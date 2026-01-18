HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Dialetti lucani:a Tricarico, levento promosso dallUNPLI Basilicata

18/01/2026

La Biblioteca comunale di Tricarico (MT), ha ospitato, ieri, in occasione della Giornata nazionale del Dialetto e delle lingue locali, una riflessione molto sentita sul tema Dialetti lucani: un patrimonio linguistico da conoscere e tutelare, promossa dallUnpli Basilicata e in collaborazione con la Pro Loco di Tricarico e il patrocinio del comune di Tricarico.

I saluti istituzionali sono stati affidati allassessore comunale alla cultura, Giusy Mazzone; lintroduzione a Vito Sabia, Presidente dellUNPLI Basilicata, a Rocco Stasi, Consigliere regionale dellUNPLI Basilicata e a Donato M. Mazzeo, della Fondazione Int. "Clem. XI" Tirana e Direttore di "Basilicata Arbereshe".

Così il presidente Vito Sabia: «Non siamo qui solo per parlare di dialetti. Siamo qui per parlare di noi, della nostra storia, della nostra memoria più profonda. Il dialetto è la prima lingua che abbiamo ascoltato. È la lingua delle nonne, dei racconti davanti al camino, delle parole sussurrate e di quelle gridate nelle feste di paese. È la lingua che non si impara sui libri, ma si respira, si vive, si porta dentro. Le Pro Loco, da sempre, sono sentinelle di questa memoria. E in questo percorso un ruolo fondamentale lo ha il Premio nazionale Salva la tua lingua locale, promosso dallUNPLI, che non guarda indietro con nostalgia, ma avanti con fiducia. Non possiamo parlare di dialetti lucani senza ricordare il valore straordinario del Centro Internazionale di Dialettologia, e il lavoro appassionato e rigoroso della sua Direttrice, la professoressa Patrizia Del Puente. Il CID è stato ed è un punto di riferimento scientifico, culturale, umano. Da qui, voglio lanciare un appello sincero alle istituzioni: non lasciate solo il CID. Non lasciate sola la ricerca. Non lasciate che un patrimonio così importante venga sacrificato per mancanza di attenzione o di risorse. Investire nella lingua e nella cultura non è un lusso: è un atto di visione e di futuro».

Limportante iniziativa è stata presieduta da Patrizia Del Puente, Docente di Glottologia e Linguistica presso l'UNIBAS e Direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia, che nella sua relazione ha sottolineato: «I dialetti sono un unicum a livello scientifico e sono i testimoni fedeli della nostra grandezza nella storia. Educare allammirazione del dialetto prima gli adulti è fondamentale perché possano trasmettere questo amore ai giovani. Le grammatiche che vengono raccolte e realizzate servono, inoltre, per dimostrare ai parlanti che dietro le loro lingue non cè improvvisazione e che la loro lingua locale è una lingua a tutti gli effetti, della comunità. Il dialetto è il documento storico, sociale e culturale più importante di una comunità e consente di non perdere lidentità, che si costruisce grazie agli incontri con gli altri».

La conclusione dellevento con la consegna di riconoscimenti e menzioni agli Istituti scolastici che hanno rappresentato la Basilicata al Premio Nazionale Salva la tua lingua locale - sez. Scuola (ed. 2024/2025); allIstituto Comprensivo Valsinni  Tursi - Scuola secondaria di primo grado di Tursi (MT), la menzione d'onore per la sezione Scuola  Prosa. La sezione menzioni alle Pro Loco UNPLI Basilicata per la diffusione del Premio Nazionale Salva la tua lingua locale - sez. Scuola (ed. 2024/2025) e il coinvolgimento degli Istituti scolastici ha visto protagonista la Pro Loco San Giorgio Lucano (MT). Due le autrici che hanno rappresentato la Basilicata al Premio Nazionale Salva la tua lingua locale (ed. 2025): Irene Immacolata Panella, primo classificato sez. Premio Tullio De Mauro - Tesi di Laurea e Graziana Di Biase, finalista sez. Premio Tullio De Mauro  Teatro. Le menzioni, infine, alle Pro Loco UNPLI Basilicata, per la diffusione del Premio Nazionale Salva la tua lingua locale (ed. 2025) sono andate alle Pro Loco Irsina (MT); Lauria (PZ);Miglionico (MT); Pignola (PZ); Rapone (PZ) e Sant'Angelo Le Fratte (PZ).



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
18/01/2026 - Dialetti lucani:a Tricarico, levento promosso dallUNPLI Basilicata

La Biblioteca comunale di Tricarico (MT), ha ospitato, ieri, in occasione della Giornata nazionale del Dialetto e delle lingue locali, una riflessione molto sentita sul tema Dialetti lucani: un patrimonio linguistico da conoscere e tutelare, promossa dallUnpli Basilicata ...-->continua
18/01/2026 - Checco Zalone tra la neve e il buon cibo di Rotonda

Ha scelto la Basilicata, ed in particolare Rotonda e le sue bellezze, Checco Zalone per riposarsi e godersi lo straordinario successo di "Buen Camino" , che con un totale di 68.823.069 di euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione, batte il record de...-->continua
17/01/2026 - Irsina, inaugurato il nuovo refettorio della scuola elementare: nuovo centro cottura e mensa scolastica

Irsina, 17 gennaio 2026 - È stato inaugurato oggi a Irsina il nuovo refettorio della scuola elementare, un intervento strategico che ha portato alla realizzazione di un centro cottura moderno e di una mensa scolastica al servizio degli alunni e dellintera com...-->continua
17/01/2026 - Ritorto Nunzio rieletto presidente dellOrdine dei Commercialisti

Ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dellOrdine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro. Con unaffluenza del 91%, nonostante fosse presente ununica lista, Ritorto Nunzio è stato confermato alla presidenza.

Sono stati ...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo