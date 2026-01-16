La Basilicata si prepara a ospitare una giornata interamente dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale. Levento, intitolato Sicuri in montagna dinverno, si terrà il 18 gennaio 2026 a partire dalle ore 09:00 presso la località Lago Laudemio sul Monte Sirino a Lagonegro (PZ).



Liniziativa è promossa dal Servizio Regionale del Soccorso Alpino e Speleologico, con lobiettivo di sensibilizzare cittadini e appassionati di montagna sullimportanza della sicurezza durante le escursioni invernali.



Durante la giornata saranno presenti stand informativi, dove sarà possibile ricevere consigli pratici e aggiornamenti sulle misure di prevenzione. Verrà inoltre illustrato lutilizzo dellapp GeoResQ, strumento digitale fondamentale per facilitare le operazioni di soccorso in caso di emergenza.



I partecipanti avranno lopportunità di conoscere materiali e attrezzatura specifica per la montagna in inverno, oltre a sperimentare direttamente un campo ARTVA e partecipare a prove pratiche di autosoccorso, esercitazioni pensate per insegnare tecniche fondamentali di sicurezza in ambienti innevati.