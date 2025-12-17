|
|Matera. Giovani Mediterranei. Dialogo, Creatività e Comunità
17/12/2025
|Matera ospita Giovani Mediterranei Dialogo creatività e comunità, quattro giorni di incontri e iniziative promossi dallAmministrazione comunale, che mette al centro il ruolo dei giovani come protagonisti del dialogo culturale e sociale nel Mediterraneo.
Levento si svolgerà nei giorni 18 e 19 dicembre e 27 e 28 dicembre e trasformerà la città in uno spazio di confronto creativo tra storie esperienze e visioni condivise. Il primo appuntamento è in programma giovedì 18 dicembre alle ore 9.30 al Cinema Teatro Guerrieri, con una mattinata dedicata al tema Il Mediterraneo che unisce. Un momento di riflessione e dialogo che si articolerà in due panel: il primo, dal titolo Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo: il ruolo dei giovani, vedrà gli interventi del sindaco di Matera Antonio Nicoletti, dellassessora alla Cultura Simona Orsi, dellassessore allInternazionalizzazione Giuseppe Casino e della manager culturale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Rita Orlando. Il secondo panel, Storie di ritorni e arrivi, coordinato della community £I Ritornati, raccoglierà testimonianze ed esperienze di giovani e professionisti che hanno scelto Matera come luogo di rientro o di approdo.
Giovedì 19 dicembre, alle ore 19.30 a Casita, è in programma il panel dei giovani, uno spazio informale di confronto dedicato allespressione artistica spontanea alla condivisione di idee e al dialogo diretto tra i partecipanti, in un clima aperto e inclusivo.
Il programma riprenderà sabato 27 dicembre con Radici in festa, una giornata dedicata alla musica alle performance locali e alla tradizione. Alle ore 11.00, nella Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) è prevista lintroduzione del progetto I Ritornati, con racconti e storie di ritorni e arrivi che restituiscono limmagine di una comunità viva in continuo movimento.
Domenica 28 dicembre, levento si concluderà con una giornata finale allinsegna della creatività e della partecipazione. Dalle ore 10.00 alle 18.00, alla CTE si terranno laboratori creativi aperti, mentre dalle 18.30 i laboratori si sposteranno nel cuore della città, in via delle Beccherie e Piazza San Giovanni. La serata si chiuderà con un dj set su un palco che verrà allestito in Piazza San Giovanni dalle 22.00 alle 00.00.
Con questo evento Matera rafforza la propria vocazione di città del dialogo e dellincontro nel Mediterraneo - dichiara il sindaco Antonio Nicoletti -. I giovani sono al centro del percorso verso Matera 2026 e rappresentano una risorsa fondamentale per costruire una visione di futuro aperta inclusiva e condivisa.
Questo evento è unoccasione concreta per valorizzare il ruolo dei giovani nelle relazioni internazionali e mediterranee - sottolinea lassessore allinternazionalizzazione Giuseppe Casino -. Matera diventa un punto di unione tra storie culture e comunità diverse attraverso esperienze che parlano di ritorni nuovi inizi e dialogo.
