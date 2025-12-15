HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Obesità e stili di vita sani: al via il progetto Shield tra Italia e Grecia

15/12/2025

Partire dai banchi di scuola per contrastare obesità e malattie metaboliche e ridurre il rischio di patologie croniche in età adulta. È questa la sfida del progetto Shield (Sustainable health innovation and engagement for lifestyle determinants), iniziativa transfrontaliera tra Puglia, Basilicata e Grecia finanziata dal programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, con un budget complessivo di oltre 2,1 milioni di euro. Il progetto coinvolge il Policlinico di Bari, lUniversità e lospedale universitario di Ioannina, lospedale di Corfù, lAsl di Matera e il Centro di welfare sociale della Regione dellEpiro. Coordinato scientificamente dal professor Antonio Moschetta, Shield punta su prevenzione, innovazione digitale ed educazione, attraverso una piattaforma per il monitoraggio e lo screening e un videogioco educativo dedicato ai più giovani, per promuovere corretti stili di vita sulle due sponde dellAdriatico.



15/12/2025 - Il 18 e il 19 dicembre latteso Concerto di Natale del Liceo Musicale Walter Gropius

Il Liceo Musicale Walter Gropius di Potenza presenta il tradizionale Concerto di Natale che si terrà in due serate consecutive, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 18:30 presso la sede di Via Anzio, 4. Lingresso è libero.

Levento vedrà...-->continua
15/12/2025 - Al via il ciclo di incontri su legalità e contrasto alla criminalità organizzata

LOsservatorio Regionale sulla Legalità e sulla Criminalità Organizzata di stampo mafioso e lUniversità degli Studi della Basilicata hanno programmato un ciclo di incontri formativi che si svolgeranno presso le sedi universitarie di Potenza.
Il primo dei ...-->continua
15/12/2025 - Padri Trinitari, a Venosa un corso ECM per tutelare la salute orale dei pazienti con bisogni speciali

Liniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione SIdP ETS
Nella sede dei Padri Trinitari di Venosa si è tenuto un corso ECM dal titolo Prevenzione e promozione della salute orale nei pazienti con bisogni speciali. Liniziativa - alla q...-->continua

