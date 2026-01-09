Grande partecipazione e unanimi consensi per la 33ª edizione della Serata della Solidarietà, organizzata dal CIF  Centro Italiano Femminile di Lauria, svoltasi presso la struttura Happy Moments, con accompagnamento musicale dal vivo a cura dei Contrappunto.

Liniziativa, divenuta nel tempo un appuntamento di riferimento per la comunità, ha visto la presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo, tra cui il consigliere regionale Mario Polese, il sindaco di Latronico Fausto De Maria, la Presidente del Corecom Assunta Mitidieri e la Commissaria P.O. Mara Cascino, a testimonianza del forte valore sociale e culturale dellevento.

Ospite a sorpresa della serata è stato il Presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, che ha donato numerosi premi e gadget della società rossoblù per la Tombola della Solidarietà. Il ricavato sarà destinato allassegnazione di due borse di studio, a due giovani provenienti da contesti di fragilità o svantaggio.

Momento di particolare rilievo è stato il conferimento del Premio alla Carriera alla prof.ssa Michela Limongi, in riconoscimento dei 25 anni di eccellente e qualificata attività didattica svolta presso la School Center. Il premio è stato consegnato dal consigliere regionale Mario Polese.

La prof.ssa Limongi si è distinta per il costante impegno nella promozione della conoscenza delle lingue e delle diverse culture, considerate strumenti fondamentali di crescita personale, dialogo e costruzione dellidentità. Con dedizione e passione ha contribuito alla formazione di intere generazioni di giovani, lasciando un segno profondo nel loro percorso culturale e umano, con una visione aperta e orientata alla dimensione internazionale.

Il secondo premio è stato assegnato ai maestri Angela e Italo Meiack, protagonisti della Danza Sportiva e autentica punta di diamante del territorio, nonché cofondatori della Dance Team Basilicata insieme al padre Mario. Nel corso di una carriera contraddistinta da eccellenza, dedizione e prestigio, hanno conseguito importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, formando generazioni di allievi che, sotto la loro guida, hanno raggiunto traguardi di assoluto rilievo. Con il loro instancabile impegno rappresentano un punto di riferimento fondamentale per il mondo giovanile, trasmettendo attraverso la danza non solo passione e disciplina, ma anche profondi valori educativi. I premi sono stati consegnati dal Presidente Macchia, dalla Presidente Corecom Mitidieri e dalla Commissaria P.O. Cascino.

La Serata della Solidarietà si conferma, anche in questa 33ª edizione, un momento di forte condivisione e sensibilizzazione, capace di unire istituzioni, associazioni e cittadini nel segno dei valori della solidarietà e dellimpegno civile. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente Comunale Rosetta Carlomagno e dalla Presidente Regionale Antonella Viceconti, unitamente a tutte le aderenti del CIF, per il pieno successo dellevento.

