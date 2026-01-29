HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Policoro capitale del mare: domani presentazione dossier

29/01/2026

Si chiama Lapprodo del Futuro, il Dossier di candidatura della Città di Policoro a Capitale del Mare che sarà presentato venerdì 30 gennaio alle ore 17.30 nella Sala Consiliare. Tra gli interventi previsti, i saluti istituzionali del Sindaco della Città, Enrico Bianco e il saluto dellAssessore regionale Cosimo Latronico.

La presentazione del Dossier sarà affidata ai professori Fabio Pollice e Paolo Gull dellUniversità del Salento e al prof. Francesco Martorella dellUniversità degli Studi di Basilicata.

Seguirà il dibattito con interventi di istituzioni, associazioni, amministrazioni presenti alla serata.

Il percorso di candidatura, nato dalla collaborazione tra lAmministrazione Comunale, lUniversità della Basilicata e lUniversità del Salento per rispondere allAvviso pubblico del Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere progetti, iniziative e attività dedicate alla valorizzazione e alla piena fruizione della cultura marittima italiana, è stato condiviso da circa 80 soggetti tra Enti pubblici, Centri di Ricerca, operatori privati, Associazioni locali e nazionali, Enti del terzo settore, a conferma dellimportanza che ha in termini socioeconomici, turistici, storici ed ambientali una candidatura di tale portata.



