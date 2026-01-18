|
|
|Dialetti lucani:a Tricarico, levento promosso dallUNPLI Basilicata
18/01/2026
|La Biblioteca comunale di Tricarico (MT), ha ospitato, ieri, in occasione della Giornata nazionale del Dialetto e delle lingue locali, una riflessione molto sentita sul tema Dialetti lucani: un patrimonio linguistico da conoscere e tutelare, promossa dallUnpli Basilicata e in collaborazione con la Pro Loco di Tricarico e il patrocinio del comune di Tricarico.
I saluti istituzionali sono stati affidati allassessore comunale alla cultura, Giusy Mazzone; lintroduzione a Vito Sabia, Presidente dellUNPLI Basilicata, a Rocco Stasi, Consigliere regionale dellUNPLI Basilicata e a Donato M. Mazzeo, della Fondazione Int. "Clem. XI" Tirana e Direttore di "Basilicata Arbereshe".
Così il presidente Vito Sabia: «Non siamo qui solo per parlare di dialetti. Siamo qui per parlare di noi, della nostra storia, della nostra memoria più profonda. Il dialetto è la prima lingua che abbiamo ascoltato. È la lingua delle nonne, dei racconti davanti al camino, delle parole sussurrate e di quelle gridate nelle feste di paese. È la lingua che non si impara sui libri, ma si respira, si vive, si porta dentro. Le Pro Loco, da sempre, sono sentinelle di questa memoria. E in questo percorso un ruolo fondamentale lo ha il Premio nazionale Salva la tua lingua locale, promosso dallUNPLI, che non guarda indietro con nostalgia, ma avanti con fiducia. Non possiamo parlare di dialetti lucani senza ricordare il valore straordinario del Centro Internazionale di Dialettologia, e il lavoro appassionato e rigoroso della sua Direttrice, la professoressa Patrizia Del Puente. Il CID è stato ed è un punto di riferimento scientifico, culturale, umano. Da qui, voglio lanciare un appello sincero alle istituzioni: non lasciate solo il CID. Non lasciate sola la ricerca. Non lasciate che un patrimonio così importante venga sacrificato per mancanza di attenzione o di risorse. Investire nella lingua e nella cultura non è un lusso: è un atto di visione e di futuro».
Limportante iniziativa è stata presieduta da Patrizia Del Puente, Docente di Glottologia e Linguistica presso l'UNIBAS e Direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia, che nella sua relazione ha sottolineato: «I dialetti sono un unicum a livello scientifico e sono i testimoni fedeli della nostra grandezza nella storia. Educare allammirazione del dialetto prima gli adulti è fondamentale perché possano trasmettere questo amore ai giovani. Le grammatiche che vengono raccolte e realizzate servono, inoltre, per dimostrare ai parlanti che dietro le loro lingue non cè improvvisazione e che la loro lingua locale è una lingua a tutti gli effetti, della comunità. Il dialetto è il documento storico, sociale e culturale più importante di una comunità e consente di non perdere lidentità, che si costruisce grazie agli incontri con gli altri».
La conclusione dellevento con la consegna di riconoscimenti e menzioni agli Istituti scolastici che hanno rappresentato la Basilicata al Premio Nazionale Salva la tua lingua locale - sez. Scuola (ed. 2024/2025); allIstituto Comprensivo Valsinni Tursi - Scuola secondaria di primo grado di Tursi (MT), la menzione d'onore per la sezione Scuola Prosa. La sezione menzioni alle Pro Loco UNPLI Basilicata per la diffusione del Premio Nazionale Salva la tua lingua locale - sez. Scuola (ed. 2024/2025) e il coinvolgimento degli Istituti scolastici ha visto protagonista la Pro Loco San Giorgio Lucano (MT). Due le autrici che hanno rappresentato la Basilicata al Premio Nazionale Salva la tua lingua locale (ed. 2025): Irene Immacolata Panella, primo classificato sez. Premio Tullio De Mauro - Tesi di Laurea e Graziana Di Biase, finalista sez. Premio Tullio De Mauro Teatro. Le menzioni, infine, alle Pro Loco UNPLI Basilicata, per la diffusione del Premio Nazionale Salva la tua lingua locale (ed. 2025) sono andate alle Pro Loco Irsina (MT); Lauria (PZ);Miglionico (MT); Pignola (PZ); Rapone (PZ) e Sant'Angelo Le Fratte (PZ).
|
