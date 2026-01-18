|
|
|Checco Zalone tra la neve e il buon cibo di Rotonda
18/01/2026
|Ha scelto la Basilicata, ed in particolare Rotonda e le sue bellezze, Checco Zalone per riposarsi e godersi lo straordinario successo di "Buen Camino" , che con un totale di 68.823.069 di euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione, batte il record detenuto da Avatar
(68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale Lattore pugliese ha trascorso la giornata di ieri nel piccolo centro del Pollino, a Piano Pedarreto, dove ha passeggiato sui sentieri innevati e non è passato per nulla inosservato. Tanti i visitatori che lo hanno fermato per chiedere selfie e autografi. A pranzo poi ha degustato le prelibatezze culinarie del posto in uno dei ristoranti tipici, A Rimissa. E stato un piacere fargli conoscere e assaporare i sapori autentici del nostro territorio ha commentato lo chef Giuseppe Franzese, conosciuto da tutti con il nome di Ciack ha apprezzato i nostri antipasti, in particolare la zuppa a base di cicoria e fagiolo bianco poverello, poi le bruschette e la melanzana rossa sottolio, due prodotti agricoli tipici e di eccellenza della zona , entrambi con Denominazione di Origine Protetta. Per primo ha scelto cavatelli fatti in casa con tradizionale sugo di carne ,cucinato secondo lantica ricetta delle nostre massaie, e spaghettoni freschi saltati in padella con cicoria e peperone crusco. Infine un assaggino dellottima carne del posto, alla griglia . Lo ringraziamo per la visita e per averci scelto"
|
archivio
|ALTRE NEWS
|18/01/2026 - Checco Zalone tra la neve e il buon cibo di Rotonda
Ha scelto la Basilicata, ed in particolare Rotonda e le sue bellezze, Checco Zalone per riposarsi e godersi lo straordinario successo di "Buen Camino" , che con un totale di 68.823.069 di euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione, batte il record detenuto da Avata...-->continua
|
|
|17/01/2026 - Irsina, inaugurato il nuovo refettorio della scuola elementare: nuovo centro cottura e mensa scolastica
Irsina, 17 gennaio 2026 - È stato inaugurato oggi a Irsina il nuovo refettorio della scuola elementare, un intervento strategico che ha portato alla realizzazione di un centro cottura moderno e di una mensa scolastica al servizio degli alunni e dellintera com...-->continua
|
|
|17/01/2026 - Ritorto Nunzio rieletto presidente dellOrdine dei Commercialisti
Ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dellOrdine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro. Con unaffluenza del 91%, nonostante fosse presente ununica lista, Ritorto Nunzio è stato confermato alla presidenza.
Sono stati ...-->continua
|
|
|17/01/2026 - Il Rotary Potenza Torre Guevara forma i giovani al primo soccorso
Il Club Rotary Potenza Torre Guevara ha recentemente portato a termine un progetto service che si è svolto tra il mese di novembre scorso e il 14 gennaio di questanno e che rientra in un progetto ben più ampio del distretto 2021 a cui appartiene, dal tema Il...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV