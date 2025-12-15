LOsservatorio Regionale sulla Legalità e sulla Criminalità Organizzata di stampo mafioso e lUniversità degli Studi della Basilicata hanno programmato un ciclo di incontri formativi che si svolgeranno presso le sedi universitarie di Potenza.

Il primo dei tre è previsto il 17 dicembre 2025, alle ore 10,30, presso lAula Occello Lucano dellUniversità degli Studi della Basilicata  Polo del Francioso, in Via Nazario Sauro 85 a Potenza, e sarà dedicato al tema: Le diverse tipologie dellaggressione della criminalità organizzata di stampo mafioso al tessuto sociale ed economico della Basilicata. Origini e attuale realtà criminale.

Allincontro interverranno Luigi Gay, presidente dellOsservatorio Regionale sulla Legalità, Donato Verrastro, docente di Storia Contemporanea presso lUniversità della Basilicata, Domenico Copertino, docente di Antropologia Culturale presso lUniversità della Basilicata e Marco Marano, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Potenza.

Liniziativa è rivolta agli studenti di ogni ordine e grado, con particolare attenzione alla comunità universitaria, e si inserisce nellambito delle attività di promozione della cultura della legalità e di approfondimento del fenomeno della criminalità organizzata e mafiosa operante in Basilicata. Gli incontri mirano ad analizzarne le origini, le diverse manifestazioni e a illustrare gli strumenti di contrasto disponibili per fronteggiarne la pericolosa infiltrazione nel tessuto economico e sociale regionale.

Il seminario si configura come un importante momento di informazione e formazione per studenti e cittadinanza, che conferma il ruolo centrale che lUniversità della Basilicata riveste nella promozione di uneducazione civica e culturale fondamentale per la formazione dei cittadini di domani.

Gli altri temi che saranno affrontati negli eventi in programma nei primi mesi del 2026 sono: Criminalità di stampo mafioso e imprenditoria. Pericolo di inquinamento economico, riciclaggio e strumenti di contrasto, con particolare riferimento alle misure interdittive e di prevenzione personale e patrimoniale; Appalti pubblici e rischio di controllo da parte delle organizzazioni criminali. Fenomeni corruttivi connessi alla criminalità organizzata e strategie di contrasto.

Anche nei successivi incontri è prevista la partecipazione di magistrati, rappresentanti istituzionali e docenti dellUniversità della Basilicata.