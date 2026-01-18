La Biblioteca comunale di Tricarico (MT), ha ospitato, ieri, in occasione della Giornata nazionale del Dialetto e delle lingue locali, una riflessione molto sentita sul tema Dialetti lucani: un patrimonio linguistico da conoscere e tutelare, promossa dallUnpli Basilicata e in collaborazione con la Pro Loco di Tricarico e il patrocinio del comune di Tricarico.



I saluti istituzionali sono stati affidati allassessore comunale alla cultura, Giusy Mazzone; lintroduzione a Vito Sabia, Presidente dellUNPLI Basilicata, a Rocco Stasi, Consigliere regionale dellUNPLI Basilicata e a Donato M. Mazzeo, della Fondazione Int. "Clem. XI" Tirana e Direttore di "Basilicata Arbereshe".



Così il presidente Vito Sabia: «Non siamo qui solo per parlare di dialetti. Siamo qui per parlare di noi, della nostra storia, della nostra memoria più profonda. Il dialetto è la prima lingua che abbiamo ascoltato. È la lingua delle nonne, dei racconti davanti al camino, delle parole sussurrate e di quelle gridate nelle feste di paese. È la lingua che non si impara sui libri, ma si respira, si vive, si porta dentro. Le Pro Loco, da sempre, sono sentinelle di questa memoria. E in questo percorso un ruolo fondamentale lo ha il Premio nazionale Salva la tua lingua locale, promosso dallUNPLI, che non guarda indietro con nostalgia, ma avanti con fiducia. Non possiamo parlare di dialetti lucani senza ricordare il valore straordinario del Centro Internazionale di Dialettologia, e il lavoro appassionato e rigoroso della sua Direttrice, la professoressa Patrizia Del Puente. Il CID è stato ed è un punto di riferimento scientifico, culturale, umano. Da qui, voglio lanciare un appello sincero alle istituzioni: non lasciate solo il CID. Non lasciate sola la ricerca. Non lasciate che un patrimonio così importante venga sacrificato per mancanza di attenzione o di risorse. Investire nella lingua e nella cultura non è un lusso: è un atto di visione e di futuro».



Limportante iniziativa è stata presieduta da Patrizia Del Puente, Docente di Glottologia e Linguistica presso l'UNIBAS e Direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia, che nella sua relazione ha sottolineato: «I dialetti sono un unicum a livello scientifico e sono i testimoni fedeli della nostra grandezza nella storia. Educare allammirazione del dialetto prima gli adulti è fondamentale perché possano trasmettere questo amore ai giovani. Le grammatiche che vengono raccolte e realizzate servono, inoltre, per dimostrare ai parlanti che dietro le loro lingue non cè improvvisazione e che la loro lingua locale è una lingua a tutti gli effetti, della comunità. Il dialetto è il documento storico, sociale e culturale più importante di una comunità e consente di non perdere lidentità, che si costruisce grazie agli incontri con gli altri».



La conclusione dellevento con la consegna di riconoscimenti e menzioni agli Istituti scolastici che hanno rappresentato la Basilicata al Premio Nazionale Salva la tua lingua locale - sez. Scuola (ed. 2024/2025); allIstituto Comprensivo Valsinni  Tursi - Scuola secondaria di primo grado di Tursi (MT), la menzione d'onore per la sezione Scuola  Prosa. La sezione menzioni alle Pro Loco UNPLI Basilicata per la diffusione del Premio Nazionale Salva la tua lingua locale - sez. Scuola (ed. 2024/2025) e il coinvolgimento degli Istituti scolastici ha visto protagonista la Pro Loco San Giorgio Lucano (MT). Due le autrici che hanno rappresentato la Basilicata al Premio Nazionale Salva la tua lingua locale (ed. 2025): Irene Immacolata Panella, primo classificato sez. Premio Tullio De Mauro - Tesi di Laurea e Graziana Di Biase, finalista sez. Premio Tullio De Mauro  Teatro. Le menzioni, infine, alle Pro Loco UNPLI Basilicata, per la diffusione del Premio Nazionale Salva la tua lingua locale (ed. 2025) sono andate alle Pro Loco Irsina (MT); Lauria (PZ);Miglionico (MT); Pignola (PZ); Rapone (PZ) e Sant'Angelo Le Fratte (PZ).