Risonanze dInverno: due giorni di pratiche di consapevolezza a Satriano 17/12/2025 Dal 27 al 28 dicembre, ad Alberi Maestri Eco Retreat, nel bosco di Satriano di Lucania, si svolgerà Risonanze dInverno  Dal buio alla luce, un evento di due giorni dedicato a pratiche di consapevolezza, ascolto e relazione. Il tema scelto, Dal buio alla luce, richiama il periodo dellanno in cui le ore di luce iniziano lentamente ad aumentare dopo il solstizio dinverno. È un tempo tradizionalmente legato alla chiusura di un ciclo, ai bilanci di fine anno e alla definizione di nuovi propositi. Risonanze dInverno si colloca in questo passaggio come uno spazio in cui fermarsi, ascoltare e accompagnare in modo consapevole il cambiamento, attraverso pratiche che mettono al centro il corpo, la relazione e la presenza. Liniziativa, organizzata da Alberi Maestri, propone un programma di attività esperienziali a offerta libera e nasce con lobiettivo di creare occasioni di incontro tra operatori olistici della zona e offrire al pubblico la possibilità di avvicinarsi a queste pratiche in modo semplice e accessibile.



Risonanze dInverno si inserisce allinterno di un percorso più ampio che Alberi Maestri intende sviluppare nel tempo, dopo una prima esperienza già realizzata in autunno con Risonanze dAutunno. Il progetto prevede appuntamenti stagionali pensati per accompagnare i passaggi dellanno e favorire la nascita di una comunità di pratica e confronto. Levento è rivolto in particolare alle persone del luogo, con lobiettivo di offrire ai residenti unoccasione concreta per entrare in contatto con pratiche di consapevolezza, ascolto e relazione, e per facilitare lincontro tra operatori olistici attivi in Basilicata e regioni limitrofe.



Il programma prende avvio sabato 27 dicembre nel pomeriggio con una sessione di respirazione e movimento condotta da Adelina La Scaleia, facilitatrice di Respirazione Cosciente e Connessa e istruttrice di Oxygen Advantage. A seguire, Rocco Perrone guiderà una Ecstatic Dance, pratica di danza libera e spontanea basata sullascolto del corpo e della musica. La serata proseguirà con una cena condivisa e si concluderà con un viaggio sciamanico, per scoprire il proprio animale di potere, condotto da Daniela Di Sario, educatrice, formatrice e arteterapeuta certificata, dedicato allesplorazione interiore attraverso meditazione e visualizzazione.



Domenica 28 dicembre la giornata inizierà con una pratica di yoga al risveglio guidata da Mara Corbo, insegnante di yoga che negli anni ha approfondito pratiche diverse, dallo Yin Yoga al Vinyasa, e ha orientato il proprio percorso verso il benessere femminile, integrando approcci di Somatic Healing e Bioenergetica. Seguirà un workshop introduttivo sulla ruota del consenso, a cura di Rocco Perrone, dedicato al tema dei confini, del desiderio e delle relazioni. In tarda mattinata spazio al Community Drum Circle condotto da Vincenzo Cantatore, facilitatore di Drum Circle ed esperto di Medicina Forestale e Turismo Rigenerativo, che guiderà i partecipanti in unesperienza musicale collettiva basata sul ritmo e sulla connessione. Nel pomeriggio si terrà il Cerchio di Donne, condotto da Daniela Di Sario, uno spazio di condivisione e ascolto riservato alle donne, mentre in parallelo verrà proposta unattività dedicata agli uomini, definita in base al numero dei partecipanti e alle condizioni meteo.



La partecipazione alle attività è a offerta libera ed è possibile prendere parte anche a una singola proposta. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito di www.alberimaestri.eu, scrivere allindirizzo info@alberimaestri.eu o contattare il numero 329 5320026.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 17/12/2025 - ''Lievito Madre 2025'': a Cersosimo tradizione, cucina e musica in scena

Torna a Cersosimo Lievito Madre, rassegna giunta alla sesta edizione, che unisce cucina, arte e musica per trasmettere la memoria tra anziani e giovani. Tema 2025: il lievito madre, simbolo di continuità e cura. Il 30 dicembre show cooking Erica la rispettosa e concerto ...-->continua 17/12/2025 - Risonanze dInverno: due giorni di pratiche di consapevolezza a Satriano

Dal 27 al 28 dicembre, ad Alberi Maestri Eco Retreat, nel bosco di Satriano di Lucania, si svolgerà Risonanze dInverno  Dal buio alla luce, un evento di due giorni dedicato a pratiche di consapevolezza, ascolto e relazione. Il tema scelto, Dal buio alla l...-->continua 17/12/2025 - Matera. Giovani Mediterranei. Dialogo, Creatività e Comunità

Matera ospita Giovani Mediterranei Dialogo creatività e comunità, quattro giorni di incontri e iniziative promossi dallAmministrazione comunale, che mette al centro il ruolo dei giovani come protagonisti del dialogo culturale e sociale nel Mediterraneo. -->continua 17/12/2025 - Rotonda, il 20 dicembre una giornata dedicata a paesaggio e comunità

Sabato 20 dicembre Rotonda vivrà il momento clou del calendario di iniziative promosso dallAmministrazione comunale nellambito del progetto regionale Sentieri del Benessere. Una giornata dedicata al dialogo tra ambiente, cultura, eccellenze enogastronomich...-->continua E NEWS