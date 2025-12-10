LOrchestra Sinfonica di Matera presenta Orienti  Matera 2019 incontra GO!2025, un concerto fuori programma della Stagione Concertistica 2025, realizzato in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival e proposto a ingresso libero alla città di Matera. Liniziativa arricchisce ulteriormente lofferta musicale dellOrchestra, confermando la sua vocazione alla cooperazione artistica e culturale con realtà nazionali di prestigio.



Levento, in programma venerdì 12 dicembre alle ore 20.00 presso il Santuario San Francesco da Paola, rappresenta il secondo appuntamento di un progetto che questanno ha preso avvio a Gorizia con la prima esecuzione assoluta dellintero programma.



L8 dicembre, infatti, nel prestigioso Salone donore Carlo X del Grand Hotel Entourage  già Palazzo Strassoldo  si è registrato il tutto esaurito per il concerto inaugurale, accolto con grande favore dal pubblico friulano. Sul palco, Gianni Fassetta alla fisarmonica insieme al Quintetto dArchi friulani e lucani, formazione nata dalla collaborazione artistica tra lOrchestra Sinfonica di Matera e lEnsemble dArchi Fadiesis. Il successo dellesecuzione goriziana ha confermato il valore del progetto e introduce il pubblico materano allultimo appuntamento del Fadiesis Accordion Festival 2025.



Orienti rinnova un percorso ormai consolidato: il concerto sancisce un incontro culturale e musicale tra due Orienti. Da un lato loriente romano-mitteleuropeo-balcanico del Friuli Venezia Giulia; dallaltro loriente greco-romano-bizantino della Basilicata. Il dialogo tra queste identità musicali rappresenta un ponte simbolico tra territori e tradizioni, in una collaborazione iniziata nel 2012 con il gemellaggio tra Pordenone e Matera promosso dal Fadiesis Accordion Festival e oggi ampliata a Gorizia e Nova Gorica.



Levento riunisce così tre poli culturali: Matera Capitale Europea della Cultura 2019, Nova GoricaGorizia Capitale Europea della Cultura 2025 e Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Un intreccio che valorizza le potenzialità di cooperazione artistica a livello nazionale ed europeo.



Il programma della serata offre un percorso di brani originali composti per fisarmonica e archi, culminando nellesecuzione del Divertimento mediterraneo op. 83 del Maestro Paolo Pessina, dedicato al Fadiesis Accordion Festival e presentato in prima assoluta proprio nelledizione 2025.







Interpreti:



Gianni Fassetta, fisarmonica



Quintetto dArchi friulani e lucani



LOrchestra Sinfonica di Matera incontra lEnsemble dArchi Fadiesis





Lingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.