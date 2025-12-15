|
|Al via il ciclo di incontri su legalità e contrasto alla criminalità organizzata
15/12/2025
|LOsservatorio Regionale sulla Legalità e sulla Criminalità Organizzata di stampo mafioso e lUniversità degli Studi della Basilicata hanno programmato un ciclo di incontri formativi che si svolgeranno presso le sedi universitarie di Potenza.
Il primo dei tre è previsto il 17 dicembre 2025, alle ore 10,30, presso lAula Occello Lucano dellUniversità degli Studi della Basilicata Polo del Francioso, in Via Nazario Sauro 85 a Potenza, e sarà dedicato al tema: Le diverse tipologie dellaggressione della criminalità organizzata di stampo mafioso al tessuto sociale ed economico della Basilicata. Origini e attuale realtà criminale.
Allincontro interverranno Luigi Gay, presidente dellOsservatorio Regionale sulla Legalità, Donato Verrastro, docente di Storia Contemporanea presso lUniversità della Basilicata, Domenico Copertino, docente di Antropologia Culturale presso lUniversità della Basilicata e Marco Marano, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Potenza.
Liniziativa è rivolta agli studenti di ogni ordine e grado, con particolare attenzione alla comunità universitaria, e si inserisce nellambito delle attività di promozione della cultura della legalità e di approfondimento del fenomeno della criminalità organizzata e mafiosa operante in Basilicata. Gli incontri mirano ad analizzarne le origini, le diverse manifestazioni e a illustrare gli strumenti di contrasto disponibili per fronteggiarne la pericolosa infiltrazione nel tessuto economico e sociale regionale.
Il seminario si configura come un importante momento di informazione e formazione per studenti e cittadinanza, che conferma il ruolo centrale che lUniversità della Basilicata riveste nella promozione di uneducazione civica e culturale fondamentale per la formazione dei cittadini di domani.
Gli altri temi che saranno affrontati negli eventi in programma nei primi mesi del 2026 sono: Criminalità di stampo mafioso e imprenditoria. Pericolo di inquinamento economico, riciclaggio e strumenti di contrasto, con particolare riferimento alle misure interdittive e di prevenzione personale e patrimoniale; Appalti pubblici e rischio di controllo da parte delle organizzazioni criminali. Fenomeni corruttivi connessi alla criminalità organizzata e strategie di contrasto.
Anche nei successivi incontri è prevista la partecipazione di magistrati, rappresentanti istituzionali e docenti dellUniversità della Basilicata.
