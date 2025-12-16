|
|ASM Matera nel progetto SHIELD per la prevenzione di obesità e malattie metaboliche
16/12/2025
|LAzienda Sanitaria Locale di Matera è partner del progetto SHIELD Sustainable Health Innovation and Engagement for Lifestyle Determinants, finanziato dal Programma Interreg VI-A GreciaItalia 20212027, che coinvolge Basilicata, Puglia e Grecia nella sperimentazione di nuovi modelli di prevenzione per obesità e malattie metaboliche non trasmissibili, con particolare attenzione a giovani e adolescenti.
I dati epidemiologici evidenziano lurgenza di interventi mirati: in Basilicata il 34% della popolazione è in sovrappeso e il 12% obesa, condizioni che aumentano il rischio di patologie croniche come diabete e sindrome metabolica.
Il progetto, con un budget complessivo di 2,1 milioni di euro, punta a rafforzare la prevenzione fin dalletà scolare, sviluppare strumenti digitali per il monitoraggio e lo screening e favorire laccesso a percorsi di diagnosi precoce. Il partenariato comprende, oltre allASM Matera, il Policlinico e lUniversità di Bari, lUniversità e lOspedale Universitario di Ioannina, lOspedale Generale di Corfù e il Centro di Welfare Sociale della Regione dellEpiro. Il coordinamento scientifico è affidato al prof. Antonio Moschetta del Policlinico di Bari.
Tra le principali azioni previste figurano la realizzazione di una piattaforma digitale per la collaborazione tra professionisti sanitari, medici di medicina generale e famiglie, una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani e la creazione di un videogioco educativo dedicato alla promozione della dieta mediterranea e di corretti stili di vita.
Il progetto è stato avviato con un kick-off meeting a Bari lo scorso 4 dicembre 2025, al quale ha partecipato anche una delegazione dellASM di Matera. Nei prossimi mesi saranno definiti protocolli condivisi tra i centri clinici, con le prime rilevazioni previste a partire dal prossimo anno.
Con SHIELD, lASM di Matera rafforza il proprio impegno nella prevenzione e nella promozione della salute, puntando su innovazione, cooperazione internazionale e sostenibilità dei sistemi sanitari.
