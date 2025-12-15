Si è conclusa ieri la settima edizione di Visioni Verticali, il festival del cinema di Potenza promosso dallassociazione Polimeri, presso il teatro F. Stabile, con la premiazione dei cortometraggi in concorso. Dopo tre giorni di proiezioni, workshop e talk con ospiti del panorama cinematografico italiano, la kermesse questanno dedicata alle nuove generazioni è giunta al termine. I vincitori sono stati selezionati da una giuria popolare composta dagli studenti del liceo artistico W. Gropius e del liceo classico Q. Orazio Flacco di Potenza, e da una giuria tecnica composta da Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission, Francesca Giuffrida, casting director, Vincenzo Madaro, direttore artistico di Vicoli Corti, ed Emanuele Bertucci, direttore artistico del Tropea Film Festival.



Ad aggiudicarsi il premio come miglior corto del contest internazionale è Mercato libero di Giuseppe Cacace. Nella categoria animazione ha vinto Honeymoon di Mattia Parlati. Il premio per il miglior corto documentario è stato assegnato a Free words: a poet from Gaza di Abdullah Harun Ilhan, che ha vinto anche il premio Mario Nolè assegnato dalla giuria popolare.



La direzione artistica di Visioni Verticali 2025 ha inoltre assegnato una serie di premi speciali pensati per valorizzare e sostenere i talenti emergenti del cinema italiano.



Vince Vivenzio ha ricevuto il riconoscimento come miglior attore per il cortometraggio Sissy, mentre a Dea Lanzaro è andato il premio come miglior attrice emergente per lo stesso corto.



Il premio per la miglior opera prima è stato assegnato a Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, registi di Strike  Figli di unera sbagliata, insieme allo sceneggiatore Gianni Corsi, ed ex aequo a Gianmaria Fiorillo, regista del film Vas.

Infine, Demetra Bellina si è aggiudicata il premio come miglior attrice per il film Vas.

Visioni Verticali è promosso dallassociazione culturale Polimeri, con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, del Comune di Potenza, della Lucana Film Commission, dellApt Basilicata, del Dipartimento per linnovazione umanistica, scientifica e sociale dellUnibas e dellOrdine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza. Con il sostegno del main sponsor Gr Value, del fondo etico Bcc Basilicata, della Fondazione Potenza Futura, di Firriato - Culture and Wine, Basile Arredamenti, Orafi Buonansegna, Motor France e Manuela Telesca Jewelry Designer. Media partner, MYmovies.

