|
|
|Castelmezzano si illumina: Natale tra luci, colori e Dolomiti lucane
10/12/2025
|Castelmezzano si illumina per il Natale con un'installazione illuminotecnica che trasformerà il borgo e le rocce delle Dolomiti lucane in un palcoscenico naturale. L'iniziativa, promossa dall'APT Basilicata in collaborazione con il Comune di Castelmezzano e denominata "Il respiro della luce Emozioni, visioni e colori di Natale sulle Dolomiti lucane", prenderà il via sabato prossimo 13 dicembre, alle ore 17:30, in piazza Emilio Caizzo.
Ogni sera e fino all'Epifania, dalle 19:00 alle 22:00, il sistema di video proiezioni e luci animerà le Dolomiti e il nucleo abitato aggiungendosi a un video mapping sulla facciata principale della Chiesa di S.Maria dell'Olmo, realizzato dal Comune e dedicato a uno dei dipinti più belli del Botticelli, Natività mistica. Stelle, fiori d'inverno, costellazioni e simboli natalizi scorreranno sulle superfici di pietra culminando in un fascio luminoso che rivela la Natività.
"Abbiamo immaginato di promuovere unattività di co-marketing, in considerazione dellapertura natalizia della slittovia e del Volo dellAngelo voluta dalla Società pubblica di gestione e dai Comuni delle Dolomiti lucane. Il nostro obiettivo è, dunque, quello di arricchire lofferta, sostenendo la sperimentazione degli attrattori fuori dallusuale stagione di punta dichiara Il direttore generale dellApt, Margherita Sarli. Abbiamo inoltre ricevuto unattenzione comunicativa importante sulla iniziativa che, qualora dovesse funzionare come auspichiamo, potrà essere replicata e rafforzata in futuro.
Un racconto visivo che esalta la conformazione geologica del territorio e celebra il ritorno della luce, unendo natura e iconografia tradizionale. Un esperimento esclusivo - dichiara il sindaco Nicola Valluzzi - che aggiunge suggestioni ed interesse ad una stagione turistica entusiasmante per questo territorio che prosegue senza interruzioni dal ponte del 25 aprile.
Il progetto si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione territoriale dell'APT Basilicata volto a promuovere l'offerta turistica lucana attraverso eventi ed esperienze capaci di attrarre flussi anche nei mesi di bassa stagione.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|10/12/2025 - Orienti a Matera: lOrchestra Sinfonica incontra il Fadiesis Accordion Festival
LOrchestra Sinfonica di Matera presenta Orienti Matera 2019 incontra GO!2025, un concerto fuori programma della Stagione Concertistica 2025, realizzato in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival e proposto a ingresso libero alla città di Matera. Liniziativa arr...-->continua
|
|
|10/12/2025 - Castelmezzano si illumina: Natale tra luci, colori e Dolomiti lucane
Castelmezzano si illumina per il Natale con un'installazione illuminotecnica che trasformerà il borgo e le rocce delle Dolomiti lucane in un palcoscenico naturale. L'iniziativa, promossa dall'APT Basilicata in collaborazione con il Comune di Castelmezzano e de...-->continua
|
|
|10/12/2025 - Ruoti celebra i 101 anni di Carmela Scavone
Ieri, 9 dicembre 2024, Ruoti ha celebrato un traguardo straordinario: i 101 anni di Carmela Scavone, nata il 9 dicembre 1924.
Una giornata indimenticabile, vissuta insieme alla sua amata famiglia.
Nel pomeriggio, un momento di profonda spiritualità: la...-->continua
|
|
|10/12/2025 - La Guardia di Finanza dona generi di prima necessità alla Caritas
Nella mattinata di oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza ha provveduto a consegnare alla locale Caritas diocesana, presso il centro di aggregazione A Casa di Leo, in località Bucaletto, generi di prima necessità (alimentari, giocatt...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV