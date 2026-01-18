Ha scelto la Basilicata, ed in particolare Rotonda e le sue bellezze, Checco Zalone per riposarsi e godersi lo straordinario successo di "Buen Camino" , che con un totale di 68.823.069 di euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione, batte il record detenuto da Avatar

(68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale Lattore pugliese ha trascorso la giornata di ieri nel piccolo centro del Pollino, a Piano Pedarreto, dove ha passeggiato sui sentieri innevati e non è passato per nulla inosservato. Tanti i visitatori che lo hanno fermato per chiedere selfie e autografi. A pranzo poi ha degustato le prelibatezze culinarie del posto in uno dei ristoranti tipici, A Rimissa.  E stato un piacere fargli conoscere e assaporare i sapori autentici del nostro territorio  ha commentato lo chef Giuseppe Franzese, conosciuto da tutti con il nome di Ciack  ha apprezzato i nostri antipasti, in particolare la zuppa a base di cicoria e fagiolo bianco poverello, poi le bruschette e la melanzana rossa sottolio, due prodotti agricoli tipici e di eccellenza della zona , entrambi con Denominazione di Origine Protetta. Per primo ha scelto cavatelli fatti in casa con tradizionale sugo di carne ,cucinato secondo lantica ricetta delle nostre massaie, e spaghettoni freschi saltati in padella con cicoria e peperone crusco. Infine un assaggino dellottima carne del posto, alla griglia . Lo ringraziamo per la visita e per averci scelto"