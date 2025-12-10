Castelmezzano si illumina per il Natale con un'installazione illuminotecnica che trasformerà il borgo e le rocce delle Dolomiti lucane in un palcoscenico naturale. L'iniziativa, promossa dall'APT Basilicata in collaborazione con il Comune di Castelmezzano e denominata "Il respiro della luce  Emozioni, visioni e colori di Natale sulle Dolomiti lucane", prenderà il via sabato prossimo 13 dicembre, alle ore 17:30, in piazza Emilio Caizzo.



Ogni sera e fino all'Epifania, dalle 19:00 alle 22:00, il sistema di video proiezioni e luci animerà le Dolomiti e il nucleo abitato aggiungendosi a un video mapping sulla facciata principale della Chiesa di S.Maria dell'Olmo, realizzato dal Comune e dedicato a uno dei dipinti più belli del Botticelli, Natività mistica. Stelle, fiori d'inverno, costellazioni e simboli natalizi scorreranno sulle superfici di pietra culminando in un fascio luminoso che rivela la Natività.



"Abbiamo immaginato di promuovere unattività di co-marketing, in considerazione dellapertura natalizia della slittovia e del Volo dellAngelo voluta dalla Società pubblica di gestione e dai Comuni delle Dolomiti lucane. Il nostro obiettivo è, dunque, quello di arricchire lofferta, sostenendo la sperimentazione degli attrattori fuori dallusuale stagione di punta dichiara Il direttore generale dellApt, Margherita Sarli. Abbiamo inoltre ricevuto unattenzione comunicativa importante sulla iniziativa che, qualora dovesse funzionare come auspichiamo, potrà essere replicata e rafforzata in futuro.

Un racconto visivo che esalta la conformazione geologica del territorio e celebra il ritorno della luce, unendo natura e iconografia tradizionale. Un esperimento esclusivo - dichiara il sindaco Nicola Valluzzi - che aggiunge suggestioni ed interesse ad una stagione turistica entusiasmante per questo territorio che prosegue senza interruzioni dal ponte del 25 aprile.



Il progetto si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione territoriale dell'APT Basilicata volto a promuovere l'offerta turistica lucana attraverso eventi ed esperienze capaci di attrarre flussi anche nei mesi di bassa stagione.