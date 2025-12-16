HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

San Severino Lucano: una scuola davvero inclusiva

16/12/2025

San Severino Lucano protagonista di una scuola che punta allinclusione. Il 16 Dicembre la scuola primaria e la scuola secondaria hanno realizzato una recita natalizia che, ha avuto come tema principale la pace e linclusione.
Questanno si è scelto di vivere questo momento non solo come una festa, ma come unoccasione di incontro, di ascolto e di pace. Il percorso che hanno presentato nasce da un lavoro intenso e profondo svolto dagli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado insieme ai ragazzi ospiti del Progetto SAI Ordinari gestito dalla Cooperativa Medihospes. Si sono susseguite alcune poesie che parlavano di viaggio, di dolore, di speranza, di forze. Le poesie sono state lette dai bambini e poi tradotte nella lingua madre dei ragazzi del Progetto SAI (inglese, francese e arabo), perché crediamo che la voce di ogni popolo abbia un valore e una bellezza che meritano di essere custoditi come ha spiegato la referente di plesso linsegnante Antonella Marino.
Il tema scelto è stato la pace: una pace che non appartiene solo a una terra, a un popolo, a una storia, ma che riguarda tutti noi.
Gli alunni hanno preparato un cartellone speciale che raccoglie i simboli delle religioni di tutto il mondo, un modo per dire che la diversità non ci divide, ma ci arricchisce; che ogni fede, ogni cultura, ogni tradizione può essere una porta aperta verso laltro. Il messaggio della scuola è chiaro: questo Natale lo vogliamo vivere così dando voce a chi spesso non viene ascoltato, accendendo luci dove ci sono ombre, costruendo ponti dove ci sono confini.
Al termine i saluti e gli auguri da parte della Preside Prof.ssa Maria Luisa Longo e del Sindaco Dott. Giuseppe Ciminelli presenti anche essi alla rappresentazione.
Per la Cooperativa Medihospes, essere stati coinvolti è stato importante, non è stata una semplice recita scolastica ma, un vero e proprio momento di riflessione e soprattutto un segno tangibile della vera inclusione attraverso la partecipazione, una vera scuola inclusiva che insegna ai propri alunni non solo con le parole ma attraverso fatti concreti.



ALTRE NEWS

