|La Guardia di Finanza dona generi di prima necessità alla Caritas
10/12/2025
|Nella mattinata di oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza ha provveduto a consegnare alla locale Caritas diocesana, presso il centro di aggregazione A Casa di Leo, in località Bucaletto, generi di prima necessità (alimentari, giocattoli e articoli di cancelleria) che saranno messi a disposizione delle numerose famiglie bisognose presenti nel territorio lucano nellemporio solidale di Tito (PZ).
La Direttrice della Caritas diocesana di Potenza, Dott.ssa Marina Buoncristiano, allatto della consegna dei beni, ha espresso parole di sentito ringraziamento alla Guardia di Finanza, sottolineando il profondo valore sociale delliniziativa e auspicando future e ancora più significative forme di collaborazione e di sinergia.
La raccolta di beneficenza, promossa dal Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, alla quale hanno aderito con entusiasmo le Fiamme Gialle in servizio nel capoluogo e presso i Reparti della provincia potentina, testimonia concretamente lattenzione che il Corpo riserva alle necessità dei più fragili e bisognosi.
