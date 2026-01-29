|
|Policoro capitale del mare: domani presentazione dossier
29/01/2026
|Si chiama Lapprodo del Futuro, il Dossier di candidatura della Città di Policoro a Capitale del Mare che sarà presentato venerdì 30 gennaio alle ore 17.30 nella Sala Consiliare. Tra gli interventi previsti, i saluti istituzionali del Sindaco della Città, Enrico Bianco e il saluto dellAssessore regionale Cosimo Latronico.
La presentazione del Dossier sarà affidata ai professori Fabio Pollice e Paolo Gull dellUniversità del Salento e al prof. Francesco Martorella dellUniversità degli Studi di Basilicata.
Seguirà il dibattito con interventi di istituzioni, associazioni, amministrazioni presenti alla serata.
Il percorso di candidatura, nato dalla collaborazione tra lAmministrazione Comunale, lUniversità della Basilicata e lUniversità del Salento per rispondere allAvviso pubblico del Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere progetti, iniziative e attività dedicate alla valorizzazione e alla piena fruizione della cultura marittima italiana, è stato condiviso da circa 80 soggetti tra Enti pubblici, Centri di Ricerca, operatori privati, Associazioni locali e nazionali, Enti del terzo settore, a conferma dellimportanza che ha in termini socioeconomici, turistici, storici ed ambientali una candidatura di tale portata.
