Matera. Giovani Mediterranei. Dialogo, Creatività e Comunità

17/12/2025

Matera ospita Giovani Mediterranei Dialogo creatività e comunità, quattro giorni di incontri e iniziative promossi dallAmministrazione comunale, che mette al centro il ruolo dei giovani come protagonisti del dialogo culturale e sociale nel Mediterraneo.

Levento si svolgerà nei giorni 18 e 19 dicembre e 27 e 28 dicembre e trasformerà la città in uno spazio di confronto creativo tra storie esperienze e visioni condivise. Il primo appuntamento è in programma giovedì 18 dicembre alle ore 9.30 al Cinema Teatro Guerrieri, con una mattinata dedicata al tema Il Mediterraneo che unisce. Un momento di riflessione e dialogo che si articolerà in due panel: il primo, dal titolo Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo: il ruolo dei giovani, vedrà gli interventi del sindaco di Matera Antonio Nicoletti, dellassessora alla Cultura Simona Orsi, dellassessore allInternazionalizzazione Giuseppe Casino e della manager culturale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Rita Orlando. Il secondo panel, Storie di ritorni e arrivi, coordinato della community £I Ritornati, raccoglierà testimonianze ed esperienze di giovani e professionisti che hanno scelto Matera come luogo di rientro o di approdo.

Giovedì 19 dicembre, alle ore 19.30 a Casita, è in programma il panel dei giovani, uno spazio informale di confronto dedicato allespressione artistica spontanea alla condivisione di idee e al dialogo diretto tra i partecipanti, in un clima aperto e inclusivo.

Il programma riprenderà sabato 27 dicembre con Radici in festa, una giornata dedicata alla musica alle performance locali e alla tradizione. Alle ore 11.00, nella Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) è prevista lintroduzione del progetto I Ritornati, con racconti e storie di ritorni e arrivi che restituiscono limmagine di una comunità viva in continuo movimento.

Domenica 28 dicembre, levento si concluderà con una giornata finale allinsegna della creatività e della partecipazione. Dalle ore 10.00 alle 18.00, alla CTE si terranno laboratori creativi aperti, mentre dalle 18.30 i laboratori si sposteranno nel cuore della città, in via delle Beccherie e Piazza San Giovanni. La serata si chiuderà con un dj set su un palco che verrà allestito in Piazza San Giovanni dalle 22.00 alle 00.00.

Con questo evento Matera rafforza la propria vocazione di città del dialogo e dellincontro nel Mediterraneo - dichiara il sindaco Antonio Nicoletti -. I giovani sono al centro del percorso verso Matera 2026 e rappresentano una risorsa fondamentale per costruire una visione di futuro aperta inclusiva e condivisa.

Questo evento è unoccasione concreta per valorizzare il ruolo dei giovani nelle relazioni internazionali e mediterranee - sottolinea lassessore allinternazionalizzazione Giuseppe Casino -. Matera diventa un punto di unione tra storie culture e comunità diverse attraverso esperienze che parlano di ritorni nuovi inizi e dialogo.



