|XXXV Edizione del Premio Potito Petrone
12/12/2025
|Lunedì 15 dicembre alle ore 18.00, presso il Giubileo Maison di Pignola, si terrà la cerimonia di premiazione della XXXV edizione del Premio di Medicina Potito Petrone, riconoscimento intitolato alla memoria del professor Potito Petrone, stimato medico e figura di riferimento per la comunità lucana. Levento, organizzato dalla Pro Loco Circolo culturale Il Portale, conferma ancora una volta il proprio alto valore culturale e sociale, con lobiettivo di onorare la figura del prof. Petrone e valorizzare i giovani neo-laureati in Medicina della Basilicata, premiando il merito, limpegno e la qualità della ricerca scientifica. Questanno la cerimonia sarà arricchita dalla preziosa partecipazione del professor Fabrizio Caccavale, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dellUniversità degli Studi della Basilicata, che terrà una relazione dal titolo: Il Progetto Medicina della Basilicata: stato di attuazione e prospettive di sviluppo. A seguire, un significativo momento di riflessione sarà dedicato al dialogo con Carmen Paradiso, autrice del libro Con cura. Lo stato di salute dellOspedale San Carlo di Potenza. Il volume racconta con sensibilità e rigore il cuore pulsante della sanità pubblica attraverso la narrazione delle attività cliniche e di ricerca dellospedale San Carlo nei reparti di Oncologia, Ematologia, Ginecologia, Neurologia, Reumatologia e nel Centro Regionale di Fibrosi Cistica valorizzando limpegno quotidiano di medici, infermieri, ricercatori e operatori sanitari. Un testo che informa, sensibilizza e crea un ponte di comunicazione tra istituzioni e cittadini. Il presidente della Pro Loco Il Portale, Davide Lauria, esprime un sentito ringraziamento ai componenti della Commissione per il lavoro svolto, ai giovani neo-laureati che ogni anno presentano le loro tesi contribuendo al prestigio del Premio, e a tutti i partecipanti che con la loro presenza ne testimoniano il valore. I saluti istituzionali saranno affidati a Loredana Albano, socia del Portale, che coordinerà i lavori della serata, e al sindaco di Pignola Antonio De Luca. Le conclusioni saranno invece affidate al presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella. La serata sarà impreziosita dagli intermezzi musicali del mezzosoprano Rosaria Miglionico, accompagnata al pianoforte dal Maestro Pina Sabatino.
