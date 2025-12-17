HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

A Potenza la voce dei bambini contro la guerra e per la sostenibilità

17/12/2025

Lassociazione Dalla Basilicata allItalia  non lasciamo indietro nessuno presenta levento Un sogno di pace, inserito nel cartellone Natale in città promosso dal Comune di Potenza. Liniziativa si svolge nellambito del progetto La cura è la via per la pace, con lobiettivo di dare spazio e forza al messaggio universale dei più piccoli.

Lappuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre alle ore 17 presso il Centro Sociale di Malvaccaro a Potenza.

Circa 50 bambini saranno protagonisti di una serata speciale, durante la quale canteranno e racconteranno il loro no alla guerra, allemarginazione e al bullismo, opponendosi a tutto ciò che minaccia la vita degli uomini e del pianeta. Il loro sarà un sì accorato alla pace, alla sostenibilità, allaiuto reciproco e alluguaglianza, valori che diventano il filo conduttore dellintero evento.

La manifestazione si arricchisce della collaborazione con il Liceo musicale e coreutico Walter Gropius di Potenza, dove 64 studenti hanno realizzato, rispettando i desideri dei bambini, oggetti darredo per la loro stanza utilizzando legno riciclato. Una scelta simbolica e concreta che indirizza le nuove generazioni verso la tutela del pianeta e la creatività sostenibile. Previste delle premiazioni.

A rendere ancora più emozionante la serata sarà la presenza dellospite donore Dana Lopez, cantante che con la sua voce accompagnerà e sosterrà il messaggio di speranza e solidarietà lanciato dai bambini.

Importante il sostegno di partner territoriali: Cooperativa Sociale Nasce un Sorriso, Gesa srl, Pessolano Motors, Villabebè - Giokids e Spix Italia.

Con Un sogno di pace, lassociazione Dalla Basilicata allItalia  non lasciamo indietro nessuno rinnova il proprio impegno sui grandi temi sociali, scegliendo di coinvolgere i più piccoli come portatori di un messaggio autentico e universale. Dare voce ai bambini significa costruire insieme un futuro fondato sulla solidarietà, sulluguaglianza e sulla cura reciproca, valori che rappresentano la vera via per la pace.



