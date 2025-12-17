Torna a Cersosimo Lievito Madre, rassegna giunta alla sesta edizione, che unisce cucina, arte e musica per trasmettere la memoria tra anziani e giovani. Tema 2025: il lievito madre, simbolo di continuità e cura. Il 30 dicembre show cooking Erica la rispettosa e concerto della ZampognOrchestra; il 2 gennaio concerto per il nuovo anno con lOrchestra Tebaide nel rinnovato Auditorio Angela Ferrara. Ingresso libero, tradizione e innovazione in dialogo.



di seguito il comunicato stampa



Torna a Cersosimo la magia di Lievito Madre, rassegna giunta alla sesta edizione (seconda invernale), che affonda le mani nella

tradizione per trasmettere  come unantica ricetta  la memoria tra gli anziani e i giovani, attraverso la cucina, larte e la musica.

Questanno il tema, più che mai evocativo, ruota attorno al simbolo per eccellenza della continuità e della cura: il lievito madre, metafora

di una conoscenza che cresce e si rinnova, tramandata di mano in mano.

Primo evento  30 dicembre 2025, Piazza Roma  ore 18:00

Erica la rispettosa  Uno spettacolo da mangiare

Un emozionante show cooking dal vivo ideato e condotto da Lo Chef Narrante Emilio Pompeo, accompagnato dalle magiche chitarre

di Carlo Ostuni.

Una performance che coinvolge alcune delle signore depositarie della cultura culinaria di Cersosimo, che unisce narrazione poetica, cucina

antropologica e musica, per raccontare le trasformazioni del sapere gastronomico e culturale.

Durante lo spettacolo, il pubblico potrà assistere alla realizzazione delle ricette della tradizione proposte e alla degustazione delle stesse.

Secondo evento  30 dicembre 2025, ore 21:00

Chiesa Madre Santa Maria di Costantinopoli

Concerto della ZampognOrchestra

Un viaggio sonoro nella storia di uno degli strumenti più identitari della Basilicata  la zampogna  dalle origini pastorali fino alle

reinterpretazioni moderne.

Il concerto esplorerà il valore delle radici musicali come linguaggio universale di speranza e continuità.

Terzo evento  2 Gennaio 2026, Auditorio Angela Ferrara  ore 21:30

Concerto per il Nuovo Anno 2026

Orchestra Tebaide, diretta dal maestro Cosimo Maraglino

Levento di chiusura della rassegna coinciderà con linaugurazione del nuovo setting dellAuditorio, un progetto innovativo che trasforma

lo spazio in una vera sala di riprese cinematografiche, dotata di regia audio-luci, camerini, palco attrezzato, quinte, blu screen e impianto

di proiezione, foyer, con una capienza di c.ca 100 posti a sedere.

Uninfrastruttura al servizio della creatività e della collettività, pensata per offrire ai giovani film maker lopportunità di produrre

gratuitamente i propri lavori in uno spazio tecnologicamente attrezzato e aperto alla sperimentazione.

Con Lievito Madre 2025, Cersosimo rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle memorie condivise, unendo il calore del passato

alla visione del futuro.

Ingresso libero a tutti gli eventi.