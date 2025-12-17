|
|''Lievito Madre 2025'': a Cersosimo tradizione, cucina e musica in scena
17/12/2025
|Torna a Cersosimo Lievito Madre, rassegna giunta alla sesta edizione, che unisce cucina, arte e musica per trasmettere la memoria tra anziani e giovani. Tema 2025: il lievito madre, simbolo di continuità e cura. Il 30 dicembre show cooking Erica la rispettosa e concerto della ZampognOrchestra; il 2 gennaio concerto per il nuovo anno con lOrchestra Tebaide nel rinnovato Auditorio Angela Ferrara. Ingresso libero, tradizione e innovazione in dialogo.
Torna a Cersosimo la magia di Lievito Madre, rassegna giunta alla sesta edizione (seconda invernale), che affonda le mani nella
tradizione per trasmettere come unantica ricetta la memoria tra gli anziani e i giovani, attraverso la cucina, larte e la musica.
Questanno il tema, più che mai evocativo, ruota attorno al simbolo per eccellenza della continuità e della cura: il lievito madre, metafora
di una conoscenza che cresce e si rinnova, tramandata di mano in mano.
Primo evento 30 dicembre 2025, Piazza Roma ore 18:00
Erica la rispettosa Uno spettacolo da mangiare
Un emozionante show cooking dal vivo ideato e condotto da Lo Chef Narrante Emilio Pompeo, accompagnato dalle magiche chitarre
di Carlo Ostuni.
Una performance che coinvolge alcune delle signore depositarie della cultura culinaria di Cersosimo, che unisce narrazione poetica, cucina
antropologica e musica, per raccontare le trasformazioni del sapere gastronomico e culturale.
Durante lo spettacolo, il pubblico potrà assistere alla realizzazione delle ricette della tradizione proposte e alla degustazione delle stesse.
Secondo evento 30 dicembre 2025, ore 21:00
Chiesa Madre Santa Maria di Costantinopoli
Concerto della ZampognOrchestra
Un viaggio sonoro nella storia di uno degli strumenti più identitari della Basilicata la zampogna dalle origini pastorali fino alle
reinterpretazioni moderne.
Il concerto esplorerà il valore delle radici musicali come linguaggio universale di speranza e continuità.
Terzo evento 2 Gennaio 2026, Auditorio Angela Ferrara ore 21:30
Concerto per il Nuovo Anno 2026
Orchestra Tebaide, diretta dal maestro Cosimo Maraglino
Levento di chiusura della rassegna coinciderà con linaugurazione del nuovo setting dellAuditorio, un progetto innovativo che trasforma
lo spazio in una vera sala di riprese cinematografiche, dotata di regia audio-luci, camerini, palco attrezzato, quinte, blu screen e impianto
di proiezione, foyer, con una capienza di c.ca 100 posti a sedere.
Uninfrastruttura al servizio della creatività e della collettività, pensata per offrire ai giovani film maker lopportunità di produrre
gratuitamente i propri lavori in uno spazio tecnologicamente attrezzato e aperto alla sperimentazione.
Con Lievito Madre 2025, Cersosimo rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle memorie condivise, unendo il calore del passato
alla visione del futuro.
Ingresso libero a tutti gli eventi.
