HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

A Valsinni il 19 dicembre Note e Sapori di Natale

17/12/2025

Prende il via il 19 dicembre, in Piazza Carmine a Valsinni, la I Edizione del Progetto edizione del progetto Note e Sapori di Natale, promosso dal Comune di Valsinni. L'Iniziativa entra nelle attività previste dai Progetti R.I.p.A.S. (Rete di Interventi per lArea Senisese) della Regione Basilicata, pensata per valorizzare e sostenere lidentità culturale del nostro territorio e dei piccoli comuni. "Il Comune di Valsinni" dichiara il Sindaco Gaetano Celano, "ha avviato già da un anno percorsi di inclusione sociale e territoriale che puntano alle eccellenze culturali e enogastronomiche del nostro territorio. I fondi regionali R.I.p.A.S ci consentono quindi di continuare e ampliare l'offerta di servizi di qualità e di vantare una proposta culturale sempre più ampia e sempre più vicina ai cittadini". Uniniziativa dunque che unisce la ricchezza culturale e gastronomica del territorio valsinnese ai valori della coesione sociale, dell'inclusione giovanile e della partecipazione dei cittadini, generando così un'esperienza completa che celebra l'identità gastronomica e culturale del luogo. "Protagonista sarà la musica popolare con l'esibizione del Gruppo "Gli Amarimai", dichiara il giovane consigliere comunale Dario Truncellito, propulsore dell'evento, "giovani musicisti lucani che hanno investito nella musica e ne fanno strumento di diffusione della cultura popolare e delle tradizioni antiche della nostra Regione. La scelta sulla loro presenza vuole rinforzare il concetto di partecipazione e aprire spazio ai giovani attraverso il linguaggio più comune e vicino a loro, quello universale della musica". Ad accompagnare lo spirito Natalizio, infine, l'animazione di strada di Assurd Batukada Street Band. che allieterà grandi e piccini al ritmo di tamburi.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
17/12/2025 - Potenza: consegnate al Teatro Stabile le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Nella serata di ieri, il Teatro comunale Francesco Stabile di Potenza ha alzato il sipario sulla Cerimonia di consegna delle Onorificenze dellOrdine Al Merito della Repubblica Italiana.
Dinanzi ad una platea gremita di cittadini e delle massime autorità civili e mil...-->continua
17/12/2025 - A Potenza la voce dei bambini contro la guerra e per la sostenibilità

Lassociazione Dalla Basilicata allItalia  non lasciamo indietro nessuno presenta levento Un sogno di pace, inserito nel cartellone Natale in città promosso dal Comune di Potenza. Liniziativa si svolge nellambito del progetto La cura è la via per la pa...-->continua
17/12/2025 - A Valsinni il 19 dicembre Note e Sapori di Natale

Prende il via il 19 dicembre, in Piazza Carmine a Valsinni, la I Edizione del Progetto edizione del progetto Note e Sapori di Natale, promosso dal Comune di Valsinni. L'Iniziativa entra nelle attività previste dai Progetti R.I.p.A.S. (Rete di Interventi per ...-->continua
17/12/2025 - A Tramutola dibattito sull'inquinamento delle acque del lago del Pertusillo

A Tramutola ha avuto luogo il convegno dal titolo Uno sguardo sul lago
fortemente voluto dal WWF regionale e dal nucleo operativo Alta Val
dAgri e dalle associazioni ambientaliste, grazie alla supporto della
locale amministrazione, attenta e sen...-->continua

E NEWS












WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo