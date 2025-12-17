|
|A Potenza la voce dei bambini contro la guerra e per la sostenibilità
17/12/2025
|Lassociazione Dalla Basilicata allItalia non lasciamo indietro nessuno presenta levento Un sogno di pace, inserito nel cartellone Natale in città promosso dal Comune di Potenza. Liniziativa si svolge nellambito del progetto La cura è la via per la pace, con lobiettivo di dare spazio e forza al messaggio universale dei più piccoli.
Lappuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre alle ore 17 presso il Centro Sociale di Malvaccaro a Potenza.
Circa 50 bambini saranno protagonisti di una serata speciale, durante la quale canteranno e racconteranno il loro no alla guerra, allemarginazione e al bullismo, opponendosi a tutto ciò che minaccia la vita degli uomini e del pianeta. Il loro sarà un sì accorato alla pace, alla sostenibilità, allaiuto reciproco e alluguaglianza, valori che diventano il filo conduttore dellintero evento.
La manifestazione si arricchisce della collaborazione con il Liceo musicale e coreutico Walter Gropius di Potenza, dove 64 studenti hanno realizzato, rispettando i desideri dei bambini, oggetti darredo per la loro stanza utilizzando legno riciclato. Una scelta simbolica e concreta che indirizza le nuove generazioni verso la tutela del pianeta e la creatività sostenibile. Previste delle premiazioni.
A rendere ancora più emozionante la serata sarà la presenza dellospite donore Dana Lopez, cantante che con la sua voce accompagnerà e sosterrà il messaggio di speranza e solidarietà lanciato dai bambini.
Importante il sostegno di partner territoriali: Cooperativa Sociale Nasce un Sorriso, Gesa srl, Pessolano Motors, Villabebè - Giokids e Spix Italia.
Con Un sogno di pace, lassociazione Dalla Basilicata allItalia non lasciamo indietro nessuno rinnova il proprio impegno sui grandi temi sociali, scegliendo di coinvolgere i più piccoli come portatori di un messaggio autentico e universale. Dare voce ai bambini significa costruire insieme un futuro fondato sulla solidarietà, sulluguaglianza e sulla cura reciproca, valori che rappresentano la vera via per la pace.
