Prende il via il 19 dicembre, in Piazza Carmine a Valsinni, la I Edizione del Progetto edizione del progetto Note e Sapori di Natale, promosso dal Comune di Valsinni. L'Iniziativa entra nelle attività previste dai Progetti R.I.p.A.S. (Rete di Interventi per lArea Senisese) della Regione Basilicata, pensata per valorizzare e sostenere lidentità culturale del nostro territorio e dei piccoli comuni. "Il Comune di Valsinni" dichiara il Sindaco Gaetano Celano, "ha avviato già da un anno percorsi di inclusione sociale e territoriale che puntano alle eccellenze culturali e enogastronomiche del nostro territorio. I fondi regionali R.I.p.A.S ci consentono quindi di continuare e ampliare l'offerta di servizi di qualità e di vantare una proposta culturale sempre più ampia e sempre più vicina ai cittadini". Uniniziativa dunque che unisce la ricchezza culturale e gastronomica del territorio valsinnese ai valori della coesione sociale, dell'inclusione giovanile e della partecipazione dei cittadini, generando così un'esperienza completa che celebra l'identità gastronomica e culturale del luogo. "Protagonista sarà la musica popolare con l'esibizione del Gruppo "Gli Amarimai", dichiara il giovane consigliere comunale Dario Truncellito, propulsore dell'evento, "giovani musicisti lucani che hanno investito nella musica e ne fanno strumento di diffusione della cultura popolare e delle tradizioni antiche della nostra Regione. La scelta sulla loro presenza vuole rinforzare il concetto di partecipazione e aprire spazio ai giovani attraverso il linguaggio più comune e vicino a loro, quello universale della musica". Ad accompagnare lo spirito Natalizio, infine, l'animazione di strada di Assurd Batukada Street Band. che allieterà grandi e piccini al ritmo di tamburi.