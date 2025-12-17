Fantastico Medioevo, sottoscritto il protocollo dintesa 17/12/2025 Questa mattina, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata a Potenza, è stato sottoscritto il protocollo dintesa tra la Regione Basilicata, la Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, lArcidiocesi di Acerenza, il Comune di Melfi e la Fondazione Matera Basilicata 2019, per la realizzazione del progetto strategico Fantastico Medioevo, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.



«Il protocollo sottoscritto con la Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa e con lArcidiocesi di Acerenza  ha sottolineato il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi - è un passaggio sostanziale che certifica la natura profonda del progetto Fantastico Medioevo: un percorso che riconosce nel patrimonio religioso medievale una componente essenziale dellidentità lucana e un elemento decisivo per la coesione delle comunità e la valorizzazione dei territori. La Basilicata conserva un patrimonio straordinario fatto di cattedrali, abbazie, chiese rupestri, cammini devozionali, musica sacra e tradizioni popolari che affondano le radici nel Medioevo. Luoghi e pratiche che non sono soltanto testimonianze storiche, ma spazi vivi, ancora oggi attraversati da fede, cultura e relazioni sociali. Mettere in rete questo patrimonio, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni pastorali, significa rafforzarne la fruizione, la conoscenza e il valore pubblico».



Con questo accordo, si avvia una collaborazione fra i soggetti coinvolti per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: coordinare le iniziative culturali finalizzate a una più efficace fruizione del patrimonio religioso medievale, sia tangibile che intangibile, promuovendone la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione; favorire la conoscenza delle tradizioni popolari e delle pratiche devozionali legate al patrimonio religioso, anche attraverso eventi e manifestazioni, nonché facilitare la fruizione di itinerari turistico-religiosi; promuovere la diffusione della musica e dellarte sacra; sostenere la riscoperta delle fonti spirituali, delle radici storico-culturali, degli ordini religiosi nati nel Medioevo; potenziare i cammini religiosi, gli itinerari e valorizzare i santuari; creare circuiti di turismo religioso che colleghino abbazie, monasteri, cattedrali e chiese medievali; concorrere alla creazione di un circuito di comunicazione culturale.



«La Diocesi di MelfiRapollaVenosa aderisce al progetto strategico Fantastico Medioevo promosso dalla Regione Basilicata poiché ne riconosce il significativo valore culturale e religioso per le comunità locali  ha evidenziato S.E. Mons. Ciro Fanelli, Vescovo della Diocesi di Melfi‑Rapolla‑Venosa . Sosteniamo il progetto come occasione di approfondimento delle radici cristiane e come strumento di formazione per le comunità parrocchiali, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Le attività previste favoriranno il confronto tra istituzioni civili e ecclesiali, la partecipazione dei cittadini e momenti di riflessione condivisa sul patrimonio identitario delle comunità lucane. La partecipazione della Diocesi è un atto di responsabilità culturale e pastorale: lobiettivo è sostenere la conoscenza della storia e promuovere percorsi di formazione che aiutino le comunità a riconoscere e trasmettere le proprie radici spirituali e culturali. Si precisa che si tratta di iniziative di natura culturale, non liturgica».



«LArcidiocesi di Acerenza è onorata e lusingata di partecipare al prestigioso progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Regione Basilicata, a cui esprime viva gratitudine e incoraggiamento su questo cammino prezioso  ha sottolineato S.E. Mons. Francesco Sirufo, Arcivescovo della Arcidiocesi di Acerenza . La nostra cattedrale veramente rivela il fantastico medioevo, come un messaggio esplicito della maestria romanico-normanna e nei secoli la testimonianza di unepoca da non sottovalutare. Il progetto Fantastico Medioevo, con le sue manifestazioni in Basilicata comunica a tutti anche la ricchezza della nostra Regione che è ancora tutta da scoprire, senza ambizioni fuori luogo, ma con lorgoglio di avere da offrire tantissimo a chi sa viaggiare, osservare, fermarsi, accogliere, imparare, meditare: atteggiamenti e stili tanto necessari in questo nostro tempo frenetico, spersonalizzato, individualista e sempre con la tentazione del conflitto verso laltro».



Lincontro è stato anche loccasione per tracciare un bilancio del primo anno di attività del progetto Fantastico Medioevo che, dal suo avvio lo scorso luglio, ha registrato numeri importanti, illustrati da Rita Orlando, manager culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019: 9 Lezioni di storia nei comuni del Vulture e Alto Bradano più una a Matera; 15 rievocazioni medievali in tutto la Basilicata raccontate nella rubrica Caleidoscopio- Speciale Fantastico Medioevo attraverso foto, video e interviste; 8 appuntamenti del Festival diretto da Davide Rondoni fra teatro, musica, danza, poesia, spiritualità; 11 dialoghi su stato, ospitalità, castelli, sacro, ambiente, falconeria, città, memoria, Mediterraneo, immagine, pace nellambito del Festival Parole, fra passato e presente a cura di Fulvio Delle Donne, in occasione delle Giornate Medievali e della Falconeria a Melfi; lallargamento a 12 comuni del protocollo dintesa su Fantastico Medioevo; lallestimento della mostra Federico II: limperatore che stupì il mondo nel Castello di Melfi; il Processo a Federico II con la partecipazione dellattore Massimiliano Gallo a Melfi; la riapertura al pubblico del Castello Marchesale e Domus Federiciana di Palazzo San Gervasio; la sottoscrizione delladesione alle celebrazioni dellAnno Europeo dei Normanni del 2027 da parte della Regione Basilicata; il Convegno internazionale di studi Forme e culture della regalità. Il regno dellItalia meridionale in prospettiva Mediterranea (XII  XVI sec.) con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne, organizzato da CESURA- Centro Europeo di studi sullUmanesimo e Rinascimento Aragonese; Basilicanta, un grande concerto in simultanea nelle chiese e cattedrali medievali con la partecipazione di 8 fra cori e corali del Vulture e Alto Bradano e il coinvolgimento di circa 300 coristi, con la direzione artistica di Ambrogio Sparagna.



«Chiudiamo dunque il 2025 con risultati concreti e con una prospettiva chiara  ha concluso il Presidente Bardi. Fantastico Medioevo continuerà nel 2026 e nel 2027, accompagnando la Basilicata verso appuntamenti di rilievo nazionale ed europeo, a partire dallAnno Europeo dei Normanni, fino alle celebrazioni del 2031 per le Costituzioni melfitane. Non solo, la vetrina di Matera Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 sarà arricchita da continui richiami alla nostra storia medievale, la quale vede la genesi con larrivo dei primi monaci basiliani proprio a Matera».



Allincontro sono intervenuti anche il Sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, ente capofila della rete dei comuni di Fantastico Medioevo, e Liberato Canadà, Direttore dellUfficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e lo Sport.

