HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

''Lievito Madre 2025'': a Cersosimo tradizione, cucina e musica in scena

17/12/2025

Torna a Cersosimo Lievito Madre, rassegna giunta alla sesta edizione, che unisce cucina, arte e musica per trasmettere la memoria tra anziani e giovani. Tema 2025: il lievito madre, simbolo di continuità e cura. Il 30 dicembre show cooking Erica la rispettosa e concerto della ZampognOrchestra; il 2 gennaio concerto per il nuovo anno con lOrchestra Tebaide nel rinnovato Auditorio Angela Ferrara. Ingresso libero, tradizione e innovazione in dialogo.

di seguito il comunicato stampa

Torna a Cersosimo la magia di Lievito Madre, rassegna giunta alla sesta edizione (seconda invernale), che affonda le mani nella
tradizione per trasmettere  come unantica ricetta  la memoria tra gli anziani e i giovani, attraverso la cucina, larte e la musica.
Questanno il tema, più che mai evocativo, ruota attorno al simbolo per eccellenza della continuità e della cura: il lievito madre, metafora
di una conoscenza che cresce e si rinnova, tramandata di mano in mano.
Primo evento  30 dicembre 2025, Piazza Roma  ore 18:00
Erica la rispettosa  Uno spettacolo da mangiare
Un emozionante show cooking dal vivo ideato e condotto da Lo Chef Narrante Emilio Pompeo, accompagnato dalle magiche chitarre
di Carlo Ostuni.
Una performance che coinvolge alcune delle signore depositarie della cultura culinaria di Cersosimo, che unisce narrazione poetica, cucina
antropologica e musica, per raccontare le trasformazioni del sapere gastronomico e culturale.
Durante lo spettacolo, il pubblico potrà assistere alla realizzazione delle ricette della tradizione proposte e alla degustazione delle stesse.
Secondo evento  30 dicembre 2025, ore 21:00
Chiesa Madre Santa Maria di Costantinopoli
Concerto della ZampognOrchestra
Un viaggio sonoro nella storia di uno degli strumenti più identitari della Basilicata  la zampogna  dalle origini pastorali fino alle
reinterpretazioni moderne.
Il concerto esplorerà il valore delle radici musicali come linguaggio universale di speranza e continuità.
Terzo evento  2 Gennaio 2026, Auditorio Angela Ferrara  ore 21:30
Concerto per il Nuovo Anno 2026
Orchestra Tebaide, diretta dal maestro Cosimo Maraglino
Levento di chiusura della rassegna coinciderà con linaugurazione del nuovo setting dellAuditorio, un progetto innovativo che trasforma
lo spazio in una vera sala di riprese cinematografiche, dotata di regia audio-luci, camerini, palco attrezzato, quinte, blu screen e impianto
di proiezione, foyer, con una capienza di c.ca 100 posti a sedere.
Uninfrastruttura al servizio della creatività e della collettività, pensata per offrire ai giovani film maker lopportunità di produrre
gratuitamente i propri lavori in uno spazio tecnologicamente attrezzato e aperto alla sperimentazione.
Con Lievito Madre 2025, Cersosimo rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle memorie condivise, unendo il calore del passato
alla visione del futuro.
Ingresso libero a tutti gli eventi.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
17/12/2025 - ''Lievito Madre 2025'': a Cersosimo tradizione, cucina e musica in scena

Torna a Cersosimo Lievito Madre, rassegna giunta alla sesta edizione, che unisce cucina, arte e musica per trasmettere la memoria tra anziani e giovani. Tema 2025: il lievito madre, simbolo di continuità e cura. Il 30 dicembre show cooking Erica la rispettosa e concerto ...-->continua
17/12/2025 - Risonanze dInverno: due giorni di pratiche di consapevolezza a Satriano

Dal 27 al 28 dicembre, ad Alberi Maestri Eco Retreat, nel bosco di Satriano di Lucania, si svolgerà Risonanze dInverno  Dal buio alla luce, un evento di due giorni dedicato a pratiche di consapevolezza, ascolto e relazione. Il tema scelto, Dal buio alla l...-->continua
17/12/2025 - Matera. Giovani Mediterranei. Dialogo, Creatività e Comunità

Matera ospita Giovani Mediterranei Dialogo creatività e comunità, quattro giorni di incontri e iniziative promossi dallAmministrazione comunale, che mette al centro il ruolo dei giovani come protagonisti del dialogo culturale e sociale nel Mediterraneo. -->continua
17/12/2025 - Rotonda, il 20 dicembre una giornata dedicata a paesaggio e comunità

Sabato 20 dicembre Rotonda vivrà il momento clou del calendario di iniziative promosso dallAmministrazione comunale nellambito del progetto regionale Sentieri del Benessere. Una giornata dedicata al dialogo tra ambiente, cultura, eccellenze enogastronomich...-->continua

E NEWS












WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo