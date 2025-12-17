Si terrà sabato 20 dicembre alle ore 10.30, presso la Sala Teatro Cinema Zi Nik di Corleto Perticara, la conferenza stampa di presentazione di LOra Prima dellAlba, il dramma sacro e percorso teatrale itinerante che anima il periodo natalizio nel borgo lucano e che, per il suo alto valore culturale e identitario, è stato riconosciuto dalla Regione Basilicata come Patrimonio Intangibile del Comune di Corleto Perticara.



Lora prima dellalba, scritto e diretto da Giuseppe Gravallotti, è una iniziativa promossa dallAssociazione Istinto Lucano, in collaborazione con Associazione culturale La Fenice, ENDAS, ProLoco Corletana, Associazione Amici per la coda, con il patrocinio del Comune di Corleto Perticara e della Regione Basilicata.



La conferenza stampa rappresenta un momento di condivisione pubblica di un progetto che non è solo uno spettacolo, ma una rievocazione corale, profondamente radicata nella storia, nella fede e nella memoria collettiva della comunità corletana, capace di trasformare il paese in un palcoscenico diffuso e partecipato.



Nel corso dellincontro saranno illustrati i contenuti artistici, il significato simbolico e il percorso storico-culturale dellevento, nonché il ruolo centrale svolto dalle associazioni locali e dagli abitanti, veri protagonisti di una tradizione che si rinnova ogni anno.



Interverranno alla conferenza stampa:



Mario Montano, Sindaco di Corleto Perticara

Giuseppe Gravallotti, autore e regista de Lora prima dellalba

don Vincenzo Cantore, Parroco di Corleto Perticara

La rappresentazione de LOra Prima dellAlba si svolgerà domenica 28 dicembre 2025 e sabato 3 gennaio 2026, con partenza da Via IV Novembre alle ore 17.00, offrendo al pubblico unesperienza immersiva che unisce teatro, spiritualità e riflessione sociale, nel segno della tradizione e dellidentità lucana.



La stampa è invitata a partecipare.



Successivamente alla conclusione della conferenza stampa, sarà messo a disposizione degli organi di informazione un link per scaricare immagini e interviste, da utilizzare liberamente per la documentazione dellevento.