Nella mattinata di oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza ha provveduto a consegnare alla locale Caritas diocesana, presso il centro di aggregazione A Casa di Leo, in località Bucaletto, generi di prima necessità (alimentari, giocattoli e articoli di cancelleria) che saranno messi a disposizione delle numerose famiglie bisognose presenti nel territorio lucano nellemporio solidale di Tito (PZ).

La Direttrice della Caritas diocesana di Potenza, Dott.ssa Marina Buoncristiano, allatto della consegna dei beni, ha espresso parole di sentito ringraziamento alla Guardia di Finanza, sottolineando il profondo valore sociale delliniziativa e auspicando future e ancora più significative forme di collaborazione e di sinergia.

La raccolta di beneficenza, promossa dal Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, alla quale hanno aderito con entusiasmo le Fiamme Gialle in servizio nel capoluogo e presso i Reparti della provincia potentina, testimonia concretamente lattenzione che il Corpo riserva alle necessità dei più fragili e bisognosi.

