|Orienti a Matera: lOrchestra Sinfonica incontra il Fadiesis Accordion Festival
10/12/2025
|LOrchestra Sinfonica di Matera presenta Orienti Matera 2019 incontra GO!2025, un concerto fuori programma della Stagione Concertistica 2025, realizzato in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival e proposto a ingresso libero alla città di Matera. Liniziativa arricchisce ulteriormente lofferta musicale dellOrchestra, confermando la sua vocazione alla cooperazione artistica e culturale con realtà nazionali di prestigio.
Levento, in programma venerdì 12 dicembre alle ore 20.00 presso il Santuario San Francesco da Paola, rappresenta il secondo appuntamento di un progetto che questanno ha preso avvio a Gorizia con la prima esecuzione assoluta dellintero programma.
L8 dicembre, infatti, nel prestigioso Salone donore Carlo X del Grand Hotel Entourage già Palazzo Strassoldo si è registrato il tutto esaurito per il concerto inaugurale, accolto con grande favore dal pubblico friulano. Sul palco, Gianni Fassetta alla fisarmonica insieme al Quintetto dArchi friulani e lucani, formazione nata dalla collaborazione artistica tra lOrchestra Sinfonica di Matera e lEnsemble dArchi Fadiesis. Il successo dellesecuzione goriziana ha confermato il valore del progetto e introduce il pubblico materano allultimo appuntamento del Fadiesis Accordion Festival 2025.
Orienti rinnova un percorso ormai consolidato: il concerto sancisce un incontro culturale e musicale tra due Orienti. Da un lato loriente romano-mitteleuropeo-balcanico del Friuli Venezia Giulia; dallaltro loriente greco-romano-bizantino della Basilicata. Il dialogo tra queste identità musicali rappresenta un ponte simbolico tra territori e tradizioni, in una collaborazione iniziata nel 2012 con il gemellaggio tra Pordenone e Matera promosso dal Fadiesis Accordion Festival e oggi ampliata a Gorizia e Nova Gorica.
Levento riunisce così tre poli culturali: Matera Capitale Europea della Cultura 2019, Nova GoricaGorizia Capitale Europea della Cultura 2025 e Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Un intreccio che valorizza le potenzialità di cooperazione artistica a livello nazionale ed europeo.
Il programma della serata offre un percorso di brani originali composti per fisarmonica e archi, culminando nellesecuzione del Divertimento mediterraneo op. 83 del Maestro Paolo Pessina, dedicato al Fadiesis Accordion Festival e presentato in prima assoluta proprio nelledizione 2025.
Interpreti:
Gianni Fassetta, fisarmonica
Quintetto dArchi friulani e lucani
LOrchestra Sinfonica di Matera incontra lEnsemble dArchi Fadiesis
Lingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
