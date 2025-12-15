Partire dai banchi di scuola per contrastare obesità e malattie metaboliche e ridurre il rischio di patologie croniche in età adulta. È questa la sfida del progetto Shield (Sustainable health innovation and engagement for lifestyle determinants), iniziativa transfrontaliera tra Puglia, Basilicata e Grecia finanziata dal programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, con un budget complessivo di oltre 2,1 milioni di euro. Il progetto coinvolge il Policlinico di Bari, lUniversità e lospedale universitario di Ioannina, lospedale di Corfù, lAsl di Matera e il Centro di welfare sociale della Regione dellEpiro. Coordinato scientificamente dal professor Antonio Moschetta, Shield punta su prevenzione, innovazione digitale ed educazione, attraverso una piattaforma per il monitoraggio e lo screening e un videogioco educativo dedicato ai più giovani, per promuovere corretti stili di vita sulle due sponde dellAdriatico.