o. - dichiara il Direttore generale dell'Apt, Margherita Sarli - Ogni segmento richiede linguaggi, competenze e interlocutori diversi: è per questo che abbiamo scelto di affidare ai tour operator lucani il compito di costruire itinerari su misura creando una rete qualificata.Il programma - conclude - sarà integrato naturalmente dalle iniziative dirette dell'agenzia e sarà seguito da noi per rafforzare virtuosismi e cogliere opportunità".
"È una misura opportuna e condivisa con gli operatori - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo - per far conoscere le bellezze paesaggistiche e culturali della nostra terra, grazie alla quale si creeranno ricadute positive sull'economia delle aree interessate, permettendo di mettere in circolo risorse fondamentali anche per i Comuni più marginali."
Tra le iniziative già in calendario, oltre al "Basilicata Easy" in programma in questi giorni, "Lucania da vivere" di Marmo Melandro, dedicato al Pollino con cooking lesson e tradizioni popolari; "Basilicata anima autentica" di Martulli Srl, che porterà content creator internazionali tra borghi e Matera; "Nel Regno della Bramea" nell'area del Vulture; il "Grand Tour della Basilicata" dedicato al trekking; "Maratea Mice Discovery" per operatori congressuali; educational sul turismo scolastico legato alla Magna Grecia.
