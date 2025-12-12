STESY: Workshop di co-progettazione turistica nel Parco del Pollino 12/12/2025 Nel Pollino prende vita un modello di comunità partecipante per lo sviluppo turistico. Oltre cento attori del territorio si sono riuniti a Campotenese, nellhub Catasta, per un laboratorio di co-progettazione promosso dallUniversità della Basilicata con il Parco del Pollino. Come riportato nella nota stampa, attraverso la metodologia GeoDesign di STESY i partecipanti hanno elaborato progetti in cinque ambiti strategici, definendo priorità e scenari condivisi. Liniziativa ha evidenziato limportanza del dialogo tra istituzioni e cittadini e la necessità di una governance innovativa che trasformi dati e visioni in scelte consapevoli.



Sul Pollino ha preso vita un modello di comunità partecipante per lo sviluppo turistico. Oltre 100 attori del territorio e delle aree costiere limitrofe si sono ritrovati a Campotenese, presso lhub turistico gestito dallimpresa sociale Catasta, per prendere parte ad un grande esercizio di co-progettazione promosso dallUniversità della Basilicata, in collaborazione con lEnte Parco Nazionale del Pollino e Catasta. Sindaci, amministratori, operatori turistici, associazioni e abitanti del luogo hanno sperimentato insieme, per la prima volta, una innovativa metodologia di GeoDesign realizzato da STESY (Specialized Tourism Ecosystem), il framework sviluppato nellambito del progetto PNRR Tech4You (Technologies for climate changes adaptatiogn and quality of life improvement) e divulgato attraverso il workshop sulla pianificazione turistica sostenibile nel Parco Nazionale del Pollino organizzato il 10 dicembre.



Durante il laboratorio tutti i presenti, in maniera trasversale e orizzontale, hanno lavorato in gruppi selezionando e disegnando progetti territoriali organizzati in cinque sistemi dellecosistema turistico del Pollino: Turismo Culturale, Turismo Naturalistico, Turismo Enogastronomico, Servizi e Raggiungibilità. Al termine della progettazione sono stati analizzati i risultati e gli scenari della strategia condivisa nonché il potenziale impatto sullecosistema turistico locale attraverso dati spaziali, indicatori e analisi integrate. È emerso un quadro di interventi che esprime con forza la visione, le esigenze e le priorità degli stakeholder locali e fa riferimento alle risorse finanziarie che le due regioni, Basilicata e Calabria, potrebbero attivare attraverso i rispettivi Programmi Operativi Regionali.



Lincontro, che ha fatto testare per una lunga giornata lefficacia del percorso condiviso dalla comunità, dal pubblico e dal mondo della ricerca, ha dimostrato quanto sia prioritario il dialogo tra istituzioni e cittadini, stimolato da tale metodologia, nella prospettiva di disegnare scenari di sviluppo turistico condivisi. Il modello proposto per il laboratorio ha efficacemente supportato il confronto tra i partecipanti facilitando la identificazione di priorità e lo scambio di conoscenza che arricchisce lanalisi del territorio sviluppata dai ricercatori dellUnibas.



La complessità del territorio richiede strumenti capaci di ascoltare le persone e allo stesso tempo interpretare dati e sistemi. Con STESY proviamo a costruire un ponte tra conoscenza scientifica e decisioni quotidiane, aiutando le comunità a vedere il territorio con uno sguardo nuovo e condiviso. ha affermato il professore Francesco Scorza, responsabile della ricerca STESY.



Anche Luigi Lirangi, Commissario dellEnte Parco Nazionale del Pollino, ha sottolineato il valore del workshop, definendolo «un momento di confronto prezioso», ribadendo la volontà del Parco di adottare un modello di sviluppo nuovo e contemporaneo, capace di partire dalle istanze del territorio e di generare azioni efficaci e funzionali.



Tra i partecipanti al gruppo di lavoro cè stata anche lassessore allambiente della Regione Basilicata Laura Mongiello, che avendo sperimentato in prima persona lutilità di questa nuova metodologia ha dichiarato quanto sia importante un cambio di mentalità e attivare una prospettiva di governance condivisa per una pianificazione strategica che traduca i dati in scelte più efficaci e consapevoli.



Hanno partecipato ai lavori Antonio Lerro e Francesco Santarsiero, Università della Basilicata, Umberto Brindisi e Giuseppe Tramutola di Sintesi S.r.l., Francesco Calabrò di ICOMOS Italia  Comitato Scientifico Turismo Culturale, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Alessandro Attolico della Provincia di Potenza, Luigi Lirangi Commissario dellEnte Parco Nazionale del Pollino, Rachele Vanessa Gatto Università della Basilicata, Laura Mongiello, Assessore allAmbiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata e il prof. Benedetto Manganelli, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dellUniversità della Basilicata a cui sono state affidate le conclusioni della giornata di lavoro.



