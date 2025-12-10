HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La Guardia di Finanza dona generi di prima necessità alla Caritas

10/12/2025

Nella mattinata di oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza ha provveduto a consegnare alla locale Caritas diocesana, presso il centro di aggregazione A Casa di Leo, in località Bucaletto, generi di prima necessità (alimentari, giocattoli e articoli di cancelleria) che saranno messi a disposizione delle numerose famiglie bisognose presenti nel territorio lucano nellemporio solidale di Tito (PZ).
La Direttrice della Caritas diocesana di Potenza, Dott.ssa Marina Buoncristiano, allatto della consegna dei beni, ha espresso parole di sentito ringraziamento alla Guardia di Finanza, sottolineando il profondo valore sociale delliniziativa e auspicando future e ancora più significative forme di collaborazione e di sinergia.
La raccolta di beneficenza, promossa dal Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, alla quale hanno aderito con entusiasmo le Fiamme Gialle in servizio nel capoluogo e presso i Reparti della provincia potentina, testimonia concretamente lattenzione che il Corpo riserva alle necessità dei più fragili e bisognosi.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
10/12/2025 - Orienti a Matera: lOrchestra Sinfonica incontra il Fadiesis Accordion Festival

LOrchestra Sinfonica di Matera presenta Orienti  Matera 2019 incontra GO!2025, un concerto fuori programma della Stagione Concertistica 2025, realizzato in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival e proposto a ingresso libero alla città di Matera. Liniziativa arr...-->continua
10/12/2025 - Castelmezzano si illumina: Natale tra luci, colori e Dolomiti lucane

Castelmezzano si illumina per il Natale con un'installazione illuminotecnica che trasformerà il borgo e le rocce delle Dolomiti lucane in un palcoscenico naturale. L'iniziativa, promossa dall'APT Basilicata in collaborazione con il Comune di Castelmezzano e de...-->continua
10/12/2025 - Ruoti celebra i 101 anni di Carmela Scavone

Ieri, 9 dicembre 2024, Ruoti ha celebrato un traguardo straordinario: i 101 anni di Carmela Scavone, nata il 9 dicembre 1924.
Una giornata indimenticabile, vissuta insieme alla sua amata famiglia.
Nel pomeriggio, un momento di profonda spiritualità: la...-->continua
10/12/2025 - La Guardia di Finanza dona generi di prima necessità alla Caritas

Nella mattinata di oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza ha provveduto a consegnare alla locale Caritas diocesana, presso il centro di aggregazione A Casa di Leo, in località Bucaletto, generi di prima necessità (alimentari, giocatt...-->continua

E NEWS












WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo